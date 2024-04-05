https://sputnikarabic.ae/20240405/الكابينيت-الإسرائيلي-يسمح-بزيادة-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1087703571.html
"الكابينيت" الإسرائيلي يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة
"الكابينيت" الإسرائيلي يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة
سبوتنيك عربي
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، اليوم الجمعة، السماح باتخاذ خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T06:53+0000
2024-04-05T06:53+0000
2024-04-05T06:53+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082287696_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_713aa151cfefdca28c43a14076dc3628.jpg
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن مكتب رئيس الوزراء، أن الكابينت وافق على السماح لكل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، بزيادة المساعدة المقدمة إلى قطاع غزة.وأوضح المكتب أن "الكابينيت" وافق على توصيل المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت عبر أشدود على البحر المتوسط، ومعبر إيرز مع قطاع غزة وزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم.فيما اعتبر مجلس الأمن القومي الأمريكي موافقة "الكابينيت" الإسرائيلي "أخبارا جيدة".وفي السياق نفسه، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما على تمكين المفاوضين الإسرائيليين من التوصل لاتفاق مع حركة "حماس"، دون تأخير لإعادة المحتجزين إلى إسرائيل.وذكر البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو، وناقشا الوضع في غزة"، وأشار البيان إلى أن بايدن حث نتنياهو "على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن إلى ديارهم".وأضاف البيان: "شدد بايدن على أن الضربات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة، وأوضح أن سياسة أمريكا فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل لحماية المدنيين وعمال الإغاثة"، مؤكدا "أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء".وأفاد البيان أنه تم مناقشة التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل والشعب الإسرائيلي. وأوضح بايدن أن أمريكا تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة تلك التهديدات".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240403/واشنطن-ترفض-التحقيق-في-الغارة-الإسرائيلية-على-قافلة-المساعدات-في-غزة-1087655141.html
https://sputnikarabic.ae/20240404/البنتاغون-ميناء-غزة-المؤقت-قد-يبدأ-العمل-في-مايو-1087698165.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082287696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c30f2b00ee7c1c7c68ab982281fbf62f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
"الكابينيت" الإسرائيلي يسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، اليوم الجمعة، السماح باتخاذ خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن مكتب رئيس الوزراء، أن الكابينت وافق على السماح لكل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، بزيادة المساعدة المقدمة إلى قطاع غزة.
وأوضح المكتب أن "الكابينيت" وافق على توصيل المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت عبر أشدود على البحر المتوسط، ومعبر إيرز
مع قطاع غزة وزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم.
فيما اعتبر مجلس الأمن القومي الأمريكي موافقة "الكابينيت" الإسرائيلي "أخبارا جيدة".
وفي السياق نفسه، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما على تمكين المفاوضين الإسرائيليين من التوصل لاتفاق مع حركة "حماس"، دون تأخير لإعادة المحتجزين إلى إسرائيل.
وذكر البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو
، وناقشا الوضع في غزة"، وأشار البيان إلى أن بايدن حث نتنياهو "على تمكين مفاوضيه من التوصل إلى اتفاق دون تأخير لإعادة الرهائن إلى ديارهم".
وأضاف البيان: "شدد بايدن على أن الضربات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة، وأوضح أن سياسة أمريكا فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل لحماية المدنيين وعمال الإغاثة"، مؤكدا "أن الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء".
وأفاد البيان أنه تم مناقشة التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل والشعب الإسرائيلي
. وأوضح بايدن أن أمريكا تدعم إسرائيل بقوة في مواجهة تلك التهديدات".
ويواصل الجيش الإسرائيلي
قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة
.