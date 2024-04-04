https://sputnikarabic.ae/20240404/موسكو-فشل-مغامرات-الناتو-لهزيمة-روسيا-تدفعه-لإجراءات-تؤدي-لانعدام-الأمن-العالمي-1087671972.html
موسكو: فشل مغامرات الناتو لهزيمة روسيا تدفعه لإجراءات تؤدي لانعدام الأمن العالمي
موسكو: فشل مغامرات الناتو لهزيمة روسيا تدفعه لإجراءات تؤدي لانعدام الأمن العالمي
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فشل خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تؤدي... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T07:44+0000
2024-04-04T07:44+0000
2024-04-04T07:44+0000
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روسيا
موسكو: فشل مغامرات الناتو لهزيمة روسيا تدفعه لإجراءات تؤدي لانعدام الأمن العالمي
يتبع
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن فشل خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في جميع أنحاء العالم.