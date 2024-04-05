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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240405/زعيم-حزب-فرنسي-يقترح-خروج-بلاده-من-الناتو-في-حال-دخول-أوكرانيا-إليه-1087720638.html
زعيم حزب فرنسي يقترح خروج بلاده من "الناتو" في حال دخول أوكرانيا إليه
زعيم حزب فرنسي يقترح خروج بلاده من "الناتو" في حال دخول أوكرانيا إليه
سبوتنيك عربي
اقترح زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو، مغادرة الناتو، بعد كلام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حول إمكانية عضوية أوكرانيا في الحلف. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T13:05+0000
2024-04-05T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
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وأضاف السياسي الفرنسي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "بيان أمريكي مجنون وخطير للغاية، حيث أعلن بلينكن الليلة الماضية أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو، ودعونا نحرر أنفسنا من هذا الفخ في أقرب وقت ممكن، ونترك الناتو ونحقق السلام".وبحسب السياسي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسرّع مسيرتها نحو حرب عالمية ثالثة، وأضاف أن أولى ضحاياه ستكون الدول الأوروبية، بدءاً بفرنسا.وقال غروشكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هل الكتلة العسكرية مستعدة لصراع مفتوح مع روسيا، علينا أن نسأل أعضاء الناتو أنفسهم. على أي حال، ليس لدينا مثل هذه النوايا فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الحلف".وأوضح عندما سُئل عما إذا كانت مقترحات روسيا السابقة بشأن الضمانات الأمنية للناتو لا تزال سارية المفعول، أم أنها تغيرت هي الأخرى مع التغيرات "على أرض الواقع":وأشار إلى أن روسيا طرحت مرارًا وتكرارًا أمام الحلف والدول الأعضاء فيه "مسألة إنشاء أساس متين للعلاقات القائمة على مبدأ عدم تجزئة الأمن".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20240405/إعلام-نقاش-داخل-الناتو-حول-ضم-أوكرانيا-إلى-الحلف-مقابل-تنازلات-إقليمية-1087717847.html
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روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

زعيم حزب فرنسي يقترح خروج بلاده من "الناتو" في حال دخول أوكرانيا إليه

13:05 GMT 05.04.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiالقوات المسلحة الإسبانية خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
القوات المسلحة الإسبانية خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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اقترح زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو، مغادرة الناتو، بعد كلام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حول إمكانية عضوية أوكرانيا في الحلف.
وأضاف السياسي الفرنسي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "بيان أمريكي مجنون وخطير للغاية، حيث أعلن بلينكن الليلة الماضية أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو، ودعونا نحرر أنفسنا من هذا الفخ في أقرب وقت ممكن، ونترك الناتو ونحقق السلام".
وبحسب السياسي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسرّع مسيرتها نحو حرب عالمية ثالثة، وأضاف أن أولى ضحاياه ستكون الدول الأوروبية، بدءاً بفرنسا.

وفي وقت سابق، أفاد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن روسيا ليس لديها أي نية للدخول في صراع عسكري مع حلف شمال الأطلسي أو الدول الأعضاء فيه.

وقال غروشكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هل الكتلة العسكرية مستعدة لصراع مفتوح مع روسيا، علينا أن نسأل أعضاء الناتو أنفسهم. على أي حال، ليس لدينا مثل هذه النوايا فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الحلف".
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
إعلام: نقاش داخل "الناتو" حول ضم أوكرانيا إلى الحلف مقابل تنازلات إقليمية
12:22 GMT
وأوضح عندما سُئل عما إذا كانت مقترحات روسيا السابقة بشأن الضمانات الأمنية للناتو لا تزال سارية المفعول، أم أنها تغيرت هي الأخرى مع التغيرات "على أرض الواقع":
"عندما تصف وثائق الناتو العقائدية روسيا بأنها "التهديد الأكثر أهمية ومباشرة"، فمن غير المجدي الحديث عن أي طرائق محددة لاتفاقات افتراضية مع الغرب".
وأشار إلى أن روسيا طرحت مرارًا وتكرارًا أمام الحلف والدول الأعضاء فيه "مسألة إنشاء أساس متين للعلاقات القائمة على مبدأ عدم تجزئة الأمن".
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.
أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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