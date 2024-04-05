https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تستهدف-شركة-موتور-سيتش-الأوكرانية-لتجميع-محركات-الطائرات-العسكرية-1087724248.html

القوات الروسية تستهدف مصنع "موتور سيتش" الأوكراني لتجميع محركات الطائرات العسكرية

القوات الروسية تستهدف مصنع "موتور سيتش" الأوكراني لتجميع محركات الطائرات العسكرية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الحركة العامة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية نفذت هجوما على الموقع الصناعي لشركة "موتور سيتش"... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T14:49+0000

2024-04-05T14:49+0000

2024-04-05T14:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وكتب روغوف، عبر قناته الرسمية على "تلغرام": "وفقًا للبيانات الأولية، تم استهداف شركة "موتور سيتش"، بصواريخ "إسكندر- كي أو تي آر كي" وتم تحقيق إصابات مباشرة".ووفقا له، تنتج الشركة محركات الطائرات من طراز "أيه أي – 450"، ومكونات الطائرات من دون طيار، فضلا عن تجميع محركات الطائرات العسكرية والمروحيات، وإصلاح المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مساء يوم الثالث وليلة الرابع من أبريل(نيسان الجاري)، تعرضت خاركوف وضواحيها لسلسلة كاملة من الضربات على المنشآت العسكرية".وأوضح ليبيديف أن المصنع كان متاخمًا لمحطة قطار، وفي وقت الضربة، وفقًا لليبيديف، كان هناك قطار يحمل معدات عسكرية وذخائر وأفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية، يفرغ حمولته هناك.وأشار إلى أنه وبسبب الضربة وبسبب التفجير في المصنع، تعرض القطار أيضًا للهجوم.وفي وقت سابق، أفاد ليبيديف، بأن القوات الروسية، هاجمت مطار "مارتينوفسكي" ووحدة عسكرية في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا، ودمرت معدات عسكرية غربية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240405/الاستخدام-القتالي-الناجح-لعربة-بي-إم-دي--4--يزيد-الاهتمام-الدولي-بها-1087722422.html

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روسيا, رصد عسكري