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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240406/إصابة-ثمانية-مدنيين-بينهم-مراهق-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-خلال-اليوم-الماضي-1087736849.html
إصابة 8 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي
إصابة 8 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 42 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 125 مقذوفا من عيارات مختلفة. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T04:21+0000
2024-04-06T05:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الساعات الـ 24 الماضية، سجلت البعثة 42 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 14 على محور دونيتسك، و27 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 125 مقذوفا مختلفة العيارات.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20240405/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-بقذائف-الناتو-1087735747.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي

إصابة 8 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

04:21 GMT 06.04.2024 (تم التحديث: 05:41 GMT 06.04.2024)
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 42 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 125 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الساعات الـ 24 الماضية، سجلت البعثة 42 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 14 على محور دونيتسك، و27 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف "الناتو"
أمس, 23:56 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 125 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثمانية مدنيين بينهم مراهق.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
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