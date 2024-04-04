https://sputnikarabic.ae/20240404/75-عاما-على-تأسيس-الناتو-1087687571.html
75 عاما على تأسيس "الناتو"
75 عاما على تأسيس "الناتو"
سبوتنيك عربي
75 عاما على تأسيس "الناتو"
2024-04-04T13:54+0000
2024-04-04T13:54+0000
2024-04-04T13:54+0000
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وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تدهورت بالفعل إلى مستوى المواجهة المباشرة.وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أفادت في مارس/ آذار الماضي، أن نشاط حلف "الناتو" في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود، يهدف إلى استعداد الحلفاء لمواجهة محتملة مع روسيا.وقالت الوزارة: "إن مثل هذا النشاط من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي محض إثارة، يزيد من التوتر العسكري على طول حدودنا، ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا".اقرأ أيضا - الناتو يدشن خطة قديمة منذ 20 عاما لمواجهة روسياشاهد أيضا - قبل 70 عاما قدم الاتحاد السوفيتي طلبا إلى الناتو.. ماذا كانت النتيجة؟
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75 عاما على تأسيس "الناتو"
75 عاما على تأسيس "الناتو"
75 عاما على تأسيس "الناتو"
في 4 أبريل/ نيسان عام 1949، وقّع وزراء خارجية 12 دولة على معاهدة شمال الأطلسي في واشنطن، والتي أصبحت أساس التحالف العسكري السياسي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). تعرّف على أبرز العمليات والمهام العسكرية للحلف في دول العالم والشرق الأوسط في السنوات الماضية.
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تدهورت بالفعل إلى مستوى المواجهة المباشرة.
"في الواقع، تدهورت هذه العلاقات الآن إلى مستوى المواجهة المباشرة. دول الناتو، لم يعد التحالف نفسه شيئًا يتزايد باستمرار، ولكنه متورط بالفعل في الصراع حول أوكرانيا. يواصل الناتو تحركه نحو حدودنا، توسيع بنيتها التحتية العسكرية باتجاه حدودنا".
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أفادت في مارس/ آذار الماضي، أن نشاط حلف "الناتو" في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود، يهدف إلى استعداد الحلفاء لمواجهة محتملة مع روسيا.
وقالت الوزارة: "إن مثل هذا النشاط من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي محض إثارة، يزيد من التوتر العسكري على طول حدودنا، ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا".