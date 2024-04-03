الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بضربات "أكثر فتكا"

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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
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خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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https://sputnikarabic.ae/20240403/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-إسرائيل-بضربات-أكثر-فتكا-1087638186.html
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بضربات "أكثر فتكا"
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بضربات "أكثر فتكا"
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه "سيتم تشييع شهداء العدوان الإرهابي على القنصلية الإيرانية في يوم القدس العالمي في طهران". 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T08:52+0000
2024-04-03T08:52+0000
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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف: "سنشهد قريبا ضربات أكثر فتكا ضد إسرائيل وجبهة المقاومة ستقوم بواجبها"، مشيرا إلى أن جميع المسؤولين أعلنوا قبل أيام، أن الانتقام لشهداء القنصلية الإيرانية في سوريا مؤكد"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين في سوريا و5 ضباط من مرافقيهم، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، أمس الثلاثاء، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي تمت مساء أمس الاثنين.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240402/خبراء-إسرائيل-تسعى-لجر-إيران-لمواجهة-مباشرة-1087627520.html
https://sputnikarabic.ae/20240402/الجزائر-الغارة-الإسرائيلية-على-قنصلية-إيران-بدمشق-انتهاك-واضح-للقانون-الدولي-1087632206.html
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بضربات "أكثر فتكا"

08:52 GMT 03.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemiعناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه "سيتم تشييع شهداء العدوان الإرهابي على القنصلية الإيرانية في يوم القدس العالمي في طهران".
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف: "سنشهد قريبا ضربات أكثر فتكا ضد إسرائيل وجبهة المقاومة ستقوم بواجبها"، مشيرا إلى أن جميع المسؤولين أعلنوا قبل أيام، أن الانتقام لشهداء القنصلية الإيرانية في سوريا مؤكد"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين في سوريا و5 ضباط من مرافقيهم، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ خيبر شكن بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
خبراء: إسرائيل تسعى لجر إيران لمواجهة مباشرة
أمس, 18:51 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، أمس الثلاثاء، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.
وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي تمت مساء أمس الاثنين.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
الجزائر: الغارة الإسرائيلية على قنصلية إيران بدمشق انتهاك واضح للقانون الدولي
أمس, 21:45 GMT
يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.
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