https://sputnikarabic.ae/20240405/زعيم-حزب-فرنسي-يقترح-خروج-بلاده-من-الناتو-في-حال-دخول-أوكرانيا-إليه-1087720638.html

زعيم حزب فرنسي يقترح خروج بلاده من "الناتو" في حال دخول أوكرانيا إليه

زعيم حزب فرنسي يقترح خروج بلاده من "الناتو" في حال دخول أوكرانيا إليه

سبوتنيك عربي

اقترح زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو، مغادرة الناتو، بعد كلام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حول إمكانية عضوية أوكرانيا في الحلف. 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T13:05+0000

2024-04-05T13:05+0000

2024-04-05T13:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

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وأضاف السياسي الفرنسي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "بيان أمريكي مجنون وخطير للغاية، حيث أعلن بلينكن الليلة الماضية أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو، ودعونا نحرر أنفسنا من هذا الفخ في أقرب وقت ممكن، ونترك الناتو ونحقق السلام".وبحسب السياسي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسرّع مسيرتها نحو حرب عالمية ثالثة، وأضاف أن أولى ضحاياه ستكون الدول الأوروبية، بدءاً بفرنسا.وقال غروشكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هل الكتلة العسكرية مستعدة لصراع مفتوح مع روسيا، علينا أن نسأل أعضاء الناتو أنفسهم. على أي حال، ليس لدينا مثل هذه النوايا فيما يتعلق بالدول الأعضاء في الحلف".وأوضح عندما سُئل عما إذا كانت مقترحات روسيا السابقة بشأن الضمانات الأمنية للناتو لا تزال سارية المفعول، أم أنها تغيرت هي الأخرى مع التغيرات "على أرض الواقع":وأشار إلى أن روسيا طرحت مرارًا وتكرارًا أمام الحلف والدول الأعضاء فيه "مسألة إنشاء أساس متين للعلاقات القائمة على مبدأ عدم تجزئة الأمن".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.

https://sputnikarabic.ae/20240405/إعلام-نقاش-داخل-الناتو-حول-ضم-أوكرانيا-إلى-الحلف-مقابل-تنازلات-إقليمية-1087717847.html

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روسيا, الناتو