https://sputnikarabic.ae/20240405/طائرة-انتحارية-تستهدف-وحدة-عسكرية-في-بريدنيستروفيه-ولم-تسجل-أي-إصابات-1087725201.html

طائرة انتحارية تستهدف وحدة عسكرية في بريدنيستروفيه ولم تسجل أي إصابات

طائرة انتحارية تستهدف وحدة عسكرية في بريدنيستروفيه ولم تسجل أي إصابات

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية لوزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الجمعة، بأن طائرة انتحارية من دون طيار هاجمت وحدة عسكرية... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T15:46+0000

2024-04-05T15:46+0000

2024-04-05T16:22+0000

العالم

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة: "اليوم في الساعة 14.35 هاجمت طائرة من دون طيار وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في منطقة ريبنيتسا، على بعد ستة كيلومترات من الحدود البريدنيستروفيه الأوكرانية، وكان الهدف هو محطة رادار، التي تعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع إصابات".الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، في عام 1992.وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60% من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفًا من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلّ الأزمة، أصبح إقليم "ترانسنيستريا" خارج تحكم كيشنوف فعليًا، وباتت "تيراسبول" تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكمًا ذاتيًا لتبقى داخل قوام الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تستهدف-شركة-موتور-سيتش-الأوكرانية-لتجميع-محركات-الطائرات-العسكرية-1087724248.html

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العالم, روسيا, رصد عسكري