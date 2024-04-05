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تركيا تعتقل 8 أشخاص نقلوا معلومات إلى المخابرات الإسرائيلية... فيديو
تركيا تعتقل 8 أشخاص نقلوا معلومات إلى المخابرات الإسرائيلية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية التركية أوقفت 8 أشخاص، للاشتباه في صلاتهم بالمخابرات الإسرائيلية. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T10:39+0000
2024-04-05T10:39+0000
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وقال يرليكايا، في بيان: إن الأجهزة الأمنية نفذت "عملية ضد من يقومون بجمع معلومات عن أشخاص وشركات في تركيا، موضع اهتمام المخابرات الإسرائيلية، ونقل هذه المعلومات والوثائق إلى عناصرها".وأضاف: "تم توقيف 8 أشخاص.. تم حبس اثنين منهم، وصدر قرار بالرقابة القضائية بحق الـ 6 الآخرين".يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تستعد للقضاء على قادة حركة "حماس" الفلسطينية في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص، يجري إعداد خطط لتعقب قادة الحركة في لبنان وتركيا وقطر.وتعليقا على التقارير الأمريكية، قال وزير الداخلية التركي إن أي هجمات تشنها المخابرات الإسرائيلية ضد قادة "حماس" على الأراضي التركية، غير مقبولة، وفي حال وقوعها، فإن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا".وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت تركيا توقيف 33 شخصاً للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل.وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حينها، إلى أن العملية الاستخباراتية التركية للكشف عن جواسيس "الموساد" فاجأت إسرائيل، مؤكدا أن هذه مجرد بداية.
https://sputnikarabic.ae/20240106/إعلام-إسرائيل-تستخدم-أساليب-مختلفة-لتجنيد-جواسيس-في-تركيا-1084743460.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تركيا تعتقل 8 أشخاص نقلوا معلومات إلى المخابرات الإسرائيلية... فيديو

10:39 GMT 05.04.2024
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© Sakis Mitrolidis
تابعنا عبر
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية التركية أوقفت 8 أشخاص، للاشتباه في صلاتهم بالمخابرات الإسرائيلية.
وقال يرليكايا، في بيان: إن الأجهزة الأمنية نفذت "عملية ضد من يقومون بجمع معلومات عن أشخاص وشركات في تركيا، موضع اهتمام المخابرات الإسرائيلية، ونقل هذه المعلومات والوثائق إلى عناصرها".
وأضاف: "تم توقيف 8 أشخاص.. تم حبس اثنين منهم، وصدر قرار بالرقابة القضائية بحق الـ 6 الآخرين".
وأوضح أن أجهزة الأمن من خلال تتبع المشتبه بهم، تبين أنهم عقدوا اجتماعات مع عناصر إسرائيلية، كما قاموا بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا تم تحديدها من قبل المخابرات الإسرائيلية ونقلها إليهم.
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت تقارير أمريكية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تستعد للقضاء على قادة حركة "حماس" الفلسطينية في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص، يجري إعداد خطط لتعقب قادة الحركة في لبنان وتركيا وقطر.
معرض يضم بعض مقتنيات الموساد التاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
إعلام: إسرائيل تستخدم أساليب مختلفة لتجنيد جواسيس في تركيا
6 يناير, 07:26 GMT
وتعليقا على التقارير الأمريكية، قال وزير الداخلية التركي إن أي هجمات تشنها المخابرات الإسرائيلية ضد قادة "حماس" على الأراضي التركية، غير مقبولة، وفي حال وقوعها، فإن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت تركيا توقيف 33 شخصاً للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل.
وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حينها، إلى أن العملية الاستخباراتية التركية للكشف عن جواسيس "الموساد" فاجأت إسرائيل، مؤكدا أن هذه مجرد بداية.
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