"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر

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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
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14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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صدى الحياة
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خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
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عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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https://sputnikarabic.ae/20240404/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-استهدفنا-قاعدة-رامات-ديفيد-الجوية-الإسرائيلية-بالطيران-المسيّر-1087666275.html
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر
سبوتنيك عربي
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، صباح اليوم الخميس، أنها شنت هجومًا بواسطة طائرات مسيرة على قاعدة جوية "رامات دافيد" في شمال إسرائيل. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T01:41+0000
2024-04-04T01:41+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إٍسرائيل
الجيش الإٍسرائيلي
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ووفقًا لبيان الجماعة: "هاجم مقاتلو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الخميس بواسطة طائرات مسيرة قاعدة جوية صهيونية (إسرائيلية) في رامات دافيد".وفي مارس/آذار، أعلنت الجماعة عن شن ضربات على مطار بن غوريون ومحطة كهرباء في تل أبيب، ومطار عسكري في مدينة كريات شمونا في شمال إسرائيل وقاعدة جوية عسكرية في "بالماخيم" في وسط البلاد.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20240306/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-مطار-كريات-شمونة-في-إسرائيل-بالطيران-المسير-1086730192.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إٍسرائيل, الجيش الإٍسرائيلي
العراق, أخبار العراق اليوم, إٍسرائيل, الجيش الإٍسرائيلي

"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر

01:41 GMT 04.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، صباح اليوم الخميس، أنها شنت هجومًا بواسطة طائرات مسيرة على قاعدة جوية "رامات دافيد" في شمال إسرائيل.
ووفقًا لبيان الجماعة: "هاجم مقاتلو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الخميس بواسطة طائرات مسيرة قاعدة جوية صهيونية (إسرائيلية) في رامات دافيد".
طائرة استطلاع أورلان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف مطار كريات شمونة في إسرائيل بالطيران المسير
6 مارس, 15:07 GMT
وفي مارس/آذار، أعلنت الجماعة عن شن ضربات على مطار بن غوريون ومحطة كهرباء في تل أبيب، ومطار عسكري في مدينة كريات شمونا في شمال إسرائيل وقاعدة جوية عسكرية في "بالماخيم" في وسط البلاد.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..استهداف شمالي إسرائيل بصاروخ وصافرات الإنذار في غلاف غزة أمس, 22:11 GMT
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