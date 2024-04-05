https://sputnikarabic.ae/20240405/نائبة-رئيس-الوزراء-الأوكراني-واشنطن-وبرلين-تعارضان-دعوة-كييف-للانضمام-إلى-الناتو-1087734293.html
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: واشنطن وبرلين تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى الناتو
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: واشنطن وبرلين تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى الناتو
سبوتنيك عربي
صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، اليوم الجمعة، أن واشنطن وبرلين تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى... 05.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-05T20:38+0000
2024-04-05T20:38+0000
2024-04-05T20:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102435/72/1024357288_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5374cfa08a835d831df42b8d6090378a.jpg
وأضافت ستيفانيشينا عبر قناة "رادا" التلفزيونية: "مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الناتو مدرجة في جدول الأعمال. بالتأكيد جميع الحلفاء يؤيدون هذا القرار، باستثناء دولتين".وتعتقد ستيفانيشينا أن الولايات المتحدة وألمانيا تعارضان دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، "لأن هذا لم يعد مجرد نقاش، بل قرارا حقيقيا".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فشل خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في جميع أنحاء العالم.السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسياوكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد أشار في الذكرى الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي، إلى أن "أوروبا تضاعف قوة أمريكا عسكريا واستخباريا ودبلوماسيا"، زاعما أن الحلف، الذي يعاني من مشكلات في إمداد الذخيرة إلى نظام كييف ومن أزمة مالية في قسمه الأوروبي، "مستعد لأي سيناريو يدفع الحلف إلى الحرب".
https://sputnikarabic.ae/20240405/خبير-أمريكي-يجب-على-أوكرانيا-وقف-جميع-أنواع-التعاون-مع-الناتو-1087726983.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102435/72/1024357288_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_3b0e81ab22b71bca748c569dc3d8feef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: واشنطن وبرلين تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى الناتو
20:38 GMT 05.04.2024 (تم التحديث: 20:52 GMT 05.04.2024)
صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، اليوم الجمعة، أن واشنطن وبرلين تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى الناتو(حلف شمال الأطلسي).
وأضافت ستيفانيشينا عبر قناة "رادا" التلفزيونية: "مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الناتو مدرجة في جدول الأعمال. بالتأكيد جميع الحلفاء يؤيدون هذا القرار، باستثناء دولتين".
وأشارت ستيفانيشينا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى الناتو.
وتعتقد ستيفانيشينا أن الولايات المتحدة وألمانيا تعارضان دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، "لأن هذا لم يعد مجرد نقاش، بل قرارا حقيقيا".
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فشل خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في جميع أنحاء العالم.
وأضافت زاخاروفا أن روسيا مستعدة في سياق المواجهة مع حلف شمال الأطلسي لأي تطور للأحداث، وقدرات البلاد الأمنية والدفاعية مضمونة بشكل موثوق.
وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد أشار في الذكرى الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي، إلى أن "أوروبا تضاعف قوة أمريكا عسكريا واستخباريا ودبلوماسيا"، زاعما أن الحلف، الذي يعاني من مشكلات في إمداد الذخيرة إلى نظام كييف ومن أزمة مالية في قسمه الأوروبي، "مستعد لأي سيناريو يدفع الحلف إلى الحرب".