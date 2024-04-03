https://sputnikarabic.ae/20240403/بولندا-تستدعي-السفير-الإسرائيلي-بعد-مقتل-عمال-إغاثة-في-غزة-1087657717.html

بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل عمال إغاثة في غزة

بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد مقتل عمال إغاثة في غزة

سبوتنيك عربي

استعدت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الأربعاء، السفير الإسرائيلي لدى بولندا للتباحث حول المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية لإسرائيل بعد غارتها التي أسفرت... 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T16:29+0000

2024-04-03T16:29+0000

2024-04-03T16:29+0000

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وصرح وزير الخارجية البولندي أندريه ساينا بأنه استدعى السفير الإسرائيلي، وقال: "أردت أن أناقش معه الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية والمسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية عن الحادث الذي وقع أخيرا في غزة"، حسبما نقل موقع "barrons".وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسليم جثامين لستة أجانب من موظفي "المطبخ المركزي العالمي"، إلى الأمم المتحدة، ثم جرى نقلها إلى خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.وقال المكتب في بيان: "انتهت قبل قليل الطواقم الحكومية في قطاع غزة من تسليم جثامين الأجانب الستة الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".وأضاف أن "وزارة الصحة وهيئة المعابر والحدود والطواقم الحكومية في قطاع غزة أشرفت على تسليم الجثامين إلى ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)"، وتابع: "جرى بعد ذلك الانتهاء من ترتيبات نقل هذه الجثامين إلى خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البري".وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية أكدت في بيان، أمس الثلاثاء، مقتل 7 من أفراد فريقها في ضربة للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وأضافت: "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع".وأوضحت المنظمة أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وفلسطيني". كما أعلنت "تعليق عملياتها في المنطقة"، فيما ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الواقعة بأنها "استهداف غير مقصود".وأثار مقتل عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة، بضربة إسرائيلية، تنديدًا دوليًا واسعا.

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https://sputnikarabic.ae/20240403/السفير-الفلسطيني-لدى-روسيا-سنتقدم-بطلب-إلى-مجلس-الأمن-للاعتراف-بالدولة-الفلسطينية-وإعمار-غزة-1087651342.html

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