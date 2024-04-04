https://sputnikarabic.ae/20240404/السفير-الروسي-لدى-بلجيكا-قمة-الناتو-المقبلة-ستواصل-مسار-المواجهة-مع-روسيا-1087670252.html

السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسيا

السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد السفير الروسي لدى بلجيكا، ألكسندر توكوفينين، اليوم الخميس، بأنه ستكون في قمة الناتو التي ستعقد في تموز/ يوليو هذا العام في واشنطن استمرارًا لمسار المواجهة... 04.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-04T06:44+0000

2024-04-04T06:44+0000

2024-04-04T06:44+0000

روسيا

الناتو

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وقال توكوفينين لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، اجتمع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس الحلف. يعطي هذا الاجتماع، مثل الاجتماعات السابقة، فكرة عن الأولويات التي سيتم تحديدها في قمة التكتل في يوليو".نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون ردوتابع: "بعد إعلان بلادنا التهديد الأهم والمباشر لأمنها، عملت دول التحالف على زيادة تواجدها بالقرب من الحدود الروسية، وتضخيم الإنفاق العسكري، وتسريع عجلة الموازنة في الصناعة العسكرية".وأضاف توكوفينين: "هذه التوجهات بالتحديد هي التي يُراد تأكيدها في قرارات الاجتماع المقبل لقادة الناتو في واشنطن. لا يمكن أن يكون هناك أي شك في أنهم سوف يشيدون بكل الطرق الممكنة بما يحبون أن يقولوا إنه أنجح تحالف عسكري في تاريخ البشرية، وسيطالبون مرة أخرى جميع أعضاء الكتلة برفع مستوى الإنفاق الدفاعي إلى أعلى من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي".وأشار إلى أنه لا يوجد حوار بين روسيا والناتو بسبب سياسة الحلف المتمثلة في تقويض أمن روسيا.خبير: يجب على الناتو إيقاف جميع العلاقات مع أوكرانيا من أجل حل الصراع مع روسيا

https://sputnikarabic.ae/20240404/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-تنوي-الدخول-في-صراع-مع-الناتو-1087669689.html

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