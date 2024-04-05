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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240405/خبير-أمريكي-يجب-على-أوكرانيا-وقف-جميع-أنواع-التعاون-مع-الناتو-1087726983.html
خبير أمريكي: يجب على أوكرانيا وقف جميع أنواع التعاون مع الناتو
خبير أمريكي: يجب على أوكرانيا وقف جميع أنواع التعاون مع الناتو
سبوتنيك عربي
اقترح البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر، أنه يجب أن توافق أوكرانيا على اتخاذ وضع محايد وأن توقف جميع أنواع التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو). 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T17:09+0000
2024-04-05T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وفي مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أضاف البروفيسور ميرشايمر: "لقد قلت مرارا وتكرارا إننا يجب أن نفعل ما ينبغي علينا، وتشجيع الأوكرانيين على تحييد وقطع جميع العلاقات مع الناتو، بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا التوقف عن تقديم المساعدة الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا".ووفقا لميرشايمر، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني الآن من هزيمة فادحة في ساحة المعركة، في حين أن ميزان القوى يتحول بسرعة لصالح روسيا، وأضاف أيضًا أن المساعدات الغربية لن تكون قادرة بعد الآن على تغيير الوضع.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فشل خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء العالم.السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسياوكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد أشار في الذكرى الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي، إلى أن "أوروبا تضاعف قوة أمريكا عسكريا واستخباريا ودبلوماسيا"، زاعما أن الحلف، الذي يعاني من مشكلات في إمداد الذخيرة إلى نظام كييف ومن أزمة مالية في قسمه الأوروبي، "مستعد لأي سيناريو يدفع الحلف إلى الحرب".
https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تستهدف-شركة-موتور-سيتش-الأوكرانية-لتجميع-محركات-الطائرات-العسكرية-1087724248.html
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روسيا

خبير أمريكي: يجب على أوكرانيا وقف جميع أنواع التعاون مع الناتو

17:09 GMT 05.04.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENأعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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اقترح البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر، أنه يجب أن توافق أوكرانيا على اتخاذ وضع محايد وأن توقف جميع أنواع التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أضاف البروفيسور ميرشايمر: "لقد قلت مرارا وتكرارا إننا يجب أن نفعل ما ينبغي علينا، وتشجيع الأوكرانيين على تحييد وقطع جميع العلاقات مع الناتو، بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا التوقف عن تقديم المساعدة الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا".
ووفقا لميرشايمر، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني الآن من هزيمة فادحة في ساحة المعركة، في حين أن ميزان القوى يتحول بسرعة لصالح روسيا، وأضاف أيضًا أن المساعدات الغربية لن تكون قادرة بعد الآن على تغيير الوضع.

وأشار ميرشايمر إلى أن الدول الغربية ليس لديهم أسلحة لنقلها إلى كييف، وخلص الخبير إلى أن هذه الدول غير قادرة على حل المشكلة التي نشأت في القوات المسلحة الأوكرانية والمتعلقة بالقوة البشرية.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مصنع "موتور سيتش" الأوكراني لتجميع محركات الطائرات العسكرية
14:49 GMT
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فشل خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء العالم.
وأضافت زاخاروفا أن روسيا مستعدة في سياق المواجهة مع حلف شمال الأطلسي لأي تطور للأحداث، وقدرات البلاد الأمنية والدفاعية مضمونة بشكل موثوق.
السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسيا
وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد أشار في الذكرى الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي، إلى أن "أوروبا تضاعف قوة أمريكا عسكريا واستخباريا ودبلوماسيا"، زاعما أن الحلف، الذي يعاني من مشكلات في إمداد الذخيرة إلى نظام كييف ومن أزمة مالية في قسمه الأوروبي، "مستعد لأي سيناريو يدفع الحلف إلى الحرب".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور17:46 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
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