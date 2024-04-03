https://sputnikarabic.ae/20240403/وزير-الخارجية-القطري-إسرائيل-ترفض-حتى-الآن-عودة-النازحين-في-غزة-إلى-ديارهم-1087657477.html
وزير الخارجية القطري: إسرائيل ترفض حتى الآن عودة النازحين في غزة إلى ديارهم
وزير الخارجية القطري: إسرائيل ترفض حتى الآن عودة النازحين في غزة إلى ديارهم
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن إسرائيل لم توافق بعد على مسألة عودة النازحين في غزة إلى ديارهم خلال المفاوضات بشأن الهدنة في القطاع. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T16:08+0000
2024-04-03T16:08+0000
2024-04-03T16:08+0000
طوفان الأقصى
قطر
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077914411_0:87:1000:650_1920x0_80_0_0_7d94ff65506ff331628aed04285dd86d.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء.وأوضح أن الخلاف الرئيسي بمفاوضات وقف النار في غزة هو "عودة النازحين".وأشاد وزير الخارجية القطري بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب على غزة، مؤكدا على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة، آملا أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف الحرب في غزة.وأضاف "توقفنا عن بيع الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر"، لافتا إلى ضرورة تنظيم مؤتمر دولي يتوصل إلى إنهاء الحرب في غزة.وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد وصل صباح اليوم، إلى الدوحة، في زيارة رسمية لقطر.
https://sputnikarabic.ae/20240320/إعلام-إسرائيل-تعارض-مشاركة-قطر-ببناء-وتشغيل-ميناء-عائم-في-غزة-1087207423.html
قطر
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077914411_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_1cac2787a39f1f106c1c58e6282aa77b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, قطر, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, قطر, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية القطري: إسرائيل ترفض حتى الآن عودة النازحين في غزة إلى ديارهم
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن إسرائيل لم توافق بعد على مسألة عودة النازحين في غزة إلى ديارهم خلال المفاوضات بشأن الهدنة في القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء.
وقال آل ثاني "نبذل كل ما في وسعنا خلال المفاوضات (بشأن الهدنة في قطاع غزة )، ولكن المسائل التي تتكرر هي عودة النازحين إلى ديارهم وهذا أمر لم توافق عليه إسرائيل بعد".
وأوضح أن الخلاف الرئيسي بمفاوضات وقف النار في غزة هو "عودة النازحين".
وأشاد وزير الخارجية القطري بموقف الحكومة الإسبانية المناهض للحرب على غزة، مؤكدا على ضرورة التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.
كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة، آملا أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف الحرب في غزة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجب أن يتذكر أن قرارات مجلس الأمن ملزمة وأن عليه وقف الحرب.
وأضاف "توقفنا عن بيع الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر"، لافتا إلى ضرورة تنظيم مؤتمر دولي يتوصل إلى إنهاء الحرب في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد وصل صباح اليوم، إلى الدوحة، في زيارة رسمية لقطر.