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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240406/إصابة-11-مدنيا-بينهم-طفلان-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-دونيتسك-1087761276.html
إصابة 11 مدنيا بينهم طفلان جراء قصف أوكراني استهدف دونيتسك
إصابة 11 مدنيا بينهم طفلان جراء قصف أوكراني استهدف دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، إصابة 11 مدنيا، بينهم طفلان، جراء قصف للقوات الأوكرانية استهدف دونيتسك. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T21:40+0000
2024-04-06T21:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف مدفعي
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال بوشيلين، في بيان، اليوم السبت، إن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقة بودينوفسكي في دونيتسك هذا المساء، حيث استهدفوا بشكل مباشر مجمع سكني. وفقًا للمعلومات الأولية، تعرض 7 مدنيين لإصابات بينهم طفلان.. وأصيب 4 آخرون جراء قصف أوكراني استهدف منطقة بيتروفسكي، وكويبيشيفسكي، ونيكيتوفسكي".وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام":" بعد الساعة 00.00 تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 00.05 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا( وسط المدينة )، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".وذكر عمدة مدينة غورلوفكا، إيفان بريخودكو على قناته على تلغرام أن القوات الأوكرانية فتحت النار على قرية أوزيريانوفكا.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا؛ وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20240406/إصابة-ثمانية-مدنيين-بينهم-مراهق-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-خلال-اليوم-الماضي-1087736849.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي

إصابة 11 مدنيا بينهم طفلان جراء قصف أوكراني استهدف دونيتسك

21:40 GMT 06.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أعلن رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، إصابة 11 مدنيا، بينهم طفلان، جراء قصف للقوات الأوكرانية استهدف دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال بوشيلين، في بيان، اليوم السبت، إن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقة بودينوفسكي في دونيتسك هذا المساء، حيث استهدفوا بشكل مباشر مجمع سكني. وفقًا للمعلومات الأولية، تعرض 7 مدنيين لإصابات بينهم طفلان.. وأصيب 4 آخرون جراء قصف أوكراني استهدف منطقة بيتروفسكي، وكويبيشيفسكي، ونيكيتوفسكي".
هذا وأفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت ليل اليوم السبت، مدينة غورلوفكا في الجمهورية بـ3 قذائف من عيار155 ملم يستخدمها الناتو .
وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام":" بعد الساعة 00.00 تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 00.05 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا( وسط المدينة )، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".
وذكر عمدة مدينة غورلوفكا، إيفان بريخودكو على قناته على تلغرام أن القوات الأوكرانية فتحت النار على قرية أوزيريانوفكا.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
تداعيات القصف الصاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في حي كالينينسك في دونيتسك، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة 8 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي
04:21 GMT
يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا؛ وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.
وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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