رئيس الوزراء الروسي: تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 7.7٪ في فبراير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
12:13 GMT
3 د
On air
12:14 GMT
2 د
On air
12:16 GMT
3 د
بلا قيود
خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
15:33 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
On air
05:56 GMT
2 د
On air
05:59 GMT
1 د
On air
06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:07 GMT
2 د
On air
13:06 GMT
5 د
بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240403/رئيس-الوزراء-الروسي-تسارع-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-الروسي-إلى-77٪-في-فبراير-1087660478.html
رئيس الوزراء الروسي: تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 7.7٪ في فبراير
رئيس الوزراء الروسي: تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 7.7٪ في فبراير
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن هناك آليات يمكنها أن ترفع روسيا إلى الدخول في صفوف أكبر أربعة اقتصادات في العالم، مشيرًا إلى أنه... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T19:23+0000
2024-04-03T19:23+0000
روسيا
اقتصاد
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102570/82/1025708240_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_4e17592308fab9390f9a3bb0940bc260.jpg
وقال ميشوستين، خلال تقديم تقرير عمل الحكومة لعام 2023 أمام نواب مجلس الدوما: إن "المهمة الرئيسية التي حددها الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) والموضوعة أمامنا حتى عام 2030 تفرض علينا أن ندخل في رابع أكبر الاقتصاديات في العالم. ونحن الآن في المرتبة الخامسة منها. بالطبع، أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل".وأشار رئيس الحكومة إلى أن تحقيق ذلك، يستلزم اتباع خمس آليات؛ وهي زيادة إنتاجية العمل، وتنمية صادرات المواد المصنعة، وضمان الاستثمار في جميع قطاعات المشاريع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة البرامج المنتظمة لتبادل الواردات.وأوضح ميشوستين، أن "حجم التجارة مع الدول الصديقة لم يحقق نموًا فحسب، بل أصبح في الوقت الحالي مقاربًا لحجم تجارة روسيا مع العالم كله قبل أربع سنوات"، مشيرًا إلى أن "الانخفاض الذي شهده حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي تم تعويضه إلى حد كبير من خلال زيادة التجارة مع الصين والهند وتركيا وبيلاروس وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة أإفريقيا وأميركا اللاتينية"، مضيفا أن 77 بالمئة من تجارة روسيا الخارجية كانت مع الدول الصديقة. وأن تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الواعدين من الدول الصديقة سيظل أحد أهم الأولويات بالنسبة لروسيا.وقال ميشوستين في خطابه أمام المجلس: "أريد بشكل خاص التأكيد على أن كل النتائج التي تحدثت عنها لم تصبح ممكنة إلا بفضل تضامن المجتمع حول رئيسنا وبرنامجه التنموي. وأصبحت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة مؤشرا على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها فلاديمير بوتين وحكومته". وبالطبع يمثل ذلك أهم مفاتيح نجاحنا".وقد جرى اليوم الأربعاء في مجلس الدوما الاستماع لتقرير عمل الحكومة الروسية في عام 2023، وقدم رئيس مجلس الوزراء ميخائيل ميشوستين تقريره في الجلسة العامة أمام النواب.
https://sputnikarabic.ae/20240403/إعلام-3-دول-تدعو-إلى-عدم-مصادرة-الأصول-الروسية-1087635821.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102570/82/1025708240_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_2cff7400841f7828ffb4ef13d55efed7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

رئيس الوزراء الروسي: تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 7.7٪ في فبراير

19:23 GMT 03.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatovالبنك المركزي الروسي بموسكو
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن هناك آليات يمكنها أن ترفع روسيا إلى الدخول في صفوف أكبر أربعة اقتصادات في العالم، مشيرًا إلى أنه من بين تلك الآليات زيادة الصادرات والتقليل من الاعتماد على الواردات، فضلًا عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ميشوستين، خلال تقديم تقرير عمل الحكومة لعام 2023 أمام نواب مجلس الدوما: إن "المهمة الرئيسية التي حددها الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) والموضوعة أمامنا حتى عام 2030 تفرض علينا أن ندخل في رابع أكبر الاقتصاديات في العالم. ونحن الآن في المرتبة الخامسة منها. بالطبع، أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تحقيق ذلك، يستلزم اتباع خمس آليات؛ وهي زيادة إنتاجية العمل، وتنمية صادرات المواد المصنعة، وضمان الاستثمار في جميع قطاعات المشاريع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة البرامج المنتظمة لتبادل الواردات.
ونوه رئيس الوزراء إلى إن روسيا تمكنت من إحباط الحصار الاقتصادي الذي يفرضه الغرب، مشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في التجارة مع الدول الصديقة.
الدولار الأمريكي والروبل الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
إعلام: 3 دول تدعو إلى عدم مصادرة الأصول الروسية
07:08 GMT
وأوضح ميشوستين، أن "حجم التجارة مع الدول الصديقة لم يحقق نموًا فحسب، بل أصبح في الوقت الحالي مقاربًا لحجم تجارة روسيا مع العالم كله قبل أربع سنوات"، مشيرًا إلى أن "الانخفاض الذي شهده حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي تم تعويضه إلى حد كبير من خلال زيادة التجارة مع الصين والهند وتركيا وبيلاروس وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة أإفريقيا وأميركا اللاتينية"، مضيفا أن 77 بالمئة من تجارة روسيا الخارجية كانت مع الدول الصديقة. وأن تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الواعدين من الدول الصديقة سيظل أحد أهم الأولويات بالنسبة لروسيا.
وقال ميشوستين في خطابه أمام المجلس: "أريد بشكل خاص التأكيد على أن كل النتائج التي تحدثت عنها لم تصبح ممكنة إلا بفضل تضامن المجتمع حول رئيسنا وبرنامجه التنموي. وأصبحت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة مؤشرا على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها فلاديمير بوتين وحكومته". وبالطبع يمثل ذلك أهم مفاتيح نجاحنا".
وقد جرى اليوم الأربعاء في مجلس الدوما الاستماع لتقرير عمل الحكومة الروسية في عام 2023، وقدم رئيس مجلس الوزراء ميخائيل ميشوستين تقريره في الجلسة العامة أمام النواب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа пересекают КПП Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الأونروا: إسرائيل تستمر في منعنا من الوصول للشمال لتقديم المساعدات13:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала