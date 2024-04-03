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وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 ... صور
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 ... صور
سبوتنيك عربي
شدد وزير الإعلام والثقافة الكويتي، عبد الرحمن المطيري، على ضرورة تذليل كل العقبات وتسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين لنقل وتغطية أعمال انتخابات مجلس الأمة التي... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T15:33+0000
2024-04-03T15:33+0000
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وافتتح المطيري المركز الإعلامي التي دشنته الوزارة لتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين من داخل وخارج الكويت، خلال تغطية أعمال الانتخابات، حيث تستضيف الوزارة عددا من الصحفيين العرب والدوليين لنقل الصورة الحقيقية لسير العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية.وأشاد الوزير خلال الافتتاح بالمركز وما يحتوي عليه من تجهيزات تسهل أعمال المراقبة والتغطية للانتخابات، ضمن جهود الوزارة المبذولة لتوفير تغطية إعلامية شاملة لمجلس الأمة 2024.وبحسب مراسل "سبوتنيك" وموفدها لتغطية أعمال انتخابات مجلس الأمة الكويتي، يضم المركز الإعلامي مطبوعات ونشرات بلغات متعددة لنقل الأخبار المتعلقة بالانتخابات وآلياتها لوسائل الإعلام العربية والدولية، فيما تستضيف الكويت عددا كبيرا من الإعلاميين والصحفيين من مختلف دول العالم.وتنطلق غدا الخميس أعمال انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، والتي تستمر ليوم واحد فقط، لاختيار 50 عضوا للمجلس في فصله التشريعي الثامن عشر.
https://sputnikarabic.ae/20240215/أمير-الكويت-يصدر-مرسوما-أميريا-بحل-مجلس-الأمة-1086107763.html
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العالم العربي, الكويت, حصري, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, الكويت, حصري, أخبار الكويت اليوم

وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 ... صور

15:33 GMT 03.04.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIوزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
شدد وزير الإعلام والثقافة الكويتي، عبد الرحمن المطيري، على ضرورة تذليل كل العقبات وتسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين لنقل وتغطية أعمال انتخابات مجلس الأمة التي تنطلق غدا الخميس.
وافتتح المطيري المركز الإعلامي التي دشنته الوزارة لتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين من داخل وخارج الكويت، خلال تغطية أعمال الانتخابات، حيث تستضيف الوزارة عددا من الصحفيين العرب والدوليين لنقل الصورة الحقيقية لسير العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية.
© Sputnik . WAEL MAGDIوزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
© Sputnik . WAEL MAGDIوزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
© Sputnik . WAEL MAGDIوزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
© Sputnik . WAEL MAGDIوزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
© Sputnik . WAEL MAGDIوزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
1/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
2/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
3/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
4/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
5/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024
6/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
7/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
8/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
9/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
10/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
وأشاد الوزير خلال الافتتاح بالمركز وما يحتوي عليه من تجهيزات تسهل أعمال المراقبة والتغطية للانتخابات، ضمن جهود الوزارة المبذولة لتوفير تغطية إعلامية شاملة لمجلس الأمة 2024.
ولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
أمير الكويت يصدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة
15 فبراير, 16:29 GMT
وبحسب مراسل "سبوتنيك" وموفدها لتغطية أعمال انتخابات مجلس الأمة الكويتي، يضم المركز الإعلامي مطبوعات ونشرات بلغات متعددة لنقل الأخبار المتعلقة بالانتخابات وآلياتها لوسائل الإعلام العربية والدولية، فيما تستضيف الكويت عددا كبيرا من الإعلاميين والصحفيين من مختلف دول العالم.
وتنطلق غدا الخميس أعمال انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، والتي تستمر ليوم واحد فقط، لاختيار 50 عضوا للمجلس في فصله التشريعي الثامن عشر.
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