https://sputnikarabic.ae/20240405/تركيا-تعتقل-8-أشخاص-نقلوا-معلومات-إلى-المخابرات-الإسرائيلية-فيديو-1087712291.html

تركيا تعتقل 8 أشخاص نقلوا معلومات إلى المخابرات الإسرائيلية... فيديو

تركيا تعتقل 8 أشخاص نقلوا معلومات إلى المخابرات الإسرائيلية... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية التركية أوقفت 8 أشخاص، للاشتباه في صلاتهم بالمخابرات الإسرائيلية. 05.04.2024, سبوتنيك عربي

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وقال يرليكايا، في بيان: إن الأجهزة الأمنية نفذت "عملية ضد من يقومون بجمع معلومات عن أشخاص وشركات في تركيا، موضع اهتمام المخابرات الإسرائيلية، ونقل هذه المعلومات والوثائق إلى عناصرها".وأضاف: "تم توقيف 8 أشخاص.. تم حبس اثنين منهم، وصدر قرار بالرقابة القضائية بحق الـ 6 الآخرين".يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تستعد للقضاء على قادة حركة "حماس" الفلسطينية في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص، يجري إعداد خطط لتعقب قادة الحركة في لبنان وتركيا وقطر.وتعليقا على التقارير الأمريكية، قال وزير الداخلية التركي إن أي هجمات تشنها المخابرات الإسرائيلية ضد قادة "حماس" على الأراضي التركية، غير مقبولة، وفي حال وقوعها، فإن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا".وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت تركيا توقيف 33 شخصاً للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل.وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حينها، إلى أن العملية الاستخباراتية التركية للكشف عن جواسيس "الموساد" فاجأت إسرائيل، مؤكدا أن هذه مجرد بداية.

https://sputnikarabic.ae/20240106/إعلام-إسرائيل-تستخدم-أساليب-مختلفة-لتجنيد-جواسيس-في-تركيا-1084743460.html

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