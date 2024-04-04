https://sputnikarabic.ae/20240404/مقتل-أبو-ماريا-القحطاني-الرجل-الثاني-في-تنظيم-جبهة-النصرة-بإدلب-1087699828.html

مقتل أبو ماريا القحطاني الرجل الثاني في تنظيم "جبهة النصرة" بإدلب

مقتل أبو ماريا القحطاني الرجل الثاني في تنظيم "جبهة النصرة" بإدلب

سبوتنيك عربي

قتل المدعو أبو ماريا القحطاني، الرجل الثاني في تنظيم هيئة تحرير الشام الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب جراء انفجار عبوة ضمن "سيف ذهبي"... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T23:37+0000

2024-04-04T23:37+0000

2024-04-04T23:55+0000

جبهة النصرة

إدلب

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

حصري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101341/69/1013416945_0:301:4154:2638_1920x0_80_0_0_4c8b40fbee4c7e0fe67f563aa07cdc0f.jpg

مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، نقل عن شهود عيان أن انفجارا دوى داخل مكتب القحطاني أثناء قيام وجهاء المنطقة بتقديم "سيف عربي" له كعربون محبة وتقدير، وذلك بعد أيام من الإفراج عنه من سجون رفيق دربة "أمير عام جبهة النصرة"، الإرهابي أبو محمد الجولاني.وأكد شهود العيان أن العبوة الناسفة كانت موضوعة داخل "غمد السيف" وانفجرت حال وضع القحطاني يده على الغمد.وقتل مع القحطاني، 3 أشخاص آخرين جراء الانفجار الذي يبدو أنه ناجم عن مادة شديدة الانفجار، بينهم قيادي بارز في النصرة، يدعى "يوسف الهجر" أثناء تواجده مع القحطاني لحظة استهدافه.وأضافت المصادر أن "هيئة تحرير الشام" فرضت طوقا أمنيا مشدداً حول مقر القحطاني، تزامنا مع وصول سيارات الإسعاف التابعة لمنظمة "الخوذ البيضاء"، الذراع الإنسانية لتنظيم النصرة، إلى مكان الانفجار.وتم سجنه خلال الأشهر الـ7 الأخيرة بتهمة العمالة لتركيا، قبل أن يخرج قبل أيام تحت ضغط مجموعات مناهضة واظبت على تنظيم مظاهرات احتجاجية منذ أسابيع.ويتخذ القحطاني مقرا ضخما محميا جيدا من أتباعه، ويقع على بعد مئات الأمتار من الحدود السورية التركية، بريف إدلب الشمالي الغربي.وأبو ماريا القحطاني (يكنى أيضا بـ(الهراري) نسبة إلى مسقط رأسه في العراق)، هو ميسر بن علي الجبوري القحطاني، ترعرع في كنف عائلة سلفية.وفي عام 2011، وصل القحطاني إلى منطقة "الميادين" شرقي سوريا، موفدا من قيادة (تنظيم الدولة في العراق) كتمهيد لوصول رفيق دربه الجولاني الذي استقبله حين وصوله بعده بأيام.وساهم القحطاني بالتحضير الأولية لـ"الثورة" هناك، وبعد خروجه إلى محافظة درعا، جنوب سوريا، نهاية 2013، بدأ بتأسيس إمارة في ريف درعا الغربي شمال منطقة المثلث السوري الأردني مع الجولان السوري المحتل، وهو أحد المسؤولين عن اختطاف البعثة الأممية الهندية المشاركة في مهام الرقابة ضمن منطقة الفصل بين قوات الجيشين السوري والإسرائيلي.شغل القحطاني منصب "الأمير الشرعي" في تنظيم "جبهة النصرة"، وأميراً للمنطقة الشرقية بعد تبديل اسم تنظيمه (لواء طارق بن زياد/ الجيش الحر) إلى تنظيم "جبهة النصرة".وبقيت شخصيته طي الكتمان إلى أن نشر تنظيم “داعش” إصداراً عام 2014 أظهر فيه وجهه، متحدثا عن تشكيل "المجلس العسكري".وبعد عامين أسس فيهما تشكيلات درعا، انتقل إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، لاستكمال تأسيس التشكيلات العسكرية.وكان القحطاني قد مسيرته الإرهابية مع احتلال الجيش الأمريكي للأراضي العراقية عام 2003، وقاتل ضمن صفوف المجموعات المسلحة بقيادة أبو مصعب الزرقاوي الذي يتبع لتنظيم القاعدة في أفغانستان.

https://sputnikarabic.ae/20231209/قتلى-وجرحى-في-قصف-لـ-جبهة-النصرة-على-بلدتي-نبل-والزهراء---عاجل-1083930092.html

https://sputnikarabic.ae/20231209/قتلى-وجرحى-في-قصف-لـ-جبهة-النصرة-على-بلدتي-نبل-والزهراء---عاجل-1083930092.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جبهة النصرة, إدلب, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري