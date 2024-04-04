https://sputnikarabic.ae/20240404/المطبخ-المركزي-العالمي-تدعو-لإجراء-تحقيق-مستقل-بمقتل-7-من-موظفيها-إثر-غارة-إسرائيلية-في-قطاع-غزة-1087684135.html

منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تدعو لإجراء تحقيق مستقل بمقتل 7 من موظفيها بغارة إسرائيلية في غزة

منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تدعو لإجراء تحقيق مستقل بمقتل 7 من موظفيها بغارة إسرائيلية في غزة

سبوتنيك عربي

طالبت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، اليوم الخميس، من "حكومات أستراليا وكندا والولايات المتحدة وبولندا والمملكة المتحدة الانضمام إليها في المطالبة بتحقيق... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

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ودعت المنظمة، في بيان لها، "لإجراء تحقيق مستقل بمقتل 7 من موظفينا في غارة إسرائيلية وسط غزة"، مؤكدة أنه "لضمان نزاهة التحقيق طلبنا من الحكومة الإسرائيلية التحفظ فورا على جميع الوثائق والاتصالات والتسجيلات المرئية والصوتية وأي مواد تتعلق باستهداف موظفينا".وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الأربعاء، تسليم جثامين لستة أجانب من موظفي "المطبخ المركزي العالمي"، إلى الأمم المتحدة، ثم جرى نقلها إلى خارج قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.وكانت المنظمة الإغاثية أكدت في بيان، الثلاثاء الماضي، مقتل 7 من أفراد فريقها في ضربة للجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وأضافت: "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع".وأوضحت المنظمة أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وفلسطيني". كما أعلنت "تعليق عملياتها في المنطقة"، فيما ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الواقعة بأنها "استهداف غير مقصود".وأثار مقتل عاملي الإغاثة التابعين للمنظمة التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة، بضربة إسرائيلية، تنديدًا دوليًا واسعا.من جهته، أعلن ذلك منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بالتحقيق في الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية على موظفي جمعية المطبخ العالمي الخيرية في قطاع غزة.

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