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إحاطة سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية حول نشاط نظام كييف الإرهابي... فيديو
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https://sputnikarabic.ae/20240405/عيون-إلكترونية-العلماء-الروس-يبتكرون-جهازا-يساعد-المكفوفين-1087706096.html
عيون إلكترونية... العلماء الروس يبتكرون جهازا يساعد المكفوفين
عيون إلكترونية... العلماء الروس يبتكرون جهازا يساعد المكفوفين
سبوتنيك عربي
يمكن أن تكون الرؤية الإلكترونية متاحة للناس في غضون 10 سنوات، ويتجلى ذلك من خلال النتائج التجريبية. 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T08:01+0000
2024-04-05T08:25+0000
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المهمة الأولى هي استعادة القدرة على الرؤية لمن فقدوها. يتم تطوير الأجهزة المختلفة في بلدان مختلفة من العالم.ويكتسب النموذج الروسي شعبية. نظرت مراسلة "مير24"، ألينا كاساتكينا إلى العالم من خلال عيون "الكمبيوتر".ومن المتوقع أن تحل كاميرتان في المستقبل محل عيون الإنسان. ارتداء الجهاز سهل مثل ارتداء النظارات العادية. تظهر على جانب واحد من الشاشة، الصورة التي تم التقاطها بواسطة الجهاز، وعلى الجانب الآخر - ما سيراه الشخص الذي لم يكن لديه أي رؤية في السابق.وقد أجريت تجارب مماثلة في القرن الماضي. ولكن بعد ذلك لم يسمح مستوى التكنولوجيا بإنشاء جهاز صغير الحجم. تتكون العيون "الإلكترونية" الحديثة من شريحة وحلقة خارجية متصلة لاسلكيًا. يتم زرع الشريحة في الدماغ وترسل المعلومات مباشرة من الكاميرات إلى القشرة البصرية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين تحسينه.هذا النموذج الأولي روسي الصنع. وهناك ابتكارات مماثلة جارية أيضا في بلدان أخرى. على سبيل المثال، إحدى شركات إيلون ماسك. يعدون باستعادة البصر في غضون سنوات قليلة حتى لأولئك الذين لم يحصلوا عليه منذ ولادتهم. وقد تم بالفعل اختبار الرقائق بنجاح على القرود العمياء، ولم يمت أي منهم أو أصيب بجروح خطيرة بسبب الجهاز. ومع ذلك، قال العلماء إن الدقة ستكون منخفضة في البداية، مثل رسومات ألعاب الفيديو المبكرة، ولكنها قد تتجاوز في النهاية الرؤية البشرية الطبيعية.كما أجرى العلماء الروس اختبارات على الحيوانات. لكن للحصول على الشهادة الطبية يجب أن يمر عدة سنوات على الأقل. كما أن تكلفة الجهاز ستكون مرتفعة في البداية، حتى يدخل إنشاء شرائح الرؤية في الإنتاج الضخم.إذا أكدت الاختبارات المتكررة على الرئيسيات فعالية الجهاز، فسيتم تجميع مجموعة من البشر للاختبارات التالية. لدى المطورين، طلبات كافية من أولئك الذين فقدوا بصرهم ويريدون المشاركة في الاختبارات.
https://sputnikarabic.ae/20240402/علماء-روس-يطورون-زرعات-للأنسجة-العظمية-رخيصة-وذات-كفاءة-عالية-1087609577.html
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الصحة, علوم
الصحة, علوم

عيون إلكترونية... العلماء الروس يبتكرون جهازا يساعد المكفوفين

08:01 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 08:25 GMT 05.04.2024)
© Photo / Luca Iaconelli عيون زرقاء
عيون زرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© Photo / Luca Iaconelli
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يمكن أن تكون الرؤية الإلكترونية متاحة للناس في غضون 10 سنوات، ويتجلى ذلك من خلال النتائج التجريبية.
المهمة الأولى هي استعادة القدرة على الرؤية لمن فقدوها. يتم تطوير الأجهزة المختلفة في بلدان مختلفة من العالم.
ويكتسب النموذج الروسي شعبية. نظرت مراسلة "مير24"، ألينا كاساتكينا إلى العالم من خلال عيون "الكمبيوتر".
ومن المتوقع أن تحل كاميرتان في المستقبل محل عيون الإنسان. ارتداء الجهاز سهل مثل ارتداء النظارات العادية. تظهر على جانب واحد من الشاشة، الصورة التي تم التقاطها بواسطة الجهاز، وعلى الجانب الآخر - ما سيراه الشخص الذي لم يكن لديه أي رؤية في السابق.

وقال أندريه ديمشينسكي، رئيس المشاريع الطبية في شركة التطوير: "يمكنك التمييز بين الكوب والملعقة. ومعرفة الشخص واتباعه وكل شيء لا يحتوي على تفاصيل دقيقة. نحن نفهم ذلك، لذلك نعوض ذلك بخوارزميات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، إذا أراد الشخص أن يقرأ شيئًا ما، فلن يتمكن من القراءة بمثل هذه الرؤية، إلا أن الآلة ستفعل ذلك وتخبره بذلك من خلال مكبر الصوت".

وقد أجريت تجارب مماثلة في القرن الماضي. ولكن بعد ذلك لم يسمح مستوى التكنولوجيا بإنشاء جهاز صغير الحجم. تتكون العيون "الإلكترونية" الحديثة من شريحة وحلقة خارجية متصلة لاسلكيًا. يتم زرع الشريحة في الدماغ وترسل المعلومات مباشرة من الكاميرات إلى القشرة البصرية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين تحسينه.
علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
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هذا النموذج الأولي روسي الصنع. وهناك ابتكارات مماثلة جارية أيضا في بلدان أخرى. على سبيل المثال، إحدى شركات إيلون ماسك. يعدون باستعادة البصر في غضون سنوات قليلة حتى لأولئك الذين لم يحصلوا عليه منذ ولادتهم. وقد تم بالفعل اختبار الرقائق بنجاح على القرود العمياء، ولم يمت أي منهم أو أصيب بجروح خطيرة بسبب الجهاز. ومع ذلك، قال العلماء إن الدقة ستكون منخفضة في البداية، مثل رسومات ألعاب الفيديو المبكرة، ولكنها قد تتجاوز في النهاية الرؤية البشرية الطبيعية.
كما أجرى العلماء الروس اختبارات على الحيوانات. لكن للحصول على الشهادة الطبية يجب أن يمر عدة سنوات على الأقل. كما أن تكلفة الجهاز ستكون مرتفعة في البداية، حتى يدخل إنشاء شرائح الرؤية في الإنتاج الضخم.
إذا أكدت الاختبارات المتكررة على الرئيسيات فعالية الجهاز، فسيتم تجميع مجموعة من البشر للاختبارات التالية. لدى المطورين، طلبات كافية من أولئك الذين فقدوا بصرهم ويريدون المشاركة في الاختبارات.
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