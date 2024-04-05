https://sputnikarabic.ae/20240405/خبير-أمريكي-يجب-على-أوكرانيا-وقف-جميع-أنواع-التعاون-مع-الناتو-1087726983.html

خبير أمريكي: يجب على أوكرانيا وقف جميع أنواع التعاون مع الناتو

خبير أمريكي: يجب على أوكرانيا وقف جميع أنواع التعاون مع الناتو

سبوتنيك عربي

اقترح البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر، أنه يجب أن توافق أوكرانيا على اتخاذ وضع محايد وأن توقف جميع أنواع التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو). 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T17:09+0000

2024-04-05T17:09+0000

2024-04-05T17:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وفي مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم" على "يوتيوب"، أضاف البروفيسور ميرشايمر: "لقد قلت مرارا وتكرارا إننا يجب أن نفعل ما ينبغي علينا، وتشجيع الأوكرانيين على تحييد وقطع جميع العلاقات مع الناتو، بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا التوقف عن تقديم المساعدة الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا".ووفقا لميرشايمر، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني الآن من هزيمة فادحة في ساحة المعركة، في حين أن ميزان القوى يتحول بسرعة لصالح روسيا، وأضاف أيضًا أن المساعدات الغربية لن تكون قادرة بعد الآن على تغيير الوضع.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فشل خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء العالم.السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسياوكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد أشار في الذكرى الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي، إلى أن "أوروبا تضاعف قوة أمريكا عسكريا واستخباريا ودبلوماسيا"، زاعما أن الحلف، الذي يعاني من مشكلات في إمداد الذخيرة إلى نظام كييف ومن أزمة مالية في قسمه الأوروبي، "مستعد لأي سيناريو يدفع الحلف إلى الحرب".

https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تستهدف-شركة-موتور-سيتش-الأوكرانية-لتجميع-محركات-الطائرات-العسكرية-1087724248.html

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