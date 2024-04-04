https://sputnikarabic.ae/20240404/رؤساء-لجان-بانتخابات-مجلس-الأمة-الكويتي-إقبال-كبير-في-الساعات-الأولى-وقد-تصل-النسبة-إلى-70-1087688546.html

رؤساء لجان بانتخابات مجلس الأمة الكويتي: إقبال كبير في الساعات الأولى وقد تصل النسبة إلى 70%.. فيديو

رؤساء لجان بانتخابات مجلس الأمة الكويتي: إقبال كبير في الساعات الأولى وقد تصل النسبة إلى 70%.. فيديو

سبوتنيك عربي

تشهد الكويت منذ صباح اليوم الخميس، أعمال انتخاب مجلس الأمة الكويتي 2024، حيث ينتخب المواطنون 50 عضوا من بين 200 منافس. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T14:01+0000

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وبحسب موفد وكالة "سبوتنيك" لتغطية انتخابات مجلس الأمة، شهدت اللجان إقبالا جيدا منذ الساعات الأولى لعملية الاقتراع والتي بدأت في 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، والتي تستمر حتى مساء اليوم، فيما سخرت الجهات المعنية الحكومية في الكويت كل الإمكانيات لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين.وتجولت "سبوتنيك"، في بعض لجان الاقتراع الفرعية في العاصمة، من بينها مدرسة آمنة الابتدائية في منطقة الدسمة وهي مخصصة للسيدات، ومدرسة عبد الله العتيبي في الخالدية للذكور، ورصدت عمليات الاقتراع، وآراء القائمين على هذه اللجان.وقال رئيس إحدى اللجان في مدرسة آمنة، وهي في الدائرة الأولى الانتخابية، إن نسبة الإقبال في الساعات الأولى من بدء مارثون انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 مبشّرة، ومقبولة جدا.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" لتغطية انتخابات مجلس الأمة، أن نسبة الإقبال حتى الآن جيدة، ونترقب زيادتها بمعدلات كبيرة بعد انتهاء ساعات الصيام، بيد أن الحضور حتى الآن يشير إلى نتائج نهائية مرتفعة.وتوقع أن تكون نسبة المشاركة الكلية في الانتخابات قريبة من الانتخابات الماضية، وقد تزيد عنها في المعدل، قياسا على إقبال المواطنين منذ بدء عملية التصويت الساعة 12 ظهرًا.بدوره قال المستشار يوسف الحداد، مدير إحدى الدوائر الانتخابية في الخالدية، إن اللجان بدأت عملها في تمام الساعة 12 ظهرا، وتستمر حتى 12 ليلا، في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة 2024.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن نسبة الإقبال حتى الآن وبعد مرور ساعات قليلة تعتبر ممتازة، مؤكدًا أن التصويت خلال شهر رمضان، لا سيما في الأيام الأخيرة قد تتأثر نسبتها، إلا أنه توقع زيادة الإقبال في ساعات الليل، بعد موعد الإفطار.وأوضح أن الانتخابات البرلمانية في الكويت تتم بإشراف قضائي كامل، وبكل حيادية وشفافية ونزاهة، متوقعًا أن تزداد نسبة الإقبال لتصل في نهاية يوم الانتخاب إلى ما بين 60 و70%، وهي نسبة ستكون ممتازة للغاية.وانطلقت، اليوم الخميس، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت الكويت، انتخابات مجلس الأمة 2024، لاختيار 50 عضوا للمجلس في فصله التشريعي الثامن عشر.الانتخابات التي تستمر ليوم واحد فقط، هي الرابعة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، وأول استحقاق دستوري منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.تجرى بنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد، ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت الكويت، ثم تبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات.يتنافس في الانتخابات 200 مرشح لاختيار 50 عضو مجلس لأربع سنوات قادمة، فيما يحق لـ 834 ألفا و733 ناخبًا وناخبة بواقع 405 ألف و948 من الذكور مقابل 428 ألفا و785 مليون من الإناث الإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشح واحد من بين المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الخمس الانتخابية، بحيث يمثل كل دائرة المرشحون العشرة الأوائل فيها.وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، يتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا، وفي الدائرة الثانية 39 مرشحا، وفي الثالثة 32 مرشحا، والرابعة 48 مرشحا، فيما يتنافس في الدائرة الانتخابية الخامسة 40 مرشحا.وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري حينها، إن مرسوم الحل صدر "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".يشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة هي الأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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