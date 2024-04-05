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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240405/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-بقذائف-الناتو-1087735747.html
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف "الناتو"
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف "الناتو"
سبوتنيك عربي
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت ليل الجمعة/ السبت،... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T23:56+0000
2024-04-05T23:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام"، "بعد الساعة 00.00 تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 00.05 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا (وسط المدينة)، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.جدير بالذكر، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا؛ وزودت الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.وفي 24 فبراير/شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تحرر-فوديانوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1087718518.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف "الناتو"

23:56 GMT 05.04.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت ليل الجمعة/ السبت، مدينة غورلوفكا في الجمهورية بـ3 قذائف من عيار155 ملم يستخدمها الناتو .
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام"، "بعد الساعة 00.00 تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 00.05 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا (وسط المدينة)، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".
وذكر عمدة مدينة غورلوفكا، إيفان بريخودكو على قناته على تلغرام، أن القوات الأوكرانية فتحت النار على قرية أوزيريانوفكا.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
جدير بالذكر، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا؛ وزودت الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
12:31 GMT
وفي 24 فبراير/شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصورأمس, 21:51 GMT
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