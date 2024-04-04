الرئيس الإيراني: الغطرسة العالمية تزرع الفتنة للهيمنة على الدول الإسلامية

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:25 GMT
5 د
On air
05:56 GMT
2 د
On air
05:59 GMT
1 د
On air
06:05 GMT
2 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:07 GMT
2 د
On air
13:06 GMT
5 د
بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
60 د
عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:08 GMT
2 د
On air
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1 د
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حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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16 د
مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240404/الرئيس-الإيراني-الغطرسة-العالمية-تزرع-الفتنة-للهيمنة-على-الدول-الإسلامية-1087699225.html
الرئيس الإيراني: الغطرسة العالمية تزرع الفتنة للهيمنة على الدول الإسلامية
الرئيس الإيراني: الغطرسة العالمية تزرع الفتنة للهيمنة على الدول الإسلامية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن الغطرسة العالمية تسعى إلى السيطرة على المنطقة والدول الإسلامية، من خلال زرعها للفتنة ونشر الإرهاب... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T21:36+0000
2024-04-04T21:37+0000
إيران
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ووصف رئيسي، في كلمته أمام سفراء وقائمي أعمال الدول الإسلامية عشية يوم القدس العالمي، في مأدبة إفطار مساء الخميس، تعزيز العلاقات مع دول الجوار بأنها "إحدى السياسات الأساسية للبلاد"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وقال إن إيران تؤكد على التعاون مع كافة الجيران والدول الإسلامية، وأولوية سياستها الخارجية هي تعزيز المشاركة البناءة وتعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الإسلامية.ووصف التدخل الأجنبي بأنه "المشكلة الكبرى للمنطقة والدول الإسلامية"، مشيرا إلى أن الأجانب يعتبرون سياساتهم وآرائهم ومصالحهم فوق مصالح الدول الإسلامية، ولا يفكرون أبدا في تأمين الرخاء وحل مشاكل الشعوب والدول الإسلامية.وأكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الاستكبار العالمي لا يرغب في أن تتعاون الدول الإسلامية مع بعضها البعض، ولا يحب بأي حال من الأحوال التقارب مع الدول الإسلامية، لأن مصلحته هي زرع الفتنة ونشر الإرهاب والكراهية، فضلا عن ترسيخ هيمنته، مضيفا أن مصالح الدول الإسلامية تكمن في التعاون والتفاعل الحقيقي فيما بينها.
https://sputnikarabic.ae/20240404/إحياء-ليوم-القدس-العالمي-مسير-بحري-رمزي-من-شواطئ-سوريا-إلى-شواطئ-فلسطين-1087696746.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الإيراني: الغطرسة العالمية تزرع الفتنة للهيمنة على الدول الإسلامية

21:36 GMT 04.04.2024 (تم التحديث: 21:37 GMT 04.04.2024)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن الغطرسة العالمية تسعى إلى السيطرة على المنطقة والدول الإسلامية، من خلال زرعها للفتنة ونشر الإرهاب والكراهية والهيمنة.
ووصف رئيسي، في كلمته أمام سفراء وقائمي أعمال الدول الإسلامية عشية يوم القدس العالمي، في مأدبة إفطار مساء الخميس، تعزيز العلاقات مع دول الجوار بأنها "إحدى السياسات الأساسية للبلاد"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وقال إن إيران تؤكد على التعاون مع كافة الجيران والدول الإسلامية، وأولوية سياستها الخارجية هي تعزيز المشاركة البناءة وتعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الإسلامية.
إحياء ليوم القدس العالمي.. مسير بحري رمزي من شواطئ سوريا إلى شواطئ فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
إحياء ليوم القدس العالمي.. مسير بحري رمزي من شواطئ سوريا إلى شواطئ فلسطين
19:23 GMT
ووصف التدخل الأجنبي بأنه "المشكلة الكبرى للمنطقة والدول الإسلامية"، مشيرا إلى أن الأجانب يعتبرون سياساتهم وآرائهم ومصالحهم فوق مصالح الدول الإسلامية، ولا يفكرون أبدا في تأمين الرخاء وحل مشاكل الشعوب والدول الإسلامية.
وأكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الاستكبار العالمي لا يرغب في أن تتعاون الدول الإسلامية مع بعضها البعض، ولا يحب بأي حال من الأحوال التقارب مع الدول الإسلامية، لأن مصلحته هي زرع الفتنة ونشر الإرهاب والكراهية، فضلا عن ترسيخ هيمنته، مضيفا أن مصالح الدول الإسلامية تكمن في التعاون والتفاعل الحقيقي فيما بينها.
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Палестинцы выносят тело из разрушенной больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. أكثر من 33 ألف قتيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر21:46 GMT
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