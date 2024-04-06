https://sputnikarabic.ae/20240406/ضابط-سويسري-الجيش-الروسي-متفوق-في-التنسيق-على-أوكرانيا-وحلف-شمال-الأطلسي-1087739599.html

ضابط سويسري: الجيش الروسي متفوق في التنسيق على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي

ضابط سويسري: الجيش الروسي متفوق في التنسيق على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي

سبوتنيك عربي

أفاد العقيد المتقاعد وضابط المخابرات السويسري السابق، جاك بو، بأن الجيش الروسي يقوم بتنظيم تنسيق فعال لنظام موحد للوحدات والأسلحة يضمن له الأفضلية في منطقة... 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T08:10+0000

2024-04-06T08:10+0000

2024-04-06T08:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بو في مقابلة مع قناة "دانيال ديفيس" على "يوتيوب": "لدى الروس نهج ثابت في الحرب يجمع بين جيشهم ونظام أسلحتهم في نظام واحد. ولذلك، فهم بالتأكيد أقوى من أوكرانيا".وأضاف: "لست متأكدا حتى من أن حلف شمال الأطلسي نفسه قادر على تحقيق هذا النوع من التنسيق لنظام أسلحته وقواته".الاستخدام القتالي الناجح لعربة "بي إم دي- 4" يزيد الاهتمام الدولي بهاووفقا له، فإنه من الصعب جدا دمج هذه المعدات المتنوعة في نظام عمل متماسك، الأمر الذي يؤثر بدوره تأثيرا سلبيا على فعالية العمليات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.وذكرت موسكو مرارا وتكرارا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240403/الجيش-الروسي-يسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتيا-على-محور-دونيتسك-1087645792.html

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