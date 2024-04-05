https://sputnikarabic.ae/20240405/يسرائيل-كاتس-نرحب-بالتوضيح-الأمريكي-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1087709654.html

يسرائيل كاتس: نرحب بالتوضيح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

يسرائيل كاتس: نرحب بالتوضيح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بتوضيح الولايات المتحدة الأمريكية بأن أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيكون مشروطا بالإفراج عن... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T09:41+0000

2024-04-05T09:41+0000

2024-04-05T09:41+0000

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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن يسرائيل كاتس، ترحيبه بالتوضيح الأمريكي، وإعلانه مواصلة العمل مع حلفاء إسرائيل في العالم للحفاظ على حق بلاده في مواصلة الحرب على غزة حتى إطلاق المحتجزين وإلحاق الهزيمة بحركة حماس، على حد زعمه.وفي السياق ذاته، أفاد تقرير إسرائيلي بأن رؤساء الأجهزة الأمنية سيتوجهون إلى العاصمة المصرية، وسيضم الوفد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس الموساد ورئيس الشاباك نهاية الأسبوع الحالي، في محاولة لتحقيق انفراجة في المفاوضات.وقالت قناة الـ"12" الإسرائيلية: "يبدو أن رئيس الموساد ورئيس الشاباك والجنرال نيتسان ألون (مسؤول ملف الأسرى) سيتوجهون إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري في محاولة لتحقيق انفراجة في المفاوضات الخاصة بصفقة التبادل".وأضافت: "طلب الأمريكيون عقد اللقاء، لكن نتنياهو لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأنه بعد. وفي الوقت نفسه، سينضم رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى نفس القمة مع الوسطاء في العاصمة المصرية".وتابعت: "الهدف بالطبع هو إيجاد طريق لتحقيق انفراجة. وذلك على خلفية ضغوط الرئيس بايدن على نتنياهو لمنح فرق التفاوض تفويضا أوسع من أجل التوصل إلى اتفاق دون تأخير. ويرى الأمريكيون أنه لا بد من التوصل إلى حلول وسط بشأن قضية واحدة. وفي رأيهم، إذا تنازلت إسرائيل بشأن هذه القضية فإنه سيدفع حماس إلى التسوية".قال أسامة حمدان، القيادي في حركة "حماس"، أمس الخميس: "حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات. نحن متمسكون بالموقف الذي تم تمريره في 14 مارس، وقف الأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحون إلى منازلهم شمال قطاع غزة وزيادة المساعدات وإعادة تأهيل قطاع غزة وإجراء جدي لتبادل الأسرى".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20240405/الكابينيت-الإسرائيلي-يسمح-بزيادة-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1087703571.html

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