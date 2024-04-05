https://sputnikarabic.ae/20240405/ترامب-إسرائيل-مستمرة-في-خسارة-جزء-كبير-من-الدعم-العالمي-وهذه-نصيحتي-لنتنياهو-1087704189.html
ترامب: إسرائيل مستمرة في خسارة جزء كبير من الدعم العالمي وهذه نصيحتي لنتنياهو
ترامب: إسرائيل مستمرة في خسارة جزء كبير من الدعم العالمي وهذه نصيحتي لنتنياهو
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إسرائيل لوقف هجماتها على غزة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن حكومة تل أبيب تكبدت خسارة كبيرة في العلاقات العامة. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T07:08+0000
2024-04-05T07:08+0000
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جاء ذلك في تصريح لإحدى الإذاعات الأمريكية، أمس الخميس، حيث انتقد ترامب الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتعليقا على نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد للمباني المدمرة في هجماته على غزة، قال ترامب: "الشيء الآخر الذي أكرهه هو أنهم يبثون الأشرطة باستمرار"، مضيفاوحذر الرئيس الأمريكي السابق إسرائيل من أنها مستمرة في خسارة جزء كبير من العالم، وخسارة الكثير من الدعم.يشار إلى أن ترامب كثيرا ما يصف نفسه بأنه حليف مخلص لإسرائيل، مذكرا بقراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ودور إدارته في مفاوضات اتفاقات التطبيع عام 2020 بين إسرائيل ودول عربية مثل الإمارات والبحرين. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة عصفت بالقطاع.وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، في مارس/آذار الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
https://sputnikarabic.ae/20240305/ترامب-حرب-غزة-حدثت-لأن-الطرفين-لا-يحترمون-بايدن-ولم-تكن-لتحدث-في-وجودي-1086696128.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, دونالد ترامب, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, دونالد ترامب, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
ترامب: إسرائيل مستمرة في خسارة جزء كبير من الدعم العالمي وهذه نصيحتي لنتنياهو
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إسرائيل لوقف هجماتها على غزة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن حكومة تل أبيب تكبدت خسارة كبيرة في العلاقات العامة.
جاء ذلك في تصريح
لإحدى الإذاعات الأمريكية، أمس الخميس، حيث انتقد ترامب الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعليقا على نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد للمباني المدمرة في هجماته على غزة، قال ترامب: "الشيء الآخر الذي أكرهه هو أنهم يبثون الأشرطة باستمرار"، مضيفا
"إنهم يبثون كل ليلة شريطا لمبنى يتم تدميره.. لا ينبغي أن يبثوا مثل هذه الأشرطة، ولهذا السبب إسرائيل تخسر بالتأكيد حرب العلاقات العامة".
وحذر الرئيس الأمريكي السابق إسرائيل من أنها مستمرة في خسارة جزء كبير من العالم، وخسارة الكثير من الدعم.
كما نصح ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بإنهاء الحرب في غزة بسرعة و"العودة إلى الحياة الطبيعية".
يشار إلى أن ترامب
كثيرا ما يصف نفسه بأنه حليف مخلص لإسرائيل، مذكرا بقراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ودور إدارته في مفاوضات اتفاقات التطبيع عام 2020 بين إسرائيل ودول عربية مثل الإمارات والبحرين.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة عصفت بالقطاع.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي
، في مارس/آذار الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.