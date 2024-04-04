https://sputnikarabic.ae/20240404/لافروف-يكشف-عن-الدولة-التي-قدمت-الخطة-الأكثر-معقولية-للتسوية-حول-أوكرانيا----1087682378.html

لافروف يكشف عن الدولة التي قدمت الخطة الأكثر معقولية للتسوية حول أوكرانيا

لافروف يكشف عن الدولة التي قدمت الخطة الأكثر معقولية للتسوية حول أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المبادرة الصينية للتسوية في أوكرانيا اليوم، تمثل الخطة الأكثر وضوحا ومعقولية لحل الصراع. 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T11:40+0000

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وقال لافروف للصحفيين: "لقد طرحت الصين الخطة الأكثر وضوحا في العام الماضي - 12 بندًا، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ والمنطلقات. أصدقاؤنا الصينيون قالوا إنهم يرغبون أولًا في التوصل إلى اتفاق بشأن كل هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف الأخرى".وأشار لافروف أنه وعلى النقيض من "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، والتي ترفضها روسيا، الخطة الصينية تنص على أن جميع النقاط الـ12 مترابطة ومترابطة.وتابع لافروف أن "أهم شيء بالنسبة لنا هو أن الوثيقة الصينية مبنية على تحليل أسباب ما يحدث وضرورة القضاء على هذه الأسباب الجذرية، وهي متماسكة من حيث منطق الانتقال من العموميات إلى المحددات".وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط العام الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".

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