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وزير الخارجية القطري: إسرائيل ترفض حتى الآن عودة النازحين في غزة إلى ديارهم
وزير الخارجية القطري: إسرائيل ترفض حتى الآن عودة النازحين في غزة إلى ديارهم
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن إسرائيل لم توافق بعد على مسألة عودة النازحين في غزة إلى ديارهم خلال المفاوضات بشأن الهدنة في القطاع. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء.وأوضح أن الخلاف الرئيسي بمفاوضات وقف النار في غزة هو "عودة النازحين".وأشاد وزير الخارجية القطري بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب على غزة، مؤكدا على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة، آملا أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف الحرب في غزة.وأضاف "توقفنا عن بيع الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر"، لافتا إلى ضرورة تنظيم مؤتمر دولي يتوصل إلى إنهاء الحرب في غزة.وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد وصل صباح اليوم، إلى الدوحة، في زيارة رسمية لقطر.
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طوفان الأقصى, قطر, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, قطر, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية القطري: إسرائيل ترفض حتى الآن عودة النازحين في غزة إلى ديارهم

16:08 GMT 03.04.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFARوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن إسرائيل لم توافق بعد على مسألة عودة النازحين في غزة إلى ديارهم خلال المفاوضات بشأن الهدنة في القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء.
وقال آل ثاني "نبذل كل ما في وسعنا خلال المفاوضات (بشأن الهدنة في قطاع غزة )، ولكن المسائل التي تتكرر هي عودة النازحين إلى ديارهم وهذا أمر لم توافق عليه إسرائيل بعد".
وأوضح أن الخلاف الرئيسي بمفاوضات وقف النار في غزة هو "عودة النازحين".
وأشاد وزير الخارجية القطري بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب على غزة، مؤكدا على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.
كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة، آملا أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف الحرب في غزة.
مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
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من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجب أن يتذكر أن قرارات مجلس الأمن ملزمة وأن عليه وقف الحرب.
وأضاف "توقفنا عن بيع الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر"، لافتا إلى ضرورة تنظيم مؤتمر دولي يتوصل إلى إنهاء الحرب في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد وصل صباح اليوم، إلى الدوحة، في زيارة رسمية لقطر.
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