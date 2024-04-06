https://sputnikarabic.ae/20240406/إصابة-ثمانية-مدنيين-بينهم-مراهق-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-خلال-اليوم-الماضي-1087736849.html

إصابة 8 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

إصابة 8 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

سبوتنيك عربي

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 42 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 125 مقذوفا من عيارات مختلفة. 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T04:21+0000

2024-04-06T04:21+0000

2024-04-06T05:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

القوات الأوكرانية

قصف مدفعي

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الساعات الـ 24 الماضية، سجلت البعثة 42 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 14 على محور دونيتسك، و27 على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 125 مقذوفا مختلفة العيارات.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.

https://sputnikarabic.ae/20240405/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-بقذائف-الناتو-1087735747.html

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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي