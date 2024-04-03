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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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https://sputnikarabic.ae/20240403/اليابان-تستأنف-تمويلها-لـأونروا-بـ-35-مليون-دولار-1087640163.html
اليابان تستأنف تمويلها لـ"أونروا" بـ 35 مليون دولار
اليابان تستأنف تمويلها لـ"أونروا" بـ 35 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أنها ستستأنف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بعد تعليقه في يناير/ كانون الثاني... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T10:13+0000
2024-04-03T10:13+0000
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وحسب وكالة "كيودو"، جاء ذلك في تصريحات وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، للصحفيين في طوكيو، أمس الثلاثاء.وأضافت أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة مستمر في التدهور، ومسؤولية بلادنا هي الاستجابة للأزمة كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".كما أكدت أن عمل "أونروا" ضروري لتقديم الدعم الإنساني.ويأتي الاستئناف بعد أن انضمت اليابان في أواخر يناير/ كانون الثاني إلى الولايات المتحدة وآخرين في تعليق تمويل الوكالة، على خلفية احتمال تورط عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل. وحتى الآن، استأنفت كندا وأستراليا والسويد وفنلندا وأيسلندا وفرنسا تقديم مساهماتها لـ"أونروا"، في حين يواصل المانحون الرئيسيون الآخرون، بما في ذلك الولايات المتحدة، وكذلك بريطانيا، تعليق تمويلهم.وتزامن ذلك مع تحذيرات دولية وأممية من تداعيات تعليق تمويل "أونروا" على قدرتها على تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة أم بالخارج.
https://sputnikarabic.ae/20240330/وزير-الخارجية-الأردني-إسرائيل-تشوه-سمعة-الأونروا-لتجويع-الفلسطينيين-1087541206.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليابان, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار اليابان, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل

اليابان تستأنف تمويلها لـ"أونروا" بـ 35 مليون دولار

10:13 GMT 03.04.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023
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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أنها ستستأنف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بعد تعليقه في يناير/ كانون الثاني عقب مزاعم عن تورط موظفي الوكالة في هجوم 7 أوكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي على إسرائيل.
وحسب وكالة "كيودو"، جاء ذلك في تصريحات وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، للصحفيين في طوكيو، أمس الثلاثاء.

وقالت كاميكاوا إن مساهمة تبلغ نحو 35 مليون دولار كان من المقرر تقديمها في السنة المالية 2023 المنتهية في مارس/ آذار الماضي لـ"أونروا"، سيتم تسليمها قريبا.

وأضافت أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة مستمر في التدهور، ومسؤولية بلادنا هي الاستجابة للأزمة كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
كما أكدت أن عمل "أونروا" ضروري لتقديم الدعم الإنساني.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تشوه سمعة "الأونروا" لتجويع الفلسطينيين
30 مارس, 20:16 GMT
ويأتي الاستئناف بعد أن انضمت اليابان في أواخر يناير/ كانون الثاني إلى الولايات المتحدة وآخرين في تعليق تمويل الوكالة، على خلفية احتمال تورط عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل.
وحتى الآن، استأنفت كندا وأستراليا والسويد وفنلندا وأيسلندا وفرنسا تقديم مساهماتها لـ"أونروا"، في حين يواصل المانحون الرئيسيون الآخرون، بما في ذلك الولايات المتحدة، وكذلك بريطانيا، تعليق تمويلهم.
وتزامن ذلك مع تحذيرات دولية وأممية من تداعيات تعليق تمويل "أونروا" على قدرتها على تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة أم بالخارج.
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