https://sputnikarabic.ae/20240405/الاستخدام-القتالي-الناجح-لعربة-بي-إم-دي--4--يزيد-الاهتمام-الدولي-بها-1087722422.html
الاستخدام القتالي الناجح لعربة "بي إم دي- 4" يزيد الاهتمام الدولي بها
الاستخدام القتالي الناجح لعربة "بي إم دي- 4" يزيد الاهتمام الدولي بها
سبوتنيك عربي
أفادت مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة والمنتجات العسكرية، اليوم الجمعة، أن المؤسسة تتوقع أن يؤدي الاستخدام القتالي الناجح لعربة الإنزال... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T14:07+0000
2024-04-05T14:07+0000
2024-04-05T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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رصد عسكري
الجيش الروسي
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وجاء في تصريح مكتب المؤسسة الصحفي لـ"سبوتنيك": "نحن نتوقع أن يؤدي الاستخدام القتالي الناجح لعربة الإنزال القتالية "بي إم دي-4" إلى زيادة الاهتمام بها وبعربات الإنزال الجوي الأخرى المجنزرة وذات العجلات التي صممت خصيصاً لعمليات الإنزال الجوي، من قبل المشترين الأجانب في مناطق مختلفة من العالم".الجدير بالذكر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن مجموعة مدرعة من المظليين الروس دمرت معقل بالقرب من فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه، وتم إرسال المجموعة المدرعة لتدمير الهدف باستخدام مركبات قتالية محمولة جواً من الجيل الرابع من طراز "بي إم دي- 4" تابعة لفوج الحرس الجوي من مجموعة قوات "دنيبر" الروسية.كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل ذلك، إلى أن الأسلحة الروسية الحديثة تتفوق بشكل واضح على أسلحة حلف شمال الأطلسي، موضحاً أن الحديث هنا يتمحور حول تكنولوجيا الصواريخ والمدرعات والأسلحة المستخدمة في ساحة المعركة، ومؤكدًا أن "صناعاتنا الدفاعية هنا متفوقة من حيث وتيرتها وجودة عملها".
https://sputnikarabic.ae/20240405/مروحيات-روسية-تدمر-مقرا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-1087704437.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
الاستخدام القتالي الناجح لعربة "بي إم دي- 4" يزيد الاهتمام الدولي بها
14:07 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 14:30 GMT 05.04.2024)
أفادت مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة والمنتجات العسكرية، اليوم الجمعة، أن المؤسسة تتوقع أن يؤدي الاستخدام القتالي الناجح لعربة الإنزال القتالية "بي إم دي-4" إلى زيادة الاهتمام بها وبغيرها من منتوجات المجمّع العسكري الصناعي الروسي من قبل المشترين الأجانب.
وجاء في تصريح مكتب المؤسسة الصحفي لـ"سبوتنيك": "نحن نتوقع أن يؤدي الاستخدام القتالي الناجح لعربة الإنزال القتالية "بي إم دي-4" إلى زيادة الاهتمام بها وبعربات الإنزال الجوي الأخرى المجنزرة وذات العجلات التي صممت خصيصاً لعمليات الإنزال الجوي، من قبل المشترين الأجانب في مناطق مختلفة من العالم".
وأكد مكتب "روس أوبورون إكسبورت" الصحفي أن قدرات "بي إم دي-4" القتالية تتفوق على قدرات عربات الإنزال القتالية الأخرى، مشيرًا إلى أنها "ناتجة عن التصميم الخفيف الوزن والهيكل العالي المتانة والقدرة على الهبوط بالمظلات".
وتابع في هذا الصدد: "كما لديها مجمع تسلّح يتضمن مدفعا أوتوماتيكيا عيار 30 ملم ومدفعا عيار 100 ملم ومدفعا رشاشا. وعلاوة على ذلك، من الممكن استخدام المدفع عيار 100 ملم ليس فقط لإطلاق القذائف العادية، بل أيضاً لإطلاق القذائف الصاروخية الموجهة".
الجدير بالذكر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن مجموعة مدرعة من المظليين الروس دمرت معقل بالقرب من فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه، وتم إرسال المجموعة المدرعة لتدمير الهدف باستخدام مركبات قتالية محمولة جواً من الجيل الرابع من طراز "بي إم دي- 4" تابعة لفوج الحرس الجوي من مجموعة قوات "دنيبر" الروسية.
وفي سياق متصل، صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن العمل المكثف لوزارة الدفاع الروسية ومنظمات المجمع الصناعي العسكري ساعد في زيادة إنتاج الأسلحة والذخائر المطلوبة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل ورش عمل وخطوط إنتاج وأقسام جديدة مجهزة بمعدات عالية التقنية في العديد من المؤسسات.
كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل ذلك، إلى أن الأسلحة الروسية الحديثة تتفوق بشكل واضح على أسلحة حلف شمال الأطلسي، موضحاً أن الحديث هنا يتمحور حول تكنولوجيا الصواريخ والمدرعات والأسلحة المستخدمة في ساحة المعركة، ومؤكدًا أن "صناعاتنا الدفاعية هنا متفوقة من حيث وتيرتها وجودة عملها".