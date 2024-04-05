بن غفير غاضب من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي من دونه على فتح معابر إضافية لمساعدات غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:36 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:08 GMT
2 د
On air
12:36 GMT
1 د
On air
12:37 GMT
1 د
حصاد الأسبوع
خبير: الإنفاق العسكري على أوكرانيا هو لمصلحة لوبيات الأسلحة التابعة لبايدن
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:30 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بنصيحة لإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240405/بن-غفير-غاضب-من-تصويت-مجلس-الوزراء-الإسرائيلي-من-دونه-على-فتح-معابر-إضافية-لمساعدات-غزة-1087723393.html
بن غفير غاضب من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي من دونه على فتح معابر إضافية لمساعدات غزة
بن غفير غاضب من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي من دونه على فتح معابر إضافية لمساعدات غزة
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عن غضبه بعد أن أجرى مجلس الوزراء الأمني تصويتًا، مساء أمس الخميس، على فتح معابر إضافية... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T14:23+0000
2024-04-05T14:23+0000
طوفان الأقصى
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081859504_0:87:1019:660_1920x0_80_0_0_f25faa7aff510063ca0d8d7ef9dea453.jpg
وقال في بيان له: "لقد صوتوا في مجلس الوزراء قبل وصولي، على الرغم من أنهم كانوا يعرفون أنني كنت في اجتماع متعلق بالأمن"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التصويت مضى قدمًا، بسبب وصول بن غفير مرة أخرى متأخرا أكثر من 20 دقيقة عن الاجتماع.وتابع زاعمًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى التصويت، بسبب علمه أن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف سيصوّت ضده.وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه بعد تعبير إيتمار بن غفير عن إحباطه، أعلن مكتب نتنياهو أنهم سيضيفون إلى بروتوكول الاجتماع معارضة وزير الأمن القومي الإسرائيلي للتصويت.وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت، أمس الخميس، على فتح 3 معابر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بناء على طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على وجه التحديد، في مكالمة هاتفية جرت بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ نتنياهو بأن الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في "المطبخ المركزي العالمي" بغزة "غير مقبولة"، وحذر من أن سياسة أمريكا تجاه استمرار الصراع ستعتمد على تصرفات إسرائيل لتخفيف الأزمة الإنسانية المستمرة.وسيتم فتح معبر إيريز في شمال غزة، والذي لم يتم فتحه منذ بداية الصراع، كما سيتم فتح ميناء أشدود أمام توصيل المساعدات الإنسانية، وسيُسمح لشاحنات المساعدات من الأردن بالعبور من إسرائيل إلى غزة عبر معبر كيرم شالوم الحدودي.وذكر مجلس الوزراء الإسرائيلي في بيان له، أن "هذه المساعدات الإضافية ستمنع حدوث أزمة إنسانية، وهي ضرورية لضمان استمرار القتال وتحقيق أهداف الحرب".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240405/بن-غفير-قرار-إقالة-ضباط-كبار-بالجيش-الإسرائيلي-أثناء-الحرب-على-غزة-خطأ-فادح-1087720446.html
https://sputnikarabic.ae/20240405/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-نتائج-التحقيق-بشأن-مقتل-عمال-الإغاثة-في-غزة-1087718082.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081859504_114:0:1019:679_1920x0_80_0_0_dbaf370027f4dd909d4450354a714a2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

بن غفير غاضب من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي من دونه على فتح معابر إضافية لمساعدات غزة

14:23 GMT 05.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عن غضبه بعد أن أجرى مجلس الوزراء الأمني تصويتًا، مساء أمس الخميس، على فتح معابر إضافية لمساعدات غزة، من دونه.
وقال في بيان له: "لقد صوتوا في مجلس الوزراء قبل وصولي، على الرغم من أنهم كانوا يعرفون أنني كنت في اجتماع متعلق بالأمن"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التصويت مضى قدمًا، بسبب وصول بن غفير مرة أخرى متأخرا أكثر من 20 دقيقة عن الاجتماع.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي في بيانه: "منذ متى ونحن نصوّت في بداية الاجتماع؟ لم يحدث هذا أبدا، إن التصويتات تتم دائما في نهاية الاجتماعات".
وتابع زاعمًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى التصويت، بسبب علمه أن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف سيصوّت ضده.
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه بعد تعبير إيتمار بن غفير عن إحباطه، أعلن مكتب نتنياهو أنهم سيضيفون إلى بروتوكول الاجتماع معارضة وزير الأمن القومي الإسرائيلي للتصويت.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
بن غفير: خطأ فادح قرار إقالة ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة
13:06 GMT
وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت، أمس الخميس، على فتح 3 معابر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بناء على طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على وجه التحديد، في مكالمة هاتفية جرت بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ نتنياهو بأن الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في "المطبخ المركزي العالمي" بغزة "غير مقبولة"، وحذر من أن سياسة أمريكا تجاه استمرار الصراع ستعتمد على تصرفات إسرائيل لتخفيف الأزمة الإنسانية المستمرة.
وسيتم فتح معبر إيريز في شمال غزة، والذي لم يتم فتحه منذ بداية الصراع، كما سيتم فتح ميناء أشدود أمام توصيل المساعدات الإنسانية، وسيُسمح لشاحنات المساعدات من الأردن بالعبور من إسرائيل إلى غزة عبر معبر كيرم شالوم الحدودي.
وذكر مجلس الوزراء الإسرائيلي في بيان له، أن "هذه المساعدات الإضافية ستمنع حدوث أزمة إنسانية، وهي ضرورية لضمان استمرار القتال وتحقيق أهداف الحرب".
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج التحقيق بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة
12:24 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور14:50 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала