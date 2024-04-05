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إحاطة سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية حول نشاط نظام كييف الإرهابي... فيديو
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إعلام: رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يتوجهون إلى القاهرة لتحقيق انفراجة في المفاوضات
إعلام: رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يتوجهون إلى القاهرة لتحقيق انفراجة في المفاوضات
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير إسرائيلي بأن رؤساء الأجهزة الأمنية سيتوجهون إلى العاصمة المصرية، وسيضم الوفد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس الموساد ورئيس الشاباك نهاية... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T07:50+0000
2024-04-05T08:02+0000
إسرائيل
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وقالت قناة الـ"12" الإسرائيلية: "يبدو أن رئيس الموساد ورئيس الشاباك والجنرال نيتسان ألون (مسؤول ملف الأسرى) سيتوجهون إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري في محاولة لتحقيق انفراجة في المفاوضات الخاصة بصفقة التبادل.وتابعت: "الهدف بالطبع هو إيجاد طريق لتحقيق انفراجة. وذلك على خلفية ضغوط الرئيس بايدن على نتنياهو لمنح فرق التفاوض تفويضا أوسع من أجل التوصل إلى اتفاق دون تأخير. ويرى الأمريكيون أنه لا بد من التوصل إلى حلول وسط بشأن قضية واحدة. وفي رأيهم، إذا تنازلت إسرائيل بشأن هذه القضية فإنه سيدفع حماس إلى التسوية".فلسطين تطلب رسميا من الأمم المتحدة تجديد النظر في طلب عضويتها الكاملةوقال مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المفاوضات: "كان على الطاولة اقتراح بعيد المدى من الوسطاء، مع أقصى قدر من المرونة فيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. وإذا رفضت حماس هذا العرض بالفعل، فهذا يعني أنها اتخذت قراراً استراتيجياً بعدم إطلاق سراح أي محتجز إلا بثمن نهاية الحرب والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي، ولن تتمكن إسرائيل من الموافقة على ذلك".قال أسامة حمدان، القيادي في حركة "حماس"، يوم أمس الخميس: "حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات. نحن متمسكون بالموقف الذي تم تمريره في 14 مارس، وقف الأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحون إلى منازلهم شمال قطاع غزة وزيادة المساعدات وإعادة تأهيل قطاع غزة وإجراء جدي لتبادل الأسرى"."الكابينيت" الإسرائيلي يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزةويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240404/بايدن-يحث-نتنياهو-على-تمكين-مفاوضيه-من-التوصل-لاتفاق-مع-حماس--1087693864.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى

إعلام: رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يتوجهون إلى القاهرة لتحقيق انفراجة في المفاوضات

07:50 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 08:02 GMT 05.04.2024)
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023
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أفاد تقرير إسرائيلي بأن رؤساء الأجهزة الأمنية سيتوجهون إلى العاصمة المصرية، وسيضم الوفد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس الموساد ورئيس الشاباك نهاية الأسبوع الحالي، في محاولة لتحقيق انفراجة في المفاوضات.
وقالت قناة الـ"12" الإسرائيلية: "يبدو أن رئيس الموساد ورئيس الشاباك والجنرال نيتسان ألون (مسؤول ملف الأسرى) سيتوجهون إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري في محاولة لتحقيق انفراجة في المفاوضات الخاصة بصفقة التبادل.

وأضافت: "طلب الأمريكيون عقد اللقاء، لكن نتنياهو لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأنه بعد. وفي الوقت نفسه، سينضم رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى نفس القمة مع الوسطاء في العاصمة المصرية".

وتابعت: "الهدف بالطبع هو إيجاد طريق لتحقيق انفراجة. وذلك على خلفية ضغوط الرئيس بايدن على نتنياهو لمنح فرق التفاوض تفويضا أوسع من أجل التوصل إلى اتفاق دون تأخير. ويرى الأمريكيون أنه لا بد من التوصل إلى حلول وسط بشأن قضية واحدة. وفي رأيهم، إذا تنازلت إسرائيل بشأن هذه القضية فإنه سيدفع حماس إلى التسوية".

وأشارت إلى أن "إسرائيل لم تتلق حتى الآن ردا رسميا من حماس بشأن اقتراح الصفقة. الاقتراح المطروح جاء من الوسطاء، وليس من إسرائيل، ومن الواضح أنه كان اقتراحا بعيد المدى، حتى أكثر من التفويض الموسع الذي حصل عليه ديدي بارنيا (رئيس الموساد) من حكومة الحرب. ولذلك، يقدر البعض أن حماس سترفض هذا الاقتراح، وتلقي باللوم على إسرائيل في فشل المفاوضات".

فلسطين تطلب رسميا من الأمم المتحدة تجديد النظر في طلب عضويتها الكاملة
وقال مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المفاوضات: "كان على الطاولة اقتراح بعيد المدى من الوسطاء، مع أقصى قدر من المرونة فيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. وإذا رفضت حماس هذا العرض بالفعل، فهذا يعني أنها اتخذت قراراً استراتيجياً بعدم إطلاق سراح أي محتجز إلا بثمن نهاية الحرب والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي، ولن تتمكن إسرائيل من الموافقة على ذلك".
قال أسامة حمدان، القيادي في حركة "حماس"، يوم أمس الخميس: "حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات. نحن متمسكون بالموقف الذي تم تمريره في 14 مارس، وقف الأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحون إلى منازلهم شمال قطاع غزة وزيادة المساعدات وإعادة تأهيل قطاع غزة وإجراء جدي لتبادل الأسرى".
"الكابينيت" الإسرائيلي يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
بايدن يحث نتنياهو على تمكين مفاوضيه من التوصل لاتفاق مع "حماس"
أمس, 18:25 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
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