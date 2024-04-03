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السعودية تعفي نازحي دول الجوار من رسوم الإقامة لمدة 4 سنوات
السعودية تعفي نازحي دول الجوار من رسوم الإقامة لمدة 4 سنوات
سبوتنيك عربي
أعلنت السعودية إعفاء النازحين من دول الجوار ومرافقيهم ممن يتم الإبقاء عليهم وتصحيح أوضاعهم، من الرسوم المالية المترتبة عليهم مثل رسوم الإقامة والمقابل المالي. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، قرر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن "تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار".كما نص القرار على أن "تتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقا، والغرامات المترتبة عليهم سابقا المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة".يشار إلى أن السعودية تعد وجهة للنازحين من دول الجوار التي تشهد اضطرابات، مثل اليمن، وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب أنها وجهة رئيسة للعمل من مختلف دول العالم، وتستضيف حاليا نحو 13 مليون وافد من مختلف الجنسيات.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الداخلية-السعودية-تضبط-وكرا-مخالفا-للعمالة-الوافدة-يتم-الوصول-إليه-من-باب-ثلاجة-فيديو-1077723629.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

السعودية تعفي نازحي دول الجوار من رسوم الإقامة لمدة 4 سنوات

12:25 GMT 03.04.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالرياض، السعودية 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
الرياض، السعودية 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت السعودية إعفاء النازحين من دول الجوار ومرافقيهم ممن يتم الإبقاء عليهم وتصحيح أوضاعهم، من الرسوم المالية المترتبة عليهم مثل رسوم الإقامة والمقابل المالي.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قرر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن "تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار".

ووفقا للقرار، ستتحمل المملكة "رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص".

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وأضافت أن القرار الذي صدر في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نصّ على أن يكون الإعفاء "لمدة ( 4 ) سنوات من تاريخ التصحيح".

كما نص القرار على أن "تتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقا، والغرامات المترتبة عليهم سابقا المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة".
يشار إلى أن السعودية تعد وجهة للنازحين من دول الجوار التي تشهد اضطرابات، مثل اليمن، وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب أنها وجهة رئيسة للعمل من مختلف دول العالم، وتستضيف حاليا نحو 13 مليون وافد من مختلف الجنسيات.
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