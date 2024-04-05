https://sputnikarabic.ae/20240405/البنتاغون-لقاء-بين-عسكريين-أمريكيين-وصينيين-لبحث-التعاون-في-المجالين-الجوي-والبحري-1087734756.html
البنتاغون: لقاء بين عسكريين أمريكيين وصينيين لبحث التعاون في المجالين الجوي والبحري
البنتاغون: لقاء بين عسكريين أمريكيين وصينيين لبحث التعاون في المجالين الجوي والبحري
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، أن عسكريين من الولايات المتحدة والصين التقوا في جزر هاواي لبحث قضايا التعاون الأمني في المجالين الجوي... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T21:31+0000
2024-04-05T21:31+0000
2024-04-05T21:31+0000
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، أن "ممثلين عسكريين من الولايات المتحدة والصين اجتمعوا هذا الأسبوع لإجراء محادثات على المستوى العملي تركزت على التعاون الأمن والتقني بين القوات الجوية والبحرية في البدين".وتمت الإشارة إلى أن المباحثات جرت في مدينة هونولولو بولاية هاواي، واستمرت لمدة يومين في إطار الصيغة المتجددة لمجموعة العمل المعنية بالاتفاقية التشاورية البحرية التي تم إنشاؤها في ديسمبر/ كانون الأول 2021.يشار إلى أنه قد شارك من الجانب الأمريكي ممثلون عن القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وأسطول المحيط الهادئ والقوات الجوية للمحيط الهادئ. ومن الجانب الصيني؛ ممثلو جيش التحرير الشعبي الصيني.
https://sputnikarabic.ae/20240404/البنتاغون-ميناء-غزة-المؤقت-قد-يبدأ-العمل-في-مايو-1087698165.html
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البنتاغون الأمريكي, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الجوية, العالم
البنتاغون الأمريكي, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الجوية, العالم
البنتاغون: لقاء بين عسكريين أمريكيين وصينيين لبحث التعاون في المجالين الجوي والبحري
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، أن عسكريين من الولايات المتحدة والصين التقوا في جزر هاواي لبحث قضايا التعاون الأمني في المجالين الجوي والبحري.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، أن "ممثلين عسكريين من الولايات المتحدة والصين اجتمعوا هذا الأسبوع لإجراء محادثات على المستوى العملي تركزت على التعاون الأمن والتقني بين القوات الجوية والبحرية في البدين
".
وتمت الإشارة إلى أن المباحثات جرت في مدينة هونولولو بولاية هاواي، واستمرت لمدة يومين في إطار الصيغة المتجددة لمجموعة العمل المعنية بالاتفاقية التشاورية البحرية التي تم إنشاؤها في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
يشار إلى أنه قد شارك من الجانب الأمريكي ممثلون عن القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ وأسطول المحيط الهادئ والقوات الجوية للمحيط الهادئ. ومن الجانب الصيني؛ ممثلو جيش التحرير الشعبي الصيني.