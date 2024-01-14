https://sputnikarabic.ae/20240114/حسن-نصر-الله-العدوان-الأخير-على-اليمن-يمثل-حماقة-أمريكية-بريطانية-1084979999.html

حسن نصر الله: العدوان الأخير على اليمن يمثل حماقة أمريكية بريطانية

حسن نصر الله: العدوان الأخير على اليمن يمثل حماقة أمريكية بريطانية

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، أن "ما فعله الأمريكيون في البحر الأحمر سوف يضر بالملاحة البحرية كلها". 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T14:56+0000

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وقال نصر الله، في كلمة له، إن "العدوان الأخير على اليمن يُمثل حماقة أمريكية وبريطانية وتناقضا أمريكيا"، محذرا من تحوّل البحر الأحمر إلى "ساحة قتال".وأضاف أن "ما قام به الأمريكي والبريطاني سيؤدي إلى استمرار استهداف السفن الإسرائيلية والذاهبة إلى فلسطين المحتلة"، مؤكدا أن الرد اليمني يقرره اليمنيون.وأكد نصر الله أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته أخطآ في إرسال الرسائل إلى إيران وتهديدها بشأن اليمن، مشيرا إلى أنه "إذا كان الأمريكيين يعتقدون بأنّ اليمن سيتراجع بعد العدوان فهم مخطئون ومشتبهون وجهلة".وعاود الطيران الأمريكي والبريطاني، فجر أمس السبت، قصف العاصمة اليمنية صنعاء بغارة جوية استهدفت قاعدة "الديلمي" الجوية.وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" عبر حسابها على موقع "إكس"، إن "العدو الأمريكي البريطاني، يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات".وتأتي الغارات غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا، على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة الماضية، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.ويوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا.

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