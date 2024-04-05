https://sputnikarabic.ae/20240405/عيون-إلكترونية-العلماء-الروس-يبتكرون-جهازا-يساعد-المكفوفين-1087706096.html

عيون إلكترونية... العلماء الروس يبتكرون جهازا يساعد المكفوفين

عيون إلكترونية... العلماء الروس يبتكرون جهازا يساعد المكفوفين

سبوتنيك عربي

يمكن أن تكون الرؤية الإلكترونية متاحة للناس في غضون 10 سنوات، ويتجلى ذلك من خلال النتائج التجريبية. 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T08:01+0000

2024-04-05T08:01+0000

2024-04-05T08:25+0000

مجتمع

الصحة

علوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0c/1085992618_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_6b06bd1f446e194d2389a9f623d0f9a2.jpg

المهمة الأولى هي استعادة القدرة على الرؤية لمن فقدوها. يتم تطوير الأجهزة المختلفة في بلدان مختلفة من العالم.ويكتسب النموذج الروسي شعبية. نظرت مراسلة "مير24"، ألينا كاساتكينا إلى العالم من خلال عيون "الكمبيوتر".ومن المتوقع أن تحل كاميرتان في المستقبل محل عيون الإنسان. ارتداء الجهاز سهل مثل ارتداء النظارات العادية. تظهر على جانب واحد من الشاشة، الصورة التي تم التقاطها بواسطة الجهاز، وعلى الجانب الآخر - ما سيراه الشخص الذي لم يكن لديه أي رؤية في السابق.وقد أجريت تجارب مماثلة في القرن الماضي. ولكن بعد ذلك لم يسمح مستوى التكنولوجيا بإنشاء جهاز صغير الحجم. تتكون العيون "الإلكترونية" الحديثة من شريحة وحلقة خارجية متصلة لاسلكيًا. يتم زرع الشريحة في الدماغ وترسل المعلومات مباشرة من الكاميرات إلى القشرة البصرية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين تحسينه.هذا النموذج الأولي روسي الصنع. وهناك ابتكارات مماثلة جارية أيضا في بلدان أخرى. على سبيل المثال، إحدى شركات إيلون ماسك. يعدون باستعادة البصر في غضون سنوات قليلة حتى لأولئك الذين لم يحصلوا عليه منذ ولادتهم. وقد تم بالفعل اختبار الرقائق بنجاح على القرود العمياء، ولم يمت أي منهم أو أصيب بجروح خطيرة بسبب الجهاز. ومع ذلك، قال العلماء إن الدقة ستكون منخفضة في البداية، مثل رسومات ألعاب الفيديو المبكرة، ولكنها قد تتجاوز في النهاية الرؤية البشرية الطبيعية.كما أجرى العلماء الروس اختبارات على الحيوانات. لكن للحصول على الشهادة الطبية يجب أن يمر عدة سنوات على الأقل. كما أن تكلفة الجهاز ستكون مرتفعة في البداية، حتى يدخل إنشاء شرائح الرؤية في الإنتاج الضخم.إذا أكدت الاختبارات المتكررة على الرئيسيات فعالية الجهاز، فسيتم تجميع مجموعة من البشر للاختبارات التالية. لدى المطورين، طلبات كافية من أولئك الذين فقدوا بصرهم ويريدون المشاركة في الاختبارات.

https://sputnikarabic.ae/20240402/علماء-روس-يطورون-زرعات-للأنسجة-العظمية-رخيصة-وذات-كفاءة-عالية-1087609577.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, علوم