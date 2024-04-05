الاستخدام القتالي الناجح لعربة "بي إم دي- 4" يزيد الاهتمام الدولي بها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:08 GMT
2 د
On air
12:36 GMT
1 د
On air
12:37 GMT
1 د
حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:30 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بنصيحة لإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240405/الاستخدام-القتالي-الناجح-لعربة-بي-إم-دي--4--يزيد-الاهتمام-الدولي-بها-1087722422.html
الاستخدام القتالي الناجح لعربة "بي إم دي- 4" يزيد الاهتمام الدولي بها
الاستخدام القتالي الناجح لعربة "بي إم دي- 4" يزيد الاهتمام الدولي بها
سبوتنيك عربي
أفادت مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة والمنتجات العسكرية، اليوم الجمعة، أن المؤسسة تتوقع أن يؤدي الاستخدام القتالي الناجح لعربة الإنزال... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T14:07+0000
2024-04-05T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/05/1087722249_0:110:2610:1578_1920x0_80_0_0_aaf247da7735fcc0a1e2a8c9e4d80000.jpg
وجاء في تصريح مكتب المؤسسة الصحفي لـ"سبوتنيك": "نحن نتوقع أن يؤدي الاستخدام القتالي الناجح لعربة الإنزال القتالية "بي إم دي-4" إلى زيادة الاهتمام بها وبعربات الإنزال الجوي الأخرى المجنزرة وذات العجلات التي صممت خصيصاً لعمليات الإنزال الجوي، من قبل المشترين الأجانب في مناطق مختلفة من العالم".الجدير بالذكر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن مجموعة مدرعة من المظليين الروس دمرت معقل بالقرب من فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه، وتم إرسال المجموعة المدرعة لتدمير الهدف باستخدام مركبات قتالية محمولة جواً من الجيل الرابع من طراز "بي إم دي- 4" تابعة لفوج الحرس الجوي من مجموعة قوات "دنيبر" الروسية.كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل ذلك، إلى أن الأسلحة الروسية الحديثة تتفوق بشكل واضح على أسلحة حلف شمال الأطلسي، موضحاً أن الحديث هنا يتمحور حول تكنولوجيا الصواريخ والمدرعات والأسلحة المستخدمة في ساحة المعركة، ومؤكدًا أن "صناعاتنا الدفاعية هنا متفوقة من حيث وتيرتها وجودة عملها".
https://sputnikarabic.ae/20240405/مروحيات-روسية-تدمر-مقرا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-1087704437.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/05/1087722249_181:0:2430:1687_1920x0_80_0_0_26e115a96711a3b52ee33402aa8d1e48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي

الاستخدام القتالي الناجح لعربة "بي إم دي- 4" يزيد الاهتمام الدولي بها

14:07 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 14:30 GMT 05.04.2024)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور"بي إم دي-4"
بي إم دي-4 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة والمنتجات العسكرية، اليوم الجمعة، أن المؤسسة تتوقع أن يؤدي الاستخدام القتالي الناجح لعربة الإنزال القتالية "بي إم دي-4" إلى زيادة الاهتمام بها وبغيرها من منتوجات المجمّع العسكري الصناعي الروسي من قبل المشترين الأجانب.
وجاء في تصريح مكتب المؤسسة الصحفي لـ"سبوتنيك": "نحن نتوقع أن يؤدي الاستخدام القتالي الناجح لعربة الإنزال القتالية "بي إم دي-4" إلى زيادة الاهتمام بها وبعربات الإنزال الجوي الأخرى المجنزرة وذات العجلات التي صممت خصيصاً لعمليات الإنزال الجوي، من قبل المشترين الأجانب في مناطق مختلفة من العالم".

وأكد مكتب "روس أوبورون إكسبورت" الصحفي أن قدرات "بي إم دي-4" القتالية تتفوق على قدرات عربات الإنزال القتالية الأخرى، مشيرًا إلى أنها "ناتجة عن التصميم الخفيف الوزن والهيكل العالي المتانة والقدرة على الهبوط بالمظلات".

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور"بي إم دي-4"
بي إم دي-4 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
"بي إم دي-4"
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

وتابع في هذا الصدد: "كما لديها مجمع تسلّح يتضمن مدفعا أوتوماتيكيا عيار 30 ملم ومدفعا عيار 100 ملم ومدفعا رشاشا. وعلاوة على ذلك، من الممكن استخدام المدفع عيار 100 ملم ليس فقط لإطلاق القذائف العادية، بل أيضاً لإطلاق القذائف الصاروخية الموجهة".

أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المروحيات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا على محور كوبيانسك
07:14 GMT
الجدير بالذكر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن مجموعة مدرعة من المظليين الروس دمرت معقل بالقرب من فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه، وتم إرسال المجموعة المدرعة لتدمير الهدف باستخدام مركبات قتالية محمولة جواً من الجيل الرابع من طراز "بي إم دي- 4" تابعة لفوج الحرس الجوي من مجموعة قوات "دنيبر" الروسية.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور"بي إم دي-4"
بي إم دي-4 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
"بي إم دي-4"
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

وفي سياق متصل، صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن العمل المكثف لوزارة الدفاع الروسية ومنظمات المجمع الصناعي العسكري ساعد في زيادة إنتاج الأسلحة والذخائر المطلوبة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل ورش عمل وخطوط إنتاج وأقسام جديدة مجهزة بمعدات عالية التقنية في العديد من المؤسسات.

كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل ذلك، إلى أن الأسلحة الروسية الحديثة تتفوق بشكل واضح على أسلحة حلف شمال الأطلسي، موضحاً أن الحديث هنا يتمحور حول تكنولوجيا الصواريخ والمدرعات والأسلحة المستخدمة في ساحة المعركة، ومؤكدًا أن "صناعاتنا الدفاعية هنا متفوقة من حيث وتيرتها وجودة عملها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور14:44 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала