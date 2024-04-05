تركيا تعتقل 8 أشخاص نقلوا معلومات إلى المخابرات الإسرائيلية... فيديو
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
© Sakis Mitrolidis
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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية التركية أوقفت 8 أشخاص، للاشتباه في صلاتهم بالمخابرات الإسرائيلية.
وقال يرليكايا، في بيان: إن الأجهزة الأمنية نفذت "عملية ضد من يقومون بجمع معلومات عن أشخاص وشركات في تركيا، موضع اهتمام المخابرات الإسرائيلية، ونقل هذه المعلومات والوثائق إلى عناصرها".
وأضاف: "تم توقيف 8 أشخاص.. تم حبس اثنين منهم، وصدر قرار بالرقابة القضائية بحق الـ 6 الآخرين".
وأوضح أن أجهزة الأمن من خلال تتبع المشتبه بهم، تبين أنهم عقدوا اجتماعات مع عناصر إسرائيلية، كما قاموا بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا تم تحديدها من قبل المخابرات الإسرائيلية ونقلها إليهم.
İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunda 8️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2024
Şüphelilerden;
📌2️⃣’si… pic.twitter.com/bkCSNc7mxh
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تستعد للقضاء على قادة حركة "حماس" الفلسطينية في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص، يجري إعداد خطط لتعقب قادة الحركة في لبنان وتركيا وقطر.
6 يناير, 07:26 GMT
وتعليقا على التقارير الأمريكية، قال وزير الداخلية التركي إن أي هجمات تشنها المخابرات الإسرائيلية ضد قادة "حماس" على الأراضي التركية، غير مقبولة، وفي حال وقوعها، فإن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت تركيا توقيف 33 شخصاً للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل.
وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حينها، إلى أن العملية الاستخباراتية التركية للكشف عن جواسيس "الموساد" فاجأت إسرائيل، مؤكدا أن هذه مجرد بداية.