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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240403/مشاهد-للحظة-قيام-قنبلة-فاب-3000-الروسية-بتدمير-هدف-استراتيجي-فيديو-1087644873.html
مشاهد للحظة قيام قنبلة "فاب-3000" الروسية بتدمير هدف استراتيجي... فيديو
مشاهد للحظة قيام قنبلة "فاب-3000" الروسية بتدمير هدف استراتيجي... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة روسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي استخدم لأول مرة قنبلة "فاب – 3000" لتدمير جسر في منطقة زابوروجيه في الجبهة الجنوبية من العملية العسكرية... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T12:26+0000
2024-04-03T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال الصحفي العسكري ألكسندر رودينكو، على قناة "تليغرام" التابعة له: "إن جسر السيارات الذي يعتبر منشأة لوجستية مهمة للجيش الأوكراني في مدينة غولاي بولي بمنطقة زابوروجيه تم تدميره بقنبلة "فاب – 3000" بوزن 3 أطنان". وأضاف أن الجسر غير قابل لإعادة البناء. بينما لم تتقدم وزارة الدفاع الروسية ببيانات رسمية بهذا الشأن.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس 31 مارس/ آذار الفائت، عن بدء الإنتاج على نطاق واسع للقنابل الجوية شديدة الانفجار "فاب–3000"، التي تزن 3 أطنان.وجاء في بيان الوزارة: "أبلغ مسؤولو المجمع وزير الدفاع سيرغي شويغو، بأن المؤسسة قامت بزيادة إنتاج القنابل الجوية من طراز "فاب-500" بعدة أضعاف، كما ضاعفت إنتاجها لقنابل "فاب-1500"، ومنذ شباط/ فبراير من هذا العام، تم تنظيم عملية الإنتاج الموسع لقنابل "فاب-3000".وأضاف البيان، أن حجم إنتاج المصنع من معدات المدفعية والطيران التدميرية الحديثة، قد زاد بمعدل خمسة أضعاف، منذ العام الماضي.وأوضحت الوزارة أنه "تم تحقيق هذه النتائج بفضل عملية إعادة تفعيل مرافق الإنتاج والمعدات التقنية، وتحديث خطوط إنتاج المقذوفات، وتزويدها بمعدات حديثة عالية التقنية في المؤسسة. ومنذ عام 2022، تمت إعادة بناء المصنع وتحديثه، وتوسيع مساحة الإنتاج بما يزيد عن 45 ألف متر مربع".
https://sputnikarabic.ae/20240403/مجلس-الأمن-الروسي-عجز-الجيش-الأوكراني-في-ساحة-المعركة-جعله-يلجأ-إلى-الأساليب-الإرهابية-1087638762.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد للحظة قيام قنبلة "فاب-3000" الروسية بتدمير هدف استراتيجي... فيديو

12:26 GMT 03.04.2024
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورقنابل روسية مصممة للإطلاق من الطائرات الحربية
قنابل روسية مصممة للإطلاق من الطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Sputnik . RIA Novosti
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تابعنا عبر
ذكرت صحيفة روسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي استخدم لأول مرة قنبلة "فاب – 3000" لتدمير جسر في منطقة زابوروجيه في الجبهة الجنوبية من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال الصحفي العسكري ألكسندر رودينكو، على قناة "تليغرام" التابعة له: "إن جسر السيارات الذي يعتبر منشأة لوجستية مهمة للجيش الأوكراني في مدينة غولاي بولي بمنطقة زابوروجيه تم تدميره بقنبلة "فاب – 3000" بوزن 3 أطنان".
وأضاف أن الجسر غير قابل لإعادة البناء. بينما لم تتقدم وزارة الدفاع الروسية ببيانات رسمية بهذا الشأن.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس 31 مارس/ آذار الفائت، عن بدء الإنتاج على نطاق واسع للقنابل الجوية شديدة الانفجار "فاب–3000"، التي تزن 3 أطنان.
وقام وزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم، بتفقد عمليات تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بمقاطعة نيجني نوفغورود.
وجاء في بيان الوزارة: "أبلغ مسؤولو المجمع وزير الدفاع سيرغي شويغو، بأن المؤسسة قامت بزيادة إنتاج القنابل الجوية من طراز "فاب-500" بعدة أضعاف، كما ضاعفت إنتاجها لقنابل "فاب-1500"، ومنذ شباط/ فبراير من هذا العام، تم تنظيم عملية الإنتاج الموسع لقنابل "فاب-3000".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
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09:17 GMT

وأشارت الوزارة كذلك، إلى توسيع نطاق وتنوع ذخيرة المدفعية المنتجة.

وأضاف البيان، أن حجم إنتاج المصنع من معدات المدفعية والطيران التدميرية الحديثة، قد زاد بمعدل خمسة أضعاف، منذ العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أنه "تم تحقيق هذه النتائج بفضل عملية إعادة تفعيل مرافق الإنتاج والمعدات التقنية، وتحديث خطوط إنتاج المقذوفات، وتزويدها بمعدات حديثة عالية التقنية في المؤسسة. ومنذ عام 2022، تمت إعادة بناء المصنع وتحديثه، وتوسيع مساحة الإنتاج بما يزيد عن 45 ألف متر مربع".
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