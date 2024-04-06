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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20240406/إعلام-قوة-روسيا-تتنامى-والغرب-يبحث-عن-أموال-للدفاع-1087748325.html
إعلام: قوة روسيا تتنامى والغرب يبحث عن أموال للدفاع
إعلام: قوة روسيا تتنامى والغرب يبحث عن أموال للدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية، بأن قوة روسيا تتنامى بينما يكافح الغرب لإيجاد الأموال اللازمة للدفاع. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T13:43+0000
2024-04-06T13:43+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
العالم
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وقالت الصحيفة: "في ديمقراطيات أوروبا الغربية، نحن، بصراحة، نعتمد إلى حد كبيرعلى دول الرفاهية المتضخمة لدرجة أننا لا نستطيع أن ندفع سوى القليل من المال من أجل الدفاع".وأضافت صحيفة "ديلي تلغراف": "بعد ذلك، لسوء الحظ، سيتعين علينا التركيز على دفاعنا".وفي الأعوام الأخيرة، أعربت روسيا مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات تحالف الناتو في أوروبا.ووفقا لبوتين، فإن الدول الغربية بدأت تدرك أن هزيمة روسيا الاستراتيجية في الصراع مع أوكرانيا، أمر مستحيل، لذا يجب عليها التفكير في خطوات أخرى، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.
https://sputnikarabic.ae/20240406/ضابط-سويسري-الجيش-الروسي-متفوق-في-التنسيق-على-أوكرانيا-وحلف-شمال-الأطلسي-1087739599.html
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العالم

إعلام: قوة روسيا تتنامى والغرب يبحث عن أموال للدفاع

13:43 GMT 06.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت صحيفة بريطانية، بأن قوة روسيا تتنامى بينما يكافح الغرب لإيجاد الأموال اللازمة للدفاع.
وقالت الصحيفة: "في ديمقراطيات أوروبا الغربية، نحن، بصراحة، نعتمد إلى حد كبيرعلى دول الرفاهية المتضخمة لدرجة أننا لا نستطيع أن ندفع سوى القليل من المال من أجل الدفاع".

وأشارت إلى أن الإمكانات العسكرية لروسيا آخذة في النمو، ووفقا لها، على الأرجح، ليس من المنطقي أن يقوم الغرب بإنشاء صناعة ضخمة لإنتاج القذائف القادرة على الحفاظ على نيران الأسلحة الأوكرانية إلى الأبد، نظرًا لوجود احتمال أن ينفد عدد الأشخاص في أوكرانيا، في المستقبل القريب إلى حد ما.

وأضافت صحيفة "ديلي تلغراف": "بعد ذلك، لسوء الحظ، سيتعين علينا التركيز على دفاعنا".

وفي أوائل مارس/آذار الماضي، قال البرلماني البريطاني جون هيلي، إن المملكة المتحدة ليست مستعدة لمواجهة روسيا بسبب حالة القوات المسلحة.

جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط سويسري: الجيش الروسي متفوق في التنسيق على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي
08:10 GMT
وفي الأعوام الأخيرة، أعربت روسيا مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات تحالف الناتو في أوروبا.

وفي الوقت ذاته، أكَّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراراً وتكراراً، على أن روسيا ليس لديها أي نية لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، وأن الساسة الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.

ووفقا لبوتين، فإن الدول الغربية بدأت تدرك أن هزيمة روسيا الاستراتيجية في الصراع مع أوكرانيا، أمر مستحيل، لذا يجب عليها التفكير في خطوات أخرى، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.
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