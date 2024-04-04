لافروف يكشف عن الدولة التي قدمت الخطة الأكثر معقولية للتسوية حول أوكرانيا

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عرب بوينت بودكاست
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08:16 GMT
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مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
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بلا قيود
خبير: الغرب لن يحقق بمجزرة بوتشا ومؤسساته فقدت مصداقيتها
14:03 GMT
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عالم سبوتنيك
أوضاع عرب 48 بعد عملية طوفان الأقصى .. وهل زادت حدة الإضطهاد ضدهم ؟
15:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:00 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
17:50 GMT
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
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29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
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ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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https://sputnikarabic.ae/20240404/لافروف-يكشف-عن-الدولة-التي-قدمت-الخطة-الأكثر-معقولية-للتسوية-حول-أوكرانيا----1087682378.html
لافروف يكشف عن الدولة التي قدمت الخطة الأكثر معقولية للتسوية حول أوكرانيا
لافروف يكشف عن الدولة التي قدمت الخطة الأكثر معقولية للتسوية حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المبادرة الصينية للتسوية في أوكرانيا اليوم، تمثل الخطة الأكثر وضوحا ومعقولية لحل الصراع. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
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وقال لافروف للصحفيين: "لقد طرحت الصين الخطة الأكثر وضوحا في العام الماضي - 12 بندًا، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ والمنطلقات. أصدقاؤنا الصينيون قالوا إنهم يرغبون أولًا في التوصل إلى اتفاق بشأن كل هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف الأخرى".وأشار لافروف أنه وعلى النقيض من "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، والتي ترفضها روسيا، الخطة الصينية تنص على أن جميع النقاط الـ12 مترابطة ومترابطة.وتابع لافروف أن "أهم شيء بالنسبة لنا هو أن الوثيقة الصينية مبنية على تحليل أسباب ما يحدث وضرورة القضاء على هذه الأسباب الجذرية، وهي متماسكة من حيث منطق الانتقال من العموميات إلى المحددات".وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط العام الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20240404/لافروف-مثال-بوتشا-يثبت-أن-نظام-كييف-قادر-على-فعل-أي-شيء-1087674984.html
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روسيا, العالم, الصين, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, الصين, أخبار العالم الآن

لافروف يكشف عن الدولة التي قدمت الخطة الأكثر معقولية للتسوية حول أوكرانيا

11:40 GMT 04.04.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev
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تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المبادرة الصينية للتسوية في أوكرانيا اليوم، تمثل الخطة الأكثر وضوحا ومعقولية لحل الصراع.
وقال لافروف للصحفيين: "لقد طرحت الصين الخطة الأكثر وضوحا في العام الماضي - 12 بندًا، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ والمنطلقات. أصدقاؤنا الصينيون قالوا إنهم يرغبون أولًا في التوصل إلى اتفاق بشأن كل هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف الأخرى".
وأشار لافروف أنه وعلى النقيض من "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، والتي ترفضها روسيا، الخطة الصينية تنص على أن جميع النقاط الـ12 مترابطة ومترابطة.
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
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24 فبراير 2023, 14:01 GMT
وتابع لافروف أن "أهم شيء بالنسبة لنا هو أن الوثيقة الصينية مبنية على تحليل أسباب ما يحدث وضرورة القضاء على هذه الأسباب الجذرية، وهي متماسكة من حيث منطق الانتقال من العموميات إلى المحددات".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
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وأردف لافروف، قائلا: "لقد تم انتقاد هذه الخطة لكونها غير دقيقة (خطة زيلينسكي). لكن هذه خطة (الصينية) معقولة اقترحتها الحضارة الصينية العظيمة للنقاش".

وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط العام الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
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