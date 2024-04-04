https://sputnikarabic.ae/20240404/لافروف-يكشف-عن-الدولة-التي-قدمت-الخطة-الأكثر-معقولية-للتسوية-حول-أوكرانيا----1087682378.html
لافروف يكشف عن الدولة التي قدمت الخطة الأكثر معقولية للتسوية حول أوكرانيا
لافروف يكشف عن الدولة التي قدمت الخطة الأكثر معقولية للتسوية حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المبادرة الصينية للتسوية في أوكرانيا اليوم، تمثل الخطة الأكثر وضوحا ومعقولية لحل الصراع. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T11:40+0000
2024-04-04T11:40+0000
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وقال لافروف للصحفيين: "لقد طرحت الصين الخطة الأكثر وضوحا في العام الماضي - 12 بندًا، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ والمنطلقات. أصدقاؤنا الصينيون قالوا إنهم يرغبون أولًا في التوصل إلى اتفاق بشأن كل هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف الأخرى".وأشار لافروف أنه وعلى النقيض من "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، والتي ترفضها روسيا، الخطة الصينية تنص على أن جميع النقاط الـ12 مترابطة ومترابطة.وتابع لافروف أن "أهم شيء بالنسبة لنا هو أن الوثيقة الصينية مبنية على تحليل أسباب ما يحدث وضرورة القضاء على هذه الأسباب الجذرية، وهي متماسكة من حيث منطق الانتقال من العموميات إلى المحددات".وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط العام الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20240404/لافروف-مثال-بوتشا-يثبت-أن-نظام-كييف-قادر-على-فعل-أي-شيء-1087674984.html
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روسيا, العالم, الصين, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, الصين, أخبار العالم الآن
لافروف يكشف عن الدولة التي قدمت الخطة الأكثر معقولية للتسوية حول أوكرانيا
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المبادرة الصينية للتسوية في أوكرانيا اليوم، تمثل الخطة الأكثر وضوحا ومعقولية لحل الصراع.
وقال لافروف للصحفيين: "لقد طرحت الصين الخطة الأكثر وضوحا في العام الماضي - 12 بندًا، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ والمنطلقات. أصدقاؤنا الصينيون قالوا إنهم يرغبون أولًا في التوصل إلى اتفاق بشأن كل هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف الأخرى".
وأشار لافروف أنه وعلى النقيض من "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، والتي ترفضها روسيا، الخطة الصينية تنص على أن جميع النقاط الـ12 مترابطة ومترابطة.
وتابع لافروف أن "أهم شيء بالنسبة لنا هو أن الوثيقة الصينية مبنية على تحليل أسباب ما يحدث وضرورة القضاء على هذه الأسباب الجذرية، وهي متماسكة من حيث منطق الانتقال من العموميات إلى المحددات".
وأردف لافروف، قائلا: "لقد تم انتقاد هذه الخطة لكونها غير دقيقة (خطة زيلينسكي). لكن هذه خطة (الصينية) معقولة اقترحتها الحضارة الصينية العظيمة للنقاش".
وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط العام الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا
رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".