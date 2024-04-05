https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تحرر-فوديانوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1087718518.html
القوات الروسية تحرر فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية حررت قرية فوديانوي على محور أفدييفكا. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T12:31+0000
2024-04-05T12:31+0000
2024-04-05T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "على محور أفدييفكا، حررت وحدات من مجموعة "المركز" قرية فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت التقدم في أعماق دفاع العدو، فضلاً عن السيطرة على مواقع أكثر فائدة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري
القوات الروسية تحرر فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
12:31 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 12:50 GMT 05.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية حررت قرية فوديانوي على محور أفدييفكا.
وقالت الوزارة
: "على محور أفدييفكا، حررت وحدات من مجموعة "المركز" قرية فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت التقدم في أعماق دفاع العدو، فضلاً عن السيطرة على مواقع أكثر فائدة".
وأضافت أن القوات الروسية استخدمت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لضرب القوة البشرية والمعدات لستة ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، وصدت 39 هجومًا مضادًا للعدو في مناطق سيمينوفكا ونوفغورودسكوي وبيرديتشي وتونينكو وأومانسكوي وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة: "على مدار أسبوع، على هذا المحور، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1695 عسكريًا و3 دبابات و15 مركبة قتالية مدرعة و23 مركبة و19 مدفعًا ميدانيًا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.