https://sputnikarabic.ae/20240406/إصابة-11-مدنيا-بينهم-طفلان-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-دونيتسك-1087761276.html

إصابة 11 مدنيا بينهم طفلان جراء قصف أوكراني استهدف دونيتسك

إصابة 11 مدنيا بينهم طفلان جراء قصف أوكراني استهدف دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، إصابة 11 مدنيا، بينهم طفلان، جراء قصف للقوات الأوكرانية استهدف دونيتسك. 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T21:40+0000

2024-04-06T21:40+0000

2024-04-06T21:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

قصف مدفعي

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دونيتسك - سبوتنيك. وقال بوشيلين، في بيان، اليوم السبت، إن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقة بودينوفسكي في دونيتسك هذا المساء، حيث استهدفوا بشكل مباشر مجمع سكني. وفقًا للمعلومات الأولية، تعرض 7 مدنيين لإصابات بينهم طفلان.. وأصيب 4 آخرون جراء قصف أوكراني استهدف منطقة بيتروفسكي، وكويبيشيفسكي، ونيكيتوفسكي".وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام":" بعد الساعة 00.00 تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 00.05 التجمع السكني دزيرجينسك- مدينة غورلوفكا( وسط المدينة )، وتم ِإطلاق 3 قذائف من عيار 155 ملم".وذكر عمدة مدينة غورلوفكا، إيفان بريخودكو على قناته على تلغرام أن القوات الأوكرانية فتحت النار على قرية أوزيريانوفكا.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.يذكر أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا؛ وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20240406/إصابة-ثمانية-مدنيين-بينهم-مراهق-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-خلال-اليوم-الماضي-1087736849.html

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