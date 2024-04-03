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https://sputnikarabic.ae/20240403/مسؤول-سابق-بوزارة-المالية-الإسرائيلية-نشهد-تدهورا-كبيرا-في-السياسة-المالية-لبلادنا-1087659050.html
مسؤول سابق بوزارة المالية الإسرائيلية: نشهد تدهورا كبيرا في السياسة المالية لبلادنا
مسؤول سابق بوزارة المالية الإسرائيلية: نشهد تدهورا كبيرا في السياسة المالية لبلادنا
سبوتنيك عربي
قال يوئيل نيف، ال‏مسؤول السابق بوزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تشهد تدهورا كبيرا في السياسة المالية. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T17:37+0000
2024-04-03T17:37+0000
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العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن يوئيل نيف، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، إن بلاده تشهد تدهورا كبيرا جدا في السياسة المالية لها، وأنه في حال عدم فعل أي شئ، فإن إسرائيل سوف تتجه بالفعل نحو ازمة مالية.وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يمنع التحرك بالفعل، ومجرد رضاه ليس بالأمر الجيد، مضيفا أنه على الإسرائيليين أن يشعروا بالقلق مما يحدث.وفي سياق متصل، انتقد أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بشدة أعضاء "كابينيت الحرب" الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن ليبرمان انتقاده لأعضاء الكابينيت، مبينا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار داخل هذا المجلس الوزاري المصغر منذ ثلاثة أشهر، موضحا أنه في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، كان من المفترض أن تحقق إسرائيل السيطرة العملياتية في قطاع غزة، ولكن ليس لدى بلاده أي سيطرة عملياتية.وشدد أفيغدور ليبرمان الذي سبق وتولى منصب وزارة الدفاع في بلاده، أن ما يجري في الوقت الراهن داخل "كابينيت الحرب" هو صراع على السلطة، واعتبارات سياسية وهذه ليست الطريقة التي تدار بها الحرب على غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240403/بولندا-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-بعد-مقتل-عمال-إغاثة-في-غزة-1087657717.html
https://sputnikarabic.ae/20240403/ليبرمان-ما-يجري-في-الوقت-الراهن-داخل-كابينيت-الحرب-هو-صراع-على-السلطة-لاعتبارات-سياسية-1087657121.html
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طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

مسؤول سابق بوزارة المالية الإسرائيلية: نشهد تدهورا كبيرا في السياسة المالية لبلادنا

17:37 GMT 03.04.2024
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
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قال يوئيل نيف، ال‏مسؤول السابق بوزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تشهد تدهورا كبيرا في السياسة المالية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن يوئيل نيف، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، إن بلاده تشهد تدهورا كبيرا جدا في السياسة المالية لها، وأنه في حال عدم فعل أي شئ، فإن إسرائيل سوف تتجه بالفعل نحو ازمة مالية.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يمنع التحرك بالفعل، ومجرد رضاه ليس بالأمر الجيد، مضيفا أنه على الإسرائيليين أن يشعروا بالقلق مما يحدث.
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل عمال إغاثة في غزة
16:29 GMT
وفي سياق متصل، انتقد أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بشدة أعضاء "كابينيت الحرب" الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن ليبرمان انتقاده لأعضاء الكابينيت، مبينا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار داخل هذا المجلس الوزاري المصغر منذ ثلاثة أشهر، موضحا أنه في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، كان من المفترض أن تحقق إسرائيل السيطرة العملياتية في قطاع غزة، ولكن ليس لدى بلاده أي سيطرة عملياتية.
وشدد أفيغدور ليبرمان الذي سبق وتولى منصب وزارة الدفاع في بلاده، أن ما يجري في الوقت الراهن داخل "كابينيت الحرب" هو صراع على السلطة، واعتبارات سياسية وهذه ليست الطريقة التي تدار بها الحرب على غزة.
وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق أفيغدور ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
ليبرمان: ما يجري في الوقت الراهن داخل "كابينيت الحرب" هو صراع على السلطة لاعتبارات سياسية
16:04 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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