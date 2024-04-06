إعلام: قوة روسيا تتنامى والغرب يبحث عن أموال للدفاع
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت صحيفة بريطانية، بأن قوة روسيا تتنامى بينما يكافح الغرب لإيجاد الأموال اللازمة للدفاع.
وقالت الصحيفة: "في ديمقراطيات أوروبا الغربية، نحن، بصراحة، نعتمد إلى حد كبيرعلى دول الرفاهية المتضخمة لدرجة أننا لا نستطيع أن ندفع سوى القليل من المال من أجل الدفاع".
وأشارت إلى أن الإمكانات العسكرية لروسيا آخذة في النمو، ووفقا لها، على الأرجح، ليس من المنطقي أن يقوم الغرب بإنشاء صناعة ضخمة لإنتاج القذائف القادرة على الحفاظ على نيران الأسلحة الأوكرانية إلى الأبد، نظرًا لوجود احتمال أن ينفد عدد الأشخاص في أوكرانيا، في المستقبل القريب إلى حد ما.
وأضافت صحيفة "ديلي تلغراف": "بعد ذلك، لسوء الحظ، سيتعين علينا التركيز على دفاعنا".
وفي أوائل مارس/آذار الماضي، قال البرلماني البريطاني جون هيلي، إن المملكة المتحدة ليست مستعدة لمواجهة روسيا بسبب حالة القوات المسلحة.
وفي الأعوام الأخيرة، أعربت روسيا مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات تحالف الناتو في أوروبا.
وفي الوقت ذاته، أكَّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراراً وتكراراً، على أن روسيا ليس لديها أي نية لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي، وأن الساسة الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.
ووفقا لبوتين، فإن الدول الغربية بدأت تدرك أن هزيمة روسيا الاستراتيجية في الصراع مع أوكرانيا، أمر مستحيل، لذا يجب عليها التفكير في خطوات أخرى، في حين أن موسكو مستعدة للحوار.