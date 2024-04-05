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https://sputnikarabic.ae/20240405/قاعة-مجلس-الأمن-الدولي-تهتز-لأسباب-طبيعية-فيديو---1087724558.html
مجلس الأمن الدولي "يهتز من جذوره" لأسباب طبيعية... فيديو
مجلس الأمن الدولي "يهتز من جذوره" لأسباب طبيعية... فيديو
سبوتنيك عربي
توقفت أعمال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، لبعض الوقت، وذلك بعد "اهتزاز" في القاعة ناتج عن الزلازل الذي ضرب ولاية نيويورك،... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T15:03+0000
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تبين المشاهد لحظة شعور الأعضاء المشاركين بالزلزال، ما أجبرهم على إيقاف أعمال الجلسة، ووفقا لعلماء الزلازل، ضرب زلزال مناطق قرب نيويورك في الولايات المتحدة المريكية بشدة 5.5 درجات.وفي وقت سابق، صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا، رفضتا مناقشة مشروع القرار الذي قدمته روسيا في مجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق، يوم الاثنين الماضي.وأضاف بوليانسكي أن "هذا هو أفضل مثال على المعايير المزدوجة التي تتبعها الترويكا الغربية وموقفها الحقيقي، وليس المعلن تجاه القانون والنظام الدوليين".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
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نادي الفيديو, العالم, منظمة الأمم المتحدة
نادي الفيديو, العالم, منظمة الأمم المتحدة

مجلس الأمن الدولي "يهتز من جذوره" لأسباب طبيعية... فيديو

15:03 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 15:04 GMT 05.04.2024)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
© POOL
/
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تابعنا عبر
توقفت أعمال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، لبعض الوقت، وذلك بعد "اهتزاز" في القاعة ناتج عن الزلازل الذي ضرب ولاية نيويورك، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
تبين المشاهد لحظة شعور الأعضاء المشاركين بالزلزال، ما أجبرهم على إيقاف أعمال الجلسة، ووفقا لعلماء الزلازل، ضرب زلزال مناطق قرب نيويورك في الولايات المتحدة المريكية بشدة 5.5 درجات.
وفي وقت سابق، صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا، رفضتا مناقشة مشروع القرار الذي قدمته روسيا في مجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق، يوم الاثنين الماضي.

وقال بوليانسكي، في بيان عبر "تلغرام": "في أعقاب نتائج اجتماع مجلس الأمن في 2 أبريل(نيسان الجاري)، بشأن الهجوم الإسرائيلي على القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق، أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا لم ترغبا حتى في مناقشته، مشيرتان إلى أنه خلال الاجتماع لم تكن هناك رؤية موحدة حول تقديرات ما حدث".

جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
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14:42 GMT
وأضاف بوليانسكي أن "هذا هو أفضل مثال على المعايير المزدوجة التي تتبعها الترويكا الغربية وموقفها الحقيقي، وليس المعلن تجاه القانون والنظام الدوليين".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور16:15 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
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