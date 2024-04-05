https://sputnikarabic.ae/20240405/نصر-الله-جبهة-جنوب-لبنان-لن-تتوقف-إلا-بوقف-الحرب-على-قطاع-غزة-1087726624.html

نصر الله: جبهة جنوب لبنان لن تتوقف إلا بوقف الحرب على قطاع غزة

نصر الله: جبهة جنوب لبنان لن تتوقف إلا بوقف الحرب على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن "جبهة جنوب لبنان لن تتوقف إلا بوقف الحرب على قطاع غزة". 05.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-05T16:56+0000

2024-04-05T16:56+0000

2024-04-05T16:56+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار حزب الله

العالم العربي

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وقال نصر الله، في كلمة بمناسبة "يوم القدس": "جبهة جنوب لبنان لن تتوقف إلا بوقف الحرب على القطاع لأنها مرتبطة بجبهة غزة.. التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة، والضغوطات كلها لم تغيّر من موقفنا".وحول استهداف إسرائيل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، أكد نصر الله، أن "رد إيران على استهداف قنصليتها في دمشق، قادم بكل تأكيد"، مشيرًا إلى أن "ماهية الرد الإيراني وتوقيته وحجمه تقرره الإدارة الإيرانية وتدرسه على مهل.. والرد الإسرائيلي على الرد الإيراني سيرسم ماهية المرحلة القادمة ويجب الاستعداد لكل السيناريوهات".ونوّه نصر الله إلى أن "معركة طوفان الأقصى وضعت إسرائيل في دائرة الخطر الوجودي لولا التدخل الأميركي، حيث فشلت بعد 6 أشهر من الحرب بتحقيق أي هدف من الأهداف التي طرحتها".وأوضح أن "نتائج الحرب على الداخل الإسرائيلي كارثية بكل القطاعات العسكرية والاقتصادية والمالية"، مؤكدًا أن "جهوزية المقاومة على الخطوط الأمامية على أعلى مستوياتها ومستعدة لتنفيذ أي أوامر عسكرية".ولفت إلى أن "أصدقاء واشنطن في لبنان يخافون من المفاوضات لأن حليفهم غير موثوق"، مشيرًا إلى أن "الحقول النفطية اللبنانية متوقفة وحقل كاريش الإسرائيلي يعمل، وذلك أمر يجب النظر فيه".وتستمر المعارك في قطاع غزة بين حركة حماس و"الجهاد الإسلامي" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ155، ويومها الـ154 في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، حيث بلغ عدد العمليات التي نفذها "حزب الله" خلال 145 يومًا، 1191 عملية، مع فشل كل المحاولات والوساطات الدولية، حتى الآن، لخلق تهدئة.

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, العالم العربي