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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240406/ضابط-سويسري-الجيش-الروسي-متفوق-في-التنسيق-على-أوكرانيا-وحلف-شمال-الأطلسي-1087739599.html
ضابط سويسري: الجيش الروسي متفوق في التنسيق على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي
ضابط سويسري: الجيش الروسي متفوق في التنسيق على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي
سبوتنيك عربي
أفاد العقيد المتقاعد وضابط المخابرات السويسري السابق، جاك بو، بأن الجيش الروسي يقوم بتنظيم تنسيق فعال لنظام موحد للوحدات والأسلحة يضمن له الأفضلية في منطقة... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T08:10+0000
2024-04-06T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بو في مقابلة مع قناة "دانيال ديفيس" على "يوتيوب": "لدى الروس نهج ثابت في الحرب يجمع بين جيشهم ونظام أسلحتهم في نظام واحد. ولذلك، فهم بالتأكيد أقوى من أوكرانيا".وأضاف: "لست متأكدا حتى من أن حلف شمال الأطلسي نفسه قادر على تحقيق هذا النوع من التنسيق لنظام أسلحته وقواته".الاستخدام القتالي الناجح لعربة "بي إم دي- 4" يزيد الاهتمام الدولي بهاووفقا له، فإنه من الصعب جدا دمج هذه المعدات المتنوعة في نظام عمل متماسك، الأمر الذي يؤثر بدوره تأثيرا سلبيا على فعالية العمليات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.وذكرت موسكو مرارا وتكرارا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240403/الجيش-الروسي-يسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتيا-على-محور-دونيتسك-1087645792.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط سويسري: الجيش الروسي متفوق في التنسيق على أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي

08:10 GMT 06.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفاد العقيد المتقاعد وضابط المخابرات السويسري السابق، جاك بو، بأن الجيش الروسي يقوم بتنظيم تنسيق فعال لنظام موحد للوحدات والأسلحة يضمن له الأفضلية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال بو في مقابلة مع قناة "دانيال ديفيس" على "يوتيوب": "لدى الروس نهج ثابت في الحرب يجمع بين جيشهم ونظام أسلحتهم في نظام واحد. ولذلك، فهم بالتأكيد أقوى من أوكرانيا".

وأشار الضابط إلى أنه حتى لو كانت خصائص القطع الفردية من المعدات التي تستخدمها القوات المسلحة لمختلف البلدان متشابهة، فإن العامل الرئيسي هو قدرة الجيش على جعلها تعمل معًا. ووفقا له، فإن هذه ميزة كبيرة للقوات المسلحة الروسية.

وأضاف: "لست متأكدا حتى من أن حلف شمال الأطلسي نفسه قادر على تحقيق هذا النوع من التنسيق لنظام أسلحته وقواته".

وأشار الضابط إلى أن الجيش الأوكراني قد تدهورت قدراته بشكل كبير من خلال إدخال المعدات التي قدمها الحلفاء الغربيون من مختلف البلدان في الخدمة.

الاستخدام القتالي الناجح لعربة "بي إم دي- 4" يزيد الاهتمام الدولي بها
ووفقا له، فإنه من الصعب جدا دمج هذه المعدات المتنوعة في نظام عمل متماسك، الأمر الذي يؤثر بدوره تأثيرا سلبيا على فعالية العمليات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
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الجيش الروسي يسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتيا على جبهة دونيتسك
3 أبريل, 12:58 GMT
وذكرت موسكو مرارا وتكرارا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان في الصراع ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو
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