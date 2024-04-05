https://sputnikarabic.ae/20240405/نائبة-رئيس-الوزراء-الأوكراني-واشنطن-وبرلين-تعارضان-دعوة-كييف-للانضمام-إلى-الناتو-1087734293.html

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: واشنطن وبرلين تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى الناتو

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: واشنطن وبرلين تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى الناتو

سبوتنيك عربي

صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، اليوم الجمعة، أن واشنطن وبرلين تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى... 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T20:38+0000

2024-04-05T20:38+0000

2024-04-05T20:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت ستيفانيشينا عبر قناة "رادا" التلفزيونية: "مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الناتو مدرجة في جدول الأعمال. بالتأكيد جميع الحلفاء يؤيدون هذا القرار، باستثناء دولتين".وتعتقد ستيفانيشينا أن الولايات المتحدة وألمانيا تعارضان دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، "لأن هذا لم يعد مجرد نقاش، بل قرارا حقيقيا".وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فشل خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا يدفع الحلف إلى إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء العالم.السفير الروسي لدى بلجيكا: قمة الناتو المقبلة ستواصل مسار المواجهة مع روسياوكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد أشار في الذكرى الـ75 لتأسيس حلف شمال الأطلسي، إلى أن "أوروبا تضاعف قوة أمريكا عسكريا واستخباريا ودبلوماسيا"، زاعما أن الحلف، الذي يعاني من مشكلات في إمداد الذخيرة إلى نظام كييف ومن أزمة مالية في قسمه الأوروبي، "مستعد لأي سيناريو يدفع الحلف إلى الحرب".

https://sputnikarabic.ae/20240405/خبير-أمريكي-يجب-على-أوكرانيا-وقف-جميع-أنواع-التعاون-مع-الناتو-1087726983.html

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