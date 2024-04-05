https://sputnikarabic.ae/20240405/مروحيات-روسية-تدمر-مقرا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-1087704437.html
المروحيات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا على محور كوبيانسك
المروحيات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا على محور كوبيانسك
سبوتنيك عربي
ضرب طيران القوات الجوية الروسية معقلًا وقوى بشرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T07:14+0000
2024-04-05T07:14+0000
2024-04-05T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075614678_0:276:3149:2047_1920x0_80_0_0_492cf84823781b59cd6893b4de1f2532.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "ضربت المجموعة الضاربة لطيران الجيش التابع لقوات الفضاء الجوي، المكونة من مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" (التمساح) وومروحية النقل والقتال "مي-35إم" ومروحية "مي-8" المتعددة الوظائف معقلا وقوى بشرية للعدو على محور كوبيانسك في منطقة العملية الخاصة".يُشار إلى أن أطقم المروحيات ضربت بالصواريخ غير الموجهة من طراز "إس-8" إحداثيات موجه مدفع الطائرة، وبعد ذلك نفذت مناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة وعادت بنجاح إلى مطار المغادرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240405/الجيش-الروسي-يسيطر-على-طرق-إمداد-القوات-الأوكرانية-في-تشاسوف-يار-1087703858.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المروحيات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا على محور كوبيانسك
07:14 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 07:17 GMT 05.04.2024)
ضرب طيران القوات الجوية الروسية معقلًا وقوى بشرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "ضربت المجموعة الضاربة لطيران الجيش التابع لقوات الفضاء الجوي، المكونة من مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52" (التمساح) وومروحية النقل والقتال "مي-35إم" ومروحية "مي-8" المتعددة الوظائف معقلا وقوى بشرية للعدو على محور كوبيانسك في منطقة العملية الخاصة".
يُشار إلى أن أطقم المروحيات ضربت بالصواريخ غير الموجهة من طراز "إس-8" إحداثيات موجه مدفع الطائرة، وبعد ذلك نفذت مناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرة وعادت بنجاح إلى مطار المغادرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.