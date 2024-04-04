https://sputnikarabic.ae/20240404/لافروف-يريدون-تحويل-المساعدة-لأوكرانيا-من-طوعية-إلى-إلزامية-للدول-الأعضاء-في-الناتو-1087673582.html

لافروف: يريدون تحويل المساعدة لأوكرانيا من طوعية إلى إلزامية للدول الأعضاء في الناتو

لافروف: يريدون تحويل المساعدة لأوكرانيا من طوعية إلى إلزامية للدول الأعضاء في الناتو

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنهم يريدون تحويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا من طوعية إلى إلزامية. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T08:28+0000

2024-04-04T08:28+0000

2024-04-04T09:38+0000

روسيا

سيرغي لافروف

الناتو

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وقال لافروف، خلال مائدة مستديرة على مستوى السفراء، بشأن التسوية الأوكرانية: "إنهم يريدون الآن تحويل المساعدة العسكرية الطوعية لأوكرانيا إلى مساعدة عسكرية إلزامية تحت سقف الناتو. يجبرون جميع أعضاء الناتو، من خلال الانضباط الصارم، على التوقيع على التوفير الإلزامي للتمويل والأسلحة لنظام كييف". وأضاف لافروف أن أوكرانيا لن يكون لديها ما تقدمه للأمم المتحدة بشأن قضية حقوق الإنسان، لذا فهي تتنصل من هذه المسؤولية. وأشار إلى أنه منذ عام 2008، قامت الأمم المتحدة بمراقبة عالمية لتنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وهي مراجعة دورية شاملة في إطار مجلس حقوق الإنسان. وأكد الوزير أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة، دون استثناء، تخضع للتفتيش على أساس مبدأ التناوب.كما أكد لافروف، أن أوكرانيا أصبحت علانية دولة إرهابية ترهب المواطنين داخل الدولة وخارجها.وعن الهجوم في مجمع "كروكوس"، قال لافروف إن تورط أوكرانيا في العديد من الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية، بما في ذلك في قاعة مجمع "كروكوس"، أمر لا شك فيه.

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1 لافروف يعقد اجتماعا حول الأزمة الأوكرانية مع سفراء أجانب من أكثر 70 دولة سبوتنيك عربي 1 لافروف يعقد اجتماعا حول الأزمة الأوكرانية مع سفراء أجانب من أكثر 70 دولة 2024-04-04T08:28+0000 true PT45M09S

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روسيا, سيرغي لافروف, الناتو