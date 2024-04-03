https://sputnikarabic.ae/20240403/وزير-الخارجية-القطري-إسرائيل-ترفض-حتى-الآن-عودة-النازحين-في-غزة-إلى-ديارهم-1087657477.html

وزير الخارجية القطري: إسرائيل ترفض حتى الآن عودة النازحين في غزة إلى ديارهم

وزير الخارجية القطري: إسرائيل ترفض حتى الآن عودة النازحين في غزة إلى ديارهم

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن إسرائيل لم توافق بعد على مسألة عودة النازحين في غزة إلى ديارهم خلال المفاوضات بشأن الهدنة في القطاع. 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T16:08+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء.وأوضح أن الخلاف الرئيسي بمفاوضات وقف النار في غزة هو "عودة النازحين".وأشاد وزير الخارجية القطري بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب على غزة، مؤكدا على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة، آملا أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف الحرب في غزة.وأضاف "توقفنا عن بيع الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر"، لافتا إلى ضرورة تنظيم مؤتمر دولي يتوصل إلى إنهاء الحرب في غزة.وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد وصل صباح اليوم، إلى الدوحة، في زيارة رسمية لقطر.

https://sputnikarabic.ae/20240320/إعلام-إسرائيل-تعارض-مشاركة-قطر-ببناء-وتشغيل-ميناء-عائم-في-غزة-1087207423.html

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