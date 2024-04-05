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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تستهدف-شركة-موتور-سيتش-الأوكرانية-لتجميع-محركات-الطائرات-العسكرية-1087724248.html
القوات الروسية تستهدف مصنع "موتور سيتش" الأوكراني لتجميع محركات الطائرات العسكرية
القوات الروسية تستهدف مصنع "موتور سيتش" الأوكراني لتجميع محركات الطائرات العسكرية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الحركة العامة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية نفذت هجوما على الموقع الصناعي لشركة "موتور سيتش"... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T14:49+0000
2024-04-05T14:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وكتب روغوف، عبر قناته الرسمية على "تلغرام": "وفقًا للبيانات الأولية، تم استهداف شركة "موتور سيتش"، بصواريخ "إسكندر- كي أو تي آر كي" وتم تحقيق إصابات مباشرة".ووفقا له، تنتج الشركة محركات الطائرات من طراز "أيه أي – 450"، ومكونات الطائرات من دون طيار، فضلا عن تجميع محركات الطائرات العسكرية والمروحيات، وإصلاح المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مساء يوم الثالث وليلة الرابع من أبريل(نيسان الجاري)، تعرضت خاركوف وضواحيها لسلسلة كاملة من الضربات على المنشآت العسكرية".وأوضح ليبيديف أن المصنع كان متاخمًا لمحطة قطار، وفي وقت الضربة، وفقًا لليبيديف، كان هناك قطار يحمل معدات عسكرية وذخائر وأفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية، يفرغ حمولته هناك.وأشار إلى أنه وبسبب الضربة وبسبب التفجير في المصنع، تعرض القطار أيضًا للهجوم.وفي وقت سابق، أفاد ليبيديف، بأن القوات الروسية، هاجمت مطار "مارتينوفسكي" ووحدة عسكرية في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا، ودمرت معدات عسكرية غربية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240405/الاستخدام-القتالي-الناجح-لعربة-بي-إم-دي--4--يزيد-الاهتمام-الدولي-بها-1087722422.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف مصنع "موتور سيتش" الأوكراني لتجميع محركات الطائرات العسكرية

14:49 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 14:51 GMT 05.04.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن رئيس الحركة العامة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية نفذت هجوما على الموقع الصناعي لشركة "موتور سيتش" الأوكرانية، حيث يتم تجميع محركات الطائرات العسكرية وإصلاح المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه.
وكتب روغوف، عبر قناته الرسمية على "تلغرام": "وفقًا للبيانات الأولية، تم استهداف شركة "موتور سيتش"، بصواريخ "إسكندر- كي أو تي آر كي" وتم تحقيق إصابات مباشرة".
ووفقا له، تنتج الشركة محركات الطائرات من طراز "أيه أي – 450"، ومكونات الطائرات من دون طيار، فضلا عن تجميع محركات الطائرات العسكرية والمروحيات، وإصلاح المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الروسية، سيرغي ليبيديف، أمس الخميس، بأن القوات الروسية شنت ضربات على مواقع استراتيجية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مساء يوم الثالث وليلة الرابع من أبريل(نيسان الجاري)، تعرضت خاركوف وضواحيها لسلسلة كاملة من الضربات على المنشآت العسكرية".

وتابع: "ففي مساء يوم 3 أبريل(الجاري)، تم شن غارة في مدينة ميريفا بالقرب من خاركوف، وكانت الضربة باتجاه مصنع ميريفا الميكانيكي، وقد أكد وكلاؤنا أنه تم تصنيع طائرات من دون طيار وتخزينها في المصنع".

بي إم دي-4 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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14:07 GMT
وأوضح ليبيديف أن المصنع كان متاخمًا لمحطة قطار، وفي وقت الضربة، وفقًا لليبيديف، كان هناك قطار يحمل معدات عسكرية وذخائر وأفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية، يفرغ حمولته هناك.
وأشار إلى أنه وبسبب الضربة وبسبب التفجير في المصنع، تعرض القطار أيضًا للهجوم.
وأضاف: "تعرضت مدرسة الدبابات في خاركوف للهجوم، كانت تضم معدات أجنبية مع مدربين عسكريين أجانب في ذلك اليوم".
وفي وقت سابق، أفاد ليبيديف، بأن القوات الروسية، هاجمت مطار "مارتينوفسكي" ووحدة عسكرية في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا، ودمرت معدات عسكرية غربية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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