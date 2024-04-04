https://sputnikarabic.ae/20240404/الرئيس-الإيراني-الغطرسة-العالمية-تزرع-الفتنة-للهيمنة-على-الدول-الإسلامية-1087699225.html
الرئيس الإيراني: الغطرسة العالمية تزرع الفتنة للهيمنة على الدول الإسلامية
الرئيس الإيراني: الغطرسة العالمية تزرع الفتنة للهيمنة على الدول الإسلامية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن الغطرسة العالمية تسعى إلى السيطرة على المنطقة والدول الإسلامية، من خلال زرعها للفتنة ونشر الإرهاب... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T21:36+0000
2024-04-04T21:36+0000
2024-04-04T21:37+0000
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ووصف رئيسي، في كلمته أمام سفراء وقائمي أعمال الدول الإسلامية عشية يوم القدس العالمي، في مأدبة إفطار مساء الخميس، تعزيز العلاقات مع دول الجوار بأنها "إحدى السياسات الأساسية للبلاد"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وقال إن إيران تؤكد على التعاون مع كافة الجيران والدول الإسلامية، وأولوية سياستها الخارجية هي تعزيز المشاركة البناءة وتعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الإسلامية.ووصف التدخل الأجنبي بأنه "المشكلة الكبرى للمنطقة والدول الإسلامية"، مشيرا إلى أن الأجانب يعتبرون سياساتهم وآرائهم ومصالحهم فوق مصالح الدول الإسلامية، ولا يفكرون أبدا في تأمين الرخاء وحل مشاكل الشعوب والدول الإسلامية.وأكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الاستكبار العالمي لا يرغب في أن تتعاون الدول الإسلامية مع بعضها البعض، ولا يحب بأي حال من الأحوال التقارب مع الدول الإسلامية، لأن مصلحته هي زرع الفتنة ونشر الإرهاب والكراهية، فضلا عن ترسيخ هيمنته، مضيفا أن مصالح الدول الإسلامية تكمن في التعاون والتفاعل الحقيقي فيما بينها.
https://sputnikarabic.ae/20240404/إحياء-ليوم-القدس-العالمي-مسير-بحري-رمزي-من-شواطئ-سوريا-إلى-شواطئ-فلسطين-1087696746.html
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الرئيس الإيراني: الغطرسة العالمية تزرع الفتنة للهيمنة على الدول الإسلامية
21:36 GMT 04.04.2024 (تم التحديث: 21:37 GMT 04.04.2024)
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن الغطرسة العالمية تسعى إلى السيطرة على المنطقة والدول الإسلامية، من خلال زرعها للفتنة ونشر الإرهاب والكراهية والهيمنة.
ووصف رئيسي، في كلمته أمام سفراء وقائمي أعمال الدول الإسلامية عشية يوم القدس العالمي، في مأدبة إفطار مساء الخميس، تعزيز العلاقات مع دول الجوار بأنها "إحدى السياسات الأساسية للبلاد"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وقال إن إيران تؤكد على التعاون مع كافة الجيران والدول الإسلامية، وأولوية سياستها الخارجية هي تعزيز المشاركة البناءة وتعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الإسلامية.
ووصف التدخل الأجنبي بأنه "المشكلة الكبرى للمنطقة والدول الإسلامية"، مشيرا إلى أن الأجانب يعتبرون سياساتهم وآرائهم ومصالحهم فوق مصالح الدول الإسلامية، ولا يفكرون أبدا في تأمين الرخاء وحل مشاكل الشعوب والدول الإسلامية.
وأكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الاستكبار العالمي لا يرغب في أن تتعاون الدول الإسلامية مع بعضها البعض، ولا يحب بأي حال من الأحوال التقارب مع الدول الإسلامية، لأن مصلحته هي زرع الفتنة ونشر الإرهاب والكراهية، فضلا عن ترسيخ هيمنته، مضيفا أن مصالح الدول الإسلامية تكمن في التعاون والتفاعل الحقيقي فيما بينها.