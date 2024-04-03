https://sputnikarabic.ae/20240403/مراسل-سبوتنيك-قصف-صاروخي-من-الأراضي-السورية-باتجاه-مواقع-إسرائيلية-في-الجولان-المحتل-1087665784.html
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي من الأراضي السورية باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي من الأراضي السورية باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل
سبوتنيك عربي
03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T22:12+0000
2024-04-03T22:12+0000
2024-04-03T22:12+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجولان
مراسل "سبوتنيك": قصف صاروخي من الأراضي السورية باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل