https://sputnikarabic.ae/20240404/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-استهدفنا-قاعدة-رامات-ديفيد-الجوية-الإسرائيلية-بالطيران-المسيّر-1087666275.html
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر
سبوتنيك عربي
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، صباح اليوم الخميس، أنها شنت هجومًا بواسطة طائرات مسيرة على قاعدة جوية "رامات دافيد" في شمال إسرائيل. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T01:41+0000
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ووفقًا لبيان الجماعة: "هاجم مقاتلو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الخميس بواسطة طائرات مسيرة قاعدة جوية صهيونية (إسرائيلية) في رامات دافيد".وفي مارس/آذار، أعلنت الجماعة عن شن ضربات على مطار بن غوريون ومحطة كهرباء في تل أبيب، ومطار عسكري في مدينة كريات شمونا في شمال إسرائيل وقاعدة جوية عسكرية في "بالماخيم" في وسط البلاد.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20240306/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-مطار-كريات-شمونة-في-إسرائيل-بالطيران-المسير-1086730192.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إٍسرائيل, الجيش الإٍسرائيلي
العراق, أخبار العراق اليوم, إٍسرائيل, الجيش الإٍسرائيلي
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالطيران المسيّر
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، صباح اليوم الخميس، أنها شنت هجومًا بواسطة طائرات مسيرة على قاعدة جوية "رامات دافيد" في شمال إسرائيل.
ووفقًا لبيان الجماعة: "هاجم مقاتلو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الخميس بواسطة طائرات مسيرة قاعدة جوية صهيونية (إسرائيلية) في رامات دافيد".
وفي مارس/آذار، أعلنت الجماعة عن شن ضربات على مطار بن غوريون ومحطة كهرباء في تل أبيب، ومطار عسكري في مدينة كريات شمونا في شمال إسرائيل
وقاعدة جوية عسكرية في "بالماخيم" في وسط البلاد.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.