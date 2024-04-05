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لجنة التحقيق الروسية: نحقق في تورط كييف بالهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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"الكابينيت" الإسرائيلي يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة
"الكابينيت" الإسرائيلي يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة
سبوتنيك عربي
‏قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، اليوم الجمعة، ال​​سماح باتخاذ خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T06:53+0000
2024-04-05T06:53+0000
إسرائيل
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن مكتب رئيس الوزراء، أن الكابينت وافق على السماح لكل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، بزيادة المساعدة المقدمة إلى قطاع غزة.وأوضح المكتب أن "الكابينيت" وافق على توصيل المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت عبر أشدود على البحر المتوسط، ومعبر إيرز مع قطاع غزة وزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم.فيما اعتبر مجلس الأمن القومي الأمريكي موافقة "الكابينيت" الإسرائيلي "أخبارا جيدة".وفي السياق نفسه، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما على تمكين المفاوضين الإسرائيليين من التوصل لاتفاق مع حركة "حماس"، دون تأخير لإعادة المحتجزين إلى إسرائيل.وذكر البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو، وناقشا الوضع في غزة"، وأشار البيان إلى أن بايدن حث نتنياهو "على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن إلى ديارهم".وأضاف البيان: "شدد بايدن على أن الضربات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة، وأوضح أن سياسة أمريكا فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل لحماية المدنيين وعمال الإغاثة"، مؤكدا "أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء".وأفاد البيان أنه تم مناقشة التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل والشعب الإسرائيلي. وأوضح بايدن أن أمريكا تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة تلك التهديدات".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى

"الكابينيت" الإسرائيلي يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

06:53 GMT 05.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatدخول20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح
دخول20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
‏قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، اليوم الجمعة، ال​​سماح باتخاذ خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن مكتب رئيس الوزراء، أن الكابينت وافق على السماح لكل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، بزيادة المساعدة المقدمة إلى قطاع غزة.
وأوضح المكتب أن "الكابينيت" وافق على توصيل المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت عبر أشدود على البحر المتوسط، ومعبر إيرز مع قطاع غزة وزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم.
فيما اعتبر مجلس الأمن القومي الأمريكي موافقة "الكابينيت" الإسرائيلي "أخبارا جيدة".
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
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3 أبريل, 15:40 GMT
وفي السياق نفسه، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما على تمكين المفاوضين الإسرائيليين من التوصل لاتفاق مع حركة "حماس"، دون تأخير لإعادة المحتجزين إلى إسرائيل.
وذكر البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو، وناقشا الوضع في غزة"، وأشار البيان إلى أن بايدن حث نتنياهو "على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن إلى ديارهم".
وأضاف البيان: "شدد بايدن على أن الضربات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة، وأوضح أن سياسة أمريكا فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل لحماية المدنيين وعمال الإغاثة"، مؤكدا "أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء".
وأفاد البيان أنه تم مناقشة التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل والشعب الإسرائيلي. وأوضح بايدن أن أمريكا تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة تلك التهديدات".
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
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أمس, 20:16 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
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