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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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https://sputnikarabic.ae/20240404/أعلى-المباني-في-المملكة-العربية-السعودية-1087676316.html
أعلى المباني في المملكة العربية السعودية
أعلى المباني في المملكة العربية السعودية
سبوتنيك عربي
تضم المملكة العربية السعودية عددا من ناطحات السحاب والأبنية الشاهقة الارتفاع التي تبرز تطورها المعماري والازدهار الذي تعيشه مدن المملكة. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T10:21+0000
2024-04-04T10:21+0000
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تتوزع هذه الأبنية الشاهقة الارتفاع في عدد من المدن، لتكون بمثابة جذب لكبرى الشركات للحصول على مكاتب فيها، سنتحدث في هذا المقال عن عدد من الأبراج وناطحات السحاب في المملكة.أعلى 10 ناطحات سحاب في المملكة العربية السعوديةبرج ساعة مكة (مكة)ويعرف أيضا بأبراج "البيت" وهو مجمع مكون من سبع ناطحات سحاب مقابل المسجد الحرام في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.يصل أطول الأبراج فيه إلى 601 مترا، ويعرف باسم برج ساعة مكة الملكي، وأقصرها يصل إلى 220 متر.ووضع حجر الأساس لهذا المشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عندما كان وليا للعهد في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. اكتمل أول برج ضمن هذه المجموعة المكونة من سبعة أبراج بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2007، لتكتمل مجموعة الأبراج السبعة في بدايات عام 2012.تعد مساحة مجموعة أبراج البيت هي الأكبر في العالم لمجمع تجاري وسكني حيث تبلغ 1.5 مليون مترمربع. تم اختيار شركة مجموعة بن لادن السعودية لتنفيذ هذا المشروع كمطور رئيسي للمشروع وبالتعاون مع شركة دار الهندسة كمقاول عمارة وإنشاء. ووصلت تكلفة إنشاء أبراج البيت لـ 15 مليار دولار.برج المملكة (الرياض)يقع في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وتم تصميمه في الفترة الأولى من القرن الواحد والعشرين ليكون برج متعدد الاستخدامات.خطط لبناء برج المملكة ليكون بمثابة رمز للعاصمة وللبلد، وتم اختيار التصميم الحالي للبرج من بين أكثر من 100 عرض هندسي قدم، وكان ارتفاع البرج حسب التصميم الأصلي يبلغ 296.3 متر، ولكن فيما بعد تمت زيادته.بدأت عملية بناء برج المملكة في عام 1999، واستمرت لمدة ثلاث سنوات، حيث افتتح البرج في عام 2002، وبعد أن انتهى العمل في إنشاء البرج، بلغت التكلفة الإجمالية مبلغ 1.717 مليون ريال سعودي، بما يعادل 1 مليار دولار أمريكييصل ارتفاع برج المملكة إلى 302.3 متر بواقع 41 طابقا، وبالتالي فهو يعد في الوقت الراهن ثالث أطول برج في المملكة العربية السعودية بعد أبراج البيت وبرج رافال.برج صندوق الاستثمارات العامة (الرياض)يعد ثاني أطول برج في السعودية ويصل طوله إلى 385 مترًا ء وتم إنشاؤه ليصبح هو المقر الأساسي في مركز الملك عبد الله المالي، وتم انشاء البرج من خلال شركة HOK الدولية.يستوحي مركز الملك عبد الله المالي مفهومه من رؤية الملك عبد الله بن عبدالعزيز، والمتمثلة بإنشاء مركز مالي جديد يرتقي باقتصاد مدينة الرياض إلى مستويات جديدة.وتحول البرج بعد أن استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تطورًا نوعيًا ليصبح من أبرز الوجهات الرائدة للأعمال وأساليب الحياة، ويجسّد بذلك القيم الأساسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.وتبلغ المساحة الإجمالية الأرضية 3.2 مليون مترمربع، وتمتد مساحة المشروع إلى 1.6 مليون متر مربع.يضم المشروع أكثر من 2,900 وحدة سكنية بالإضافة إلى 6,100 من الوحدات الفندقية الفاخرة الحاصلة على خمسة نجوم.كما يعتبر واحدا من أكبر المركز في العالم الحائزعلى شهادة ليد البلاتينية للقيادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED ND Stage 2 Platinum)ويضم المركز مكاتب، ومساحات التجزئة والأطعمة والمشروبات، والوحدات السكنية، والفنادق، والمساحات الترفيهية.تم إنشاء المركز بمشاركة أكثر من 25 من أبرز شركات التصميم والهندسة المعمارية العالمية، بما في ذلك شركات فوستر آند بارتنرز وهينينغ لارسن أركيتكتس وجينسلربرج الفيصليةيعتبر أول ناطحة سحاب في المملكة العربية السعودية، ويصل ارتفاعه لـ 267م، وصنف وقت إنشائه على أنه أعلى من أي مبنى في أوروبا، يقع في حي العليا بمدينة الرياض، وبدأ إنشاؤه عام 1997م، دشّن أعمال بنائه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عندما كان أمير منطقة الرياض، وافتُتح البرج، الذي يزن 10,500 طن، عام 1420هـ/2000م.يضم البرج 30 طابقًا، تتوزع مابين مكاتب، شركات، ومطاعم، ومرافق خدمية، ومراكز للاحتفالات والمؤتمرات، بالإضافة لفندق من فئة الخمس نجوم ليشغل ثمانية طوابق، بالإضافة لوجود أسواق تجارية موزعة على أربعة طوابق، فيها 100 معرض.يقسم مبنى البرج الممتد على مساحة تصل لـ 34 ألف م2، لخمسة أقسام، هي: برج الفيصلية، والمركز التجاري، ومركز المؤتمرات والولائم، وفندق الفيصلية، والشقق السكنية. واكبت الفكرة الهندسية لتصميم برج الفيصلية عصر التقنية واستخدمت وسائلها، وهذا الاستباق لم يكن عامل اغتراب عن البيئة المعمارية والاجتماعية آنذاك، بل جاء تعزيزًا لبدء عصر جديد من الهندسة المعمارية المستخدمة لأحدث التقنيات في السعودية، إذ كان البرج أول المشروعات من نوعه في المملكة.برج رافال (جدة)يبلغ ارتفاع برج رافال 308 أمتار، افتتح في يناير عام 2014، هذه الضاحية السكنية العامودية تمتد بارتفاع 70 طابقا فاخرا مبنية على مساحة أرض تبلغ 20 ألف متر مربع لتكون أول ضاحية عامودية متكاملة والأرقى في الرياض. تم تجهيز الضاحية بأحدث المرافق والأنظمة المتكاملة لكي تتماشى مع فندق كمبينسكي – واحدة من الفنادق الأوروبية الفاخرة الأكثر شهرة في العالم وبلغت تكلفة البناء الإجمالية للهيكل لـ 320 مليون دولار وهو مبنى سكني في الرياض.وتم تصميم برج رافال بطريقة هندسية فريدة للهيكل ليستفيد البرج من استقطاب الضوء الطبيعي بدرجة انحرافية باتجاه الشمال والجنوب في كل أيام السنة، وهذا يعني أعلى درجات الأمان بفضل انكسار ضغط الرياح وتحقيق أقل مستوى من دوران الرياح بالأسفل. كما صمم على أن يحوي 7 مصاعد بسرعة عالية (6م/ثانية).برج التجارة العالمييعد من ناطحات السحاب العالية في الملكة العربية السعودية ويتكون من 67 طابقا ويقع على مساحة كبيرة تصل تصل لـ 140 ألف م2.ويقع هذا البرج في منطقة الملك عبد الله المالية في الرياض، وتم تصميمه من قبل شركة Gensler ويعتبر من المعالم السياحية الهامة الموجودة في الرياض.برج زمزم (مكة)وهو من أبراج مشروع أبراج البيت، المكون من سبعة أبراج. ويقع البرج في المكان الذي كانت تشغله قلعة أجياد الشهيرة والتي تطل إطلالة مباشرة على الحرم المكي الشريف.تم تأسيس وتجهيز الشقق والوحدات السكنية في البرج بمواصفات الأجنحة الفندقية ذات الدرجة الأولى في الفنادق العالمية برؤية هندسية معمارية تناسب أجواء مكة المكرمة.ويتميز البرج باتصاله مع ساحات الحرم المكي، حيث يبعد المجمع عن بوابة الملك عبد العزيز مسافة 100 متر فقط.بالإضافة لإطلالة المباشرة على الحرم المكي، كما ويحتوي على مصاعد خاصة تعمل وفق أنظمة ذكية، حيث يخدم برج زمزم 26 مصعداً، ويحتوي على أنظمة عالمية متطورة للتهوية والتكييف ونقل النفايات.بالإضافة لوجود مجمع أسواق متطور مقام على مساحة 70,000 متر مربع، يضم ساحة كبرى للمطاعم ، بها أشهر المطاعم العالمية والمحلية.كما يحتوي على نظام خاص لنقل الأذان والصلاة من الحرم مباشرة إلى الأجنحة السكنية، بالإضافة لمصلى داخل المجمع والساحات المجاورة يكفي لحوالي خمسين ألف مصل.وموقف سيارات يتسع لـ 1,400 سيارة تقريباً، وطرق دائرية تربط المجمع ببقية مكة المكرمة بشكل سهل، وخمسة أنواع من الأجنحة.وأنظمة حراسة على مدى 24 ساعة، كما وتدير برج زمزم شركة دولية لإدارة الفنادق.برج المجدولالإبداع في هذا البرج هو تصميمه المعماري الملتوي والفريد من نوعه، إذ يعد تصميمه من التصميمات المعمارية الحديثة والإبداعية، وتم الانتهاء من تنفيذه في عام 2017 بمساحة 20,000 متر مربع، ويعد تحفة معمارية تتلألأ في سماء الرياض، يصل ارتفاعه لـ255 مترا.يضم البرج 54 طابقا فوق الأرض و3 تحت الأرض.تصميم البرج يعكس حالة الرقي والرفاهية اللذين تشهدهما الرياض ويعتبر عنواناً للقوة الاقتصادية والنهضة التجارية اللتين تشهدهما المملكة، بالإضافة للتقدم المعماري والفكر الإداري لدى كبرى الشركات.يحتوي البرج فندقاً من 5 نجوم بالإضافة لصالة ألعاب رياضية ومطاعم ومقاهٍ وحمام سباحة ومركز تجارى وقاعة مؤتمرات. ويخدم سكان البرج 3 مصاعد.برج ذا هيدكوارترز بزنس باركواحد من أبراج مدينة جدة الحديثة والمتميزة بإطلالته الساحرة على البحر الأحمر، يبلغ ارتفاعه 240 مترا وعدد طوابقه تصل إلى 52 طابقاً.بدأ العمل على بناء هذا البرج عام 2008، وتم الانتهاء منه في عام 2014، ويضم المشروع برجين الأول يرتفع لـ240 مترا ويحتوي 52 طابقا، أما الآخر وهو الذي اشترته شركة صافولا يتكون من 15 طابقا.برج الراجحي يصل ارتفاع هذا البرج إلى 205 أمتار ويضم 36 طابقًا، ويتخذ برج الراجحي شكل ناطحات السحاب، وقد تم بناء البرج على الطريقة العصرية وفي ما يلي أهم المعلومات التي تخص برج الراجحي، كما تم إنشاء أربعة أعمدة تحيط بمبنى البرج الزجاجي البلوري وذلك لحمايته من العواصف وتغيرات الطقس.يقع برج الراجحي على طريق الملك فهد.ويحتوي البرج على مصرف، و تم البدء في البناء عام 2013، وقد تم الانتهاء من البناء عام 2017.أعلى ناطحة سحاب في العالمذكرت مجلة الهندسة المعمارية "ذا أركيتكتس جورنال"، أن شركة "فوستر + بارتنرز" البريطانية الشهيرة تعمل حالياً على تصميم أعلى ناطحة سحاب في العالم، والتي ستُقام في العاصمة السعودية الرياض، وسيبلغ ارتفاعها كيلومترين، ليتجاوز ارتفاع مبنى الرياض ارتفاع برج خليفة في دبي، والذي يعد الأعلى في العالم بارتفاع 829.8 متر، وسيكون أعلى من ارتفاع أطول برج في الولايات المتحدة، بمقدار 4 أضعاف.
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تقارير منوعات, العالم, العالم العربي
تقارير منوعات, العالم, العالم العربي

أعلى المباني في المملكة العربية السعودية

10:21 GMT 04.04.2024
© Photo / New Murabba Development Companyمشروع شركة المربع الجديد لتطوير "داون تاون"، وهو أكبر مجمع في العالم في وسط الرياض بالمملكة العربية السعودية
مشروع شركة المربع الجديد لتطوير داون تاون، وهو أكبر مجمع في العالم في وسط الرياض بالمملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Photo / New Murabba Development Company
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تضم المملكة العربية السعودية عددا من ناطحات السحاب والأبنية الشاهقة الارتفاع التي تبرز تطورها المعماري والازدهار الذي تعيشه مدن المملكة.
تتوزع هذه الأبنية الشاهقة الارتفاع في عدد من المدن، لتكون بمثابة جذب لكبرى الشركات للحصول على مكاتب فيها، سنتحدث في هذا المقال عن عدد من الأبراج وناطحات السحاب في المملكة.

أعلى 10 ناطحات سحاب في المملكة العربية السعودية

برج ساعة مكة (مكة)

ويعرف أيضا بأبراج "البيت" وهو مجمع مكون من سبع ناطحات سحاب مقابل المسجد الحرام في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.
يصل أطول الأبراج فيه إلى 601 مترا، ويعرف باسم برج ساعة مكة الملكي، وأقصرها يصل إلى 220 متر.
ووضع حجر الأساس لهذا المشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عندما كان وليا للعهد في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. اكتمل أول برج ضمن هذه المجموعة المكونة من سبعة أبراج بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2007، لتكتمل مجموعة الأبراج السبعة في بدايات عام 2012.
تعد مساحة مجموعة أبراج البيت هي الأكبر في العالم لمجمع تجاري وسكني حيث تبلغ 1.5 مليون مترمربع. تم اختيار شركة مجموعة بن لادن السعودية لتنفيذ هذا المشروع كمطور رئيسي للمشروع وبالتعاون مع شركة دار الهندسة كمقاول عمارة وإنشاء. ووصلت تكلفة إنشاء أبراج البيت لـ 15 مليار دولار.

برج المملكة (الرياض)

يقع في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وتم تصميمه في الفترة الأولى من القرن الواحد والعشرين ليكون برج متعدد الاستخدامات.

خطط لبناء برج المملكة ليكون بمثابة رمز للعاصمة وللبلد، وتم اختيار التصميم الحالي للبرج من بين أكثر من 100 عرض هندسي قدم، وكان ارتفاع البرج حسب التصميم الأصلي يبلغ 296.3 متر، ولكن فيما بعد تمت زيادته.
بدأت عملية بناء برج المملكة في عام 1999، واستمرت لمدة ثلاث سنوات، حيث افتتح البرج في عام 2002، وبعد أن انتهى العمل في إنشاء البرج، بلغت التكلفة الإجمالية مبلغ 1.717 مليون ريال سعودي، بما يعادل 1 مليار دولار أمريكي

يصل ارتفاع برج المملكة إلى 302.3 متر بواقع 41 طابقا، وبالتالي فهو يعد في الوقت الراهن ثالث أطول برج في المملكة العربية السعودية بعد أبراج البيت وبرج رافال.

برج صندوق الاستثمارات العامة (الرياض)

يعد ثاني أطول برج في السعودية ويصل طوله إلى 385 مترًا ء وتم إنشاؤه ليصبح هو المقر الأساسي في مركز الملك عبد الله المالي، وتم انشاء البرج من خلال شركة HOK الدولية.
يستوحي مركز الملك عبد الله المالي مفهومه من رؤية الملك عبد الله بن عبدالعزيز، والمتمثلة بإنشاء مركز مالي جديد يرتقي باقتصاد مدينة الرياض إلى مستويات جديدة.
وتحول البرج بعد أن استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تطورًا نوعيًا ليصبح من أبرز الوجهات الرائدة للأعمال وأساليب الحياة، ويجسّد بذلك القيم الأساسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وتبلغ المساحة الإجمالية الأرضية 3.2 مليون مترمربع، وتمتد مساحة المشروع إلى 1.6 مليون متر مربع.
يضم المشروع أكثر من 2,900 وحدة سكنية بالإضافة إلى 6,100 من الوحدات الفندقية الفاخرة الحاصلة على خمسة نجوم.
كما يعتبر واحدا من أكبر المركز في العالم الحائزعلى شهادة ليد البلاتينية للقيادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED ND Stage 2 Platinum)
ويضم المركز مكاتب، ومساحات التجزئة والأطعمة والمشروبات، والوحدات السكنية، والفنادق، والمساحات الترفيهية.
تم إنشاء المركز بمشاركة أكثر من 25 من أبرز شركات التصميم والهندسة المعمارية العالمية، بما في ذلك شركات فوستر آند بارتنرز وهينينغ لارسن أركيتكتس وجينسلر

برج الفيصلية

يعتبر أول ناطحة سحاب في المملكة العربية السعودية، ويصل ارتفاعه لـ 267م، وصنف وقت إنشائه على أنه أعلى من أي مبنى في أوروبا، يقع في حي العليا بمدينة الرياض، وبدأ إنشاؤه عام 1997م، دشّن أعمال بنائه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عندما كان أمير منطقة الرياض، وافتُتح البرج، الذي يزن 10,500 طن، عام 1420هـ/2000م.
يضم البرج 30 طابقًا، تتوزع مابين مكاتب، شركات، ومطاعم، ومرافق خدمية، ومراكز للاحتفالات والمؤتمرات، بالإضافة لفندق من فئة الخمس نجوم ليشغل ثمانية طوابق، بالإضافة لوجود أسواق تجارية موزعة على أربعة طوابق، فيها 100 معرض.
يقسم مبنى البرج الممتد على مساحة تصل لـ 34 ألف م2، لخمسة أقسام، هي: برج الفيصلية، والمركز التجاري، ومركز المؤتمرات والولائم، وفندق الفيصلية، والشقق السكنية. واكبت الفكرة الهندسية لتصميم برج الفيصلية عصر التقنية واستخدمت وسائلها، وهذا الاستباق لم يكن عامل اغتراب عن البيئة المعمارية والاجتماعية آنذاك، بل جاء تعزيزًا لبدء عصر جديد من الهندسة المعمارية المستخدمة لأحدث التقنيات في السعودية، إذ كان البرج أول المشروعات من نوعه في المملكة.

برج رافال (جدة)

يبلغ ارتفاع برج رافال 308 أمتار، افتتح في يناير عام 2014، هذه الضاحية السكنية العامودية تمتد بارتفاع 70 طابقا فاخرا مبنية على مساحة أرض تبلغ 20 ألف متر مربع لتكون أول ضاحية عامودية متكاملة والأرقى في الرياض. تم تجهيز الضاحية بأحدث المرافق والأنظمة المتكاملة لكي تتماشى مع فندق كمبينسكي – واحدة من الفنادق الأوروبية الفاخرة الأكثر شهرة في العالم وبلغت تكلفة البناء الإجمالية للهيكل لـ 320 مليون دولار وهو مبنى سكني في الرياض.
وتم تصميم برج رافال بطريقة هندسية فريدة للهيكل ليستفيد البرج من استقطاب الضوء الطبيعي بدرجة انحرافية باتجاه الشمال والجنوب في كل أيام السنة، وهذا يعني أعلى درجات الأمان بفضل انكسار ضغط الرياح وتحقيق أقل مستوى من دوران الرياح بالأسفل. كما صمم على أن يحوي 7 مصاعد بسرعة عالية (6م/ثانية).

برج التجارة العالمي

يعد من ناطحات السحاب العالية في الملكة العربية السعودية ويتكون من 67 طابقا ويقع على مساحة كبيرة تصل تصل لـ 140 ألف م2.
ويقع هذا البرج في منطقة الملك عبد الله المالية في الرياض، وتم تصميمه من قبل شركة Gensler ويعتبر من المعالم السياحية الهامة الموجودة في الرياض.

برج زمزم (مكة)

وهو من أبراج مشروع أبراج البيت، المكون من سبعة أبراج. ويقع البرج في المكان الذي كانت تشغله قلعة أجياد الشهيرة والتي تطل إطلالة مباشرة على الحرم المكي الشريف.
تم تأسيس وتجهيز الشقق والوحدات السكنية في البرج بمواصفات الأجنحة الفندقية ذات الدرجة الأولى في الفنادق العالمية برؤية هندسية معمارية تناسب أجواء مكة المكرمة.
ويتميز البرج باتصاله مع ساحات الحرم المكي، حيث يبعد المجمع عن بوابة الملك عبد العزيز مسافة 100 متر فقط.
بالإضافة لإطلالة المباشرة على الحرم المكي، كما ويحتوي على مصاعد خاصة تعمل وفق أنظمة ذكية، حيث يخدم برج زمزم 26 مصعداً، ويحتوي على أنظمة عالمية متطورة للتهوية والتكييف ونقل النفايات.
بالإضافة لوجود مجمع أسواق متطور مقام على مساحة 70,000 متر مربع، يضم ساحة كبرى للمطاعم ، بها أشهر المطاعم العالمية والمحلية.
كما يحتوي على نظام خاص لنقل الأذان والصلاة من الحرم مباشرة إلى الأجنحة السكنية، بالإضافة لمصلى داخل المجمع والساحات المجاورة يكفي لحوالي خمسين ألف مصل.
وموقف سيارات يتسع لـ 1,400 سيارة تقريباً، وطرق دائرية تربط المجمع ببقية مكة المكرمة بشكل سهل، وخمسة أنواع من الأجنحة.
وأنظمة حراسة على مدى 24 ساعة، كما وتدير برج زمزم شركة دولية لإدارة الفنادق.

برج المجدول

الإبداع في هذا البرج هو تصميمه المعماري الملتوي والفريد من نوعه، إذ يعد تصميمه من التصميمات المعمارية الحديثة والإبداعية، وتم الانتهاء من تنفيذه في عام 2017 بمساحة 20,000 متر مربع، ويعد تحفة معمارية تتلألأ في سماء الرياض، يصل ارتفاعه لـ255 مترا.
يضم البرج 54 طابقا فوق الأرض و3 تحت الأرض.
تصميم البرج يعكس حالة الرقي والرفاهية اللذين تشهدهما الرياض ويعتبر عنواناً للقوة الاقتصادية والنهضة التجارية اللتين تشهدهما المملكة، بالإضافة للتقدم المعماري والفكر الإداري لدى كبرى الشركات.
يحتوي البرج فندقاً من 5 نجوم بالإضافة لصالة ألعاب رياضية ومطاعم ومقاهٍ وحمام سباحة ومركز تجارى وقاعة مؤتمرات. ويخدم سكان البرج 3 مصاعد.

برج ذا هيدكوارترز بزنس بارك

واحد من أبراج مدينة جدة الحديثة والمتميزة بإطلالته الساحرة على البحر الأحمر، يبلغ ارتفاعه 240 مترا وعدد طوابقه تصل إلى 52 طابقاً.
بدأ العمل على بناء هذا البرج عام 2008، وتم الانتهاء منه في عام 2014، ويضم المشروع برجين الأول يرتفع لـ240 مترا ويحتوي 52 طابقا، أما الآخر وهو الذي اشترته شركة صافولا يتكون من 15 طابقا.

برج الراجحي

يصل ارتفاع هذا البرج إلى 205 أمتار ويضم 36 طابقًا، ويتخذ برج الراجحي شكل ناطحات السحاب، وقد تم بناء البرج على الطريقة العصرية وفي ما يلي أهم المعلومات التي تخص برج الراجحي، كما تم إنشاء أربعة أعمدة تحيط بمبنى البرج الزجاجي البلوري وذلك لحمايته من العواصف وتغيرات الطقس.
يقع برج الراجحي على طريق الملك فهد.ويحتوي البرج على مصرف، و تم البدء في البناء عام 2013، وقد تم الانتهاء من البناء عام 2017.

أعلى ناطحة سحاب في العالم

ذكرت مجلة الهندسة المعمارية "ذا أركيتكتس جورنال"، أن شركة "فوستر + بارتنرز" البريطانية الشهيرة تعمل حالياً على تصميم أعلى ناطحة سحاب في العالم، والتي ستُقام في العاصمة السعودية الرياض، وسيبلغ ارتفاعها كيلومترين، ليتجاوز ارتفاع مبنى الرياض ارتفاع برج خليفة في دبي، والذي يعد الأعلى في العالم بارتفاع 829.8 متر، وسيكون أعلى من ارتفاع أطول برج في الولايات المتحدة، بمقدار 4 أضعاف.
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