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موسكو: فشل مغامرات الناتو لهزيمة روسيا تدفعه لإجراءات تؤدي لانعدام الأمن العالمي
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السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسيا
السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد السفير الروسي لدى بلجيكا، ألكسندر توكوفينين، اليوم الخميس، بأنه ستكون في قمة الناتو التي ستعقد في تموز/ يوليو هذا العام في واشنطن استمرارًا لمسار المواجهة... 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T06:44+0000
2024-04-04T06:44+0000
روسيا
الناتو
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وقال توكوفينين لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، اجتمع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس الحلف. يعطي هذا الاجتماع، مثل الاجتماعات السابقة، فكرة عن الأولويات التي سيتم تحديدها في قمة التكتل في يوليو".نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون ردوتابع: "بعد إعلان بلادنا التهديد الأهم والمباشر لأمنها، عملت دول التحالف على زيادة تواجدها بالقرب من الحدود الروسية، وتضخيم الإنفاق العسكري، وتسريع عجلة الموازنة في الصناعة العسكرية".وأضاف توكوفينين: "هذه التوجهات بالتحديد هي التي يُراد تأكيدها في قرارات الاجتماع المقبل لقادة الناتو في واشنطن. لا يمكن أن يكون هناك أي شك في أنهم سوف يشيدون بكل الطرق الممكنة بما يحبون أن يقولوا إنه أنجح تحالف عسكري في تاريخ البشرية، وسيطالبون مرة أخرى جميع أعضاء الكتلة برفع مستوى الإنفاق الدفاعي إلى أعلى من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي".وأشار إلى أنه لا يوجد حوار بين روسيا والناتو بسبب سياسة الحلف المتمثلة في تقويض أمن روسيا.خبير: يجب على الناتو إيقاف جميع العلاقات مع أوكرانيا من أجل حل الصراع مع روسيا
https://sputnikarabic.ae/20240404/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-تنوي-الدخول-في-صراع-مع-الناتو-1087669689.html
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روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسيا

06:44 GMT 04.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أفاد السفير الروسي لدى بلجيكا، ألكسندر توكوفينين، اليوم الخميس، بأنه ستكون في قمة الناتو التي ستعقد في تموز/ يوليو هذا العام في واشنطن استمرارًا لمسار المواجهة مع روسيا وزيادة التوترات في أوروبا.
وقال توكوفينين لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، اجتمع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس الحلف. يعطي هذا الاجتماع، مثل الاجتماعات السابقة، فكرة عن الأولويات التي سيتم تحديدها في قمة التكتل في يوليو".

وأضاف: "نحن نتحدث عن مواصلة مسار المواجهة مع روسيا وزيادة التوتر في القارة الأوروبية، وهو ما يجسده المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو الذي أقرته قمة الحلف في مدريد عام 2022".

نائب وزير الخارجية الروسي: أي تهديد أمني من حلف الناتو لروسيا لن يمر دون رد
وتابع: "بعد إعلان بلادنا التهديد الأهم والمباشر لأمنها، عملت دول التحالف على زيادة تواجدها بالقرب من الحدود الروسية، وتضخيم الإنفاق العسكري، وتسريع عجلة الموازنة في الصناعة العسكرية".

وأوضح أنه "تجري مناورات واسعة النطاق في دول التحالف، لم نشهد مثلها منذ ثمانينيات القرن العشرين. من الواضح بالفعل أن الناتو يستعد لحرب كبيرة في أوروبا".

دبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
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06:01 GMT
وأضاف توكوفينين: "هذه التوجهات بالتحديد هي التي يُراد تأكيدها في قرارات الاجتماع المقبل لقادة الناتو في واشنطن. لا يمكن أن يكون هناك أي شك في أنهم سوف يشيدون بكل الطرق الممكنة بما يحبون أن يقولوا إنه أنجح تحالف عسكري في تاريخ البشرية، وسيطالبون مرة أخرى جميع أعضاء الكتلة برفع مستوى الإنفاق الدفاعي إلى أعلى من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي".

وقال: "أنا واثق من أنه لن يُقال أي شيء عن مدى التهور في التزام حلف شمال الأطلسي بتصعيد الأزمة الأوكرانية، وهو الأمر المحفوف بالانزلاق إلى صراع عسكري مباشر بين القوى النووية والذي ستتبعه عواقب كارثية".

وأشار إلى أنه لا يوجد حوار بين روسيا والناتو بسبب سياسة الحلف المتمثلة في تقويض أمن روسيا.
خبير: يجب على الناتو إيقاف جميع العلاقات مع أوكرانيا من أجل حل الصراع مع روسيا
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