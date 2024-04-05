https://sputnikarabic.ae/20240405/طائرة-انتحارية-تستهدف-وحدة-عسكرية-في-بريدنيستروفيه-ولم-تسجل-أي-إصابات-1087725201.html
طائرة انتحارية تستهدف وحدة عسكرية في بريدنيستروفيه ولم تسجل أي إصابات
طائرة انتحارية تستهدف وحدة عسكرية في بريدنيستروفيه ولم تسجل أي إصابات
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الجمعة، بأن طائرة انتحارية من دون طيار هاجمت وحدة عسكرية... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T15:46+0000
2024-04-05T15:46+0000
2024-04-05T16:22+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "اليوم في الساعة 14.35 هاجمت طائرة من دون طيار وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في منطقة ريبنيتسا، على بعد ستة كيلومترات من الحدود البريدنيستروفيه الأوكرانية، وكان الهدف هو محطة رادار، التي تعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع إصابات".الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، في عام 1992.وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60% من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفًا من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلّ الأزمة، أصبح إقليم "ترانسنيستريا" خارج تحكم كيشنوف فعليًا، وباتت "تيراسبول" تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكمًا ذاتيًا لتبقى داخل قوام الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20240405/القوات-الروسية-تستهدف-شركة-موتور-سيتش-الأوكرانية-لتجميع-محركات-الطائرات-العسكرية-1087724248.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
طائرة انتحارية تستهدف وحدة عسكرية في بريدنيستروفيه ولم تسجل أي إصابات
15:46 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 16:22 GMT 05.04.2024)
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الجمعة، بأن طائرة انتحارية من دون طيار هاجمت وحدة عسكرية في منطقة ريبنيتسا، ما تسبب في أضرار طفيفة ولم تقع إصابات.
وقالت الوزارة: "اليوم في الساعة 14.35 هاجمت طائرة من دون طيار وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في منطقة ريبنيتسا، على بعد ستة كيلومترات من الحدود البريدنيستروفيه الأوكرانية، وكان الهدف هو محطة رادار، التي تعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع إصابات".
وأفادت وزارة أمن الدولة في بريدنيستروفيه، في 17 مارس/ آذار الماضي، أن حريقًا اندلع على أراضي إحدى الوحدات العسكرية في تيراسبول نتيجة انفجار، وثبت سابقًا أن الانفجار وقع نتيجة هجوم انتحاري بطائرة من دون طيار، وتم تدمير المروحية "مي – 8 إم تي"، وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بموجب مادة "التخريب".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة أمن الدولة في جمهورية مولدوفا، أن متخصصين أجانب يقومون بإعداد مجموعات قتالية في مولدوفا، والتي تضم أوكرانيين، لتنفيذ هجمات إرهابية وتخريب على المنشآت العسكرية في بريدنيستروفيه.
الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا
، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفيتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، في عام 1992.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60% من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفًا من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلّ الأزمة، أصبح إقليم "ترانسنيستريا" خارج تحكم كيشنوف فعليًا، وباتت "تيراسبول" تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكمًا ذاتيًا لتبقى داخل قوام الدولة.