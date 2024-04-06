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الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤول بجهاز الأمن الداخلي لـ"حماس"
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤول بجهاز الأمن الداخلي لـ"حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تصفية مسؤول بجهاز الأمن الداخلي لحركة حماس يدعى أكرم عبد الرحمن حسين سلامة، مشيرا إلى أنه خطط لشن هجمات داخل إسرائيل. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T11:20+0000
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وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، بأن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام يقضيان على مسؤول في جهاز الأمن الداخلي لمنظمة حماس الإرهابية سعى للقيام بعمليات إرهابية محورية في قطاع غزة وخطط لاعتداءات داخل أراضي إسرائيل".وأضاف أدرعي: "️قامت طائرات مقاتلة لسلاح الجو يوم الأربعاء الماضي بتصفية أكرم عبد الرحمن حسين سلامة، وهو من مسؤولي جهاز الداخلي لمنظمة حماس الإرهابية، وكان أكرم سلامة قد تولى عدة مناصب رفيعة في المنظمة ومنها نائب رئيس محافظة خان يونس".وتابع المتحدث الإسرائيلي: "كما أنه سعى ضمن مهام منصبه للقيام بعمليات إرهابية محورية في القطاع بهدف المساس بنشاطات جيش الدفاع، إضافةً إلى مسؤوليته في تخطيط وتنفيذ اعتداءات كبيرة داخل أراضي دولة إسرائيل".وفي وقت سابق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي، أن طائرات سلاح الجو هاجمت أكثر من 30 هدفا في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية، وأكد الجيش أنه من بين الأهداف التي تم قصفها مبانٍ عسكرية ومبانٍ حكومية ومستودعات أسلحة وأنفاق.وفي السياق نفسه، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما على تمكين المفاوضين الإسرائيليين من التوصل لاتفاق مع حركة "حماس"، دون تأخير لإعادة المحتجزين إلى إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240406/السيسي-نتضامن-مع-الأشقاء-في-غزة-ولا-نتوانى-عن-بذل-الجهود-لإيقاف-القتال-1087742068.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤول بجهاز الأمن الداخلي لـ"حماس"

11:20 GMT 06.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تصفية مسؤول بجهاز الأمن الداخلي لحركة حماس يدعى أكرم عبد الرحمن حسين سلامة، مشيرا إلى أنه خطط لشن هجمات داخل إسرائيل.
وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، بأن "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام يقضيان على مسؤول في جهاز الأمن الداخلي لمنظمة حماس الإرهابية سعى للقيام بعمليات إرهابية محورية في قطاع غزة وخطط لاعتداءات داخل أراضي إسرائيل".
وأضاف أدرعي: "️قامت طائرات مقاتلة لسلاح الجو يوم الأربعاء الماضي بتصفية أكرم عبد الرحمن حسين سلامة، وهو من مسؤولي جهاز الداخلي لمنظمة حماس الإرهابية، وكان أكرم سلامة قد تولى عدة مناصب رفيعة في المنظمة ومنها نائب رئيس محافظة خان يونس".
وتابع المتحدث الإسرائيلي: "كما أنه سعى ضمن مهام منصبه للقيام بعمليات إرهابية محورية في القطاع بهدف المساس بنشاطات جيش الدفاع، إضافةً إلى مسؤوليته في تخطيط وتنفيذ اعتداءات كبيرة داخل أراضي دولة إسرائيل".
عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
السيسي: نتضامن مع الأشقاء في غزة ولا نتوانى عن بذل الجهود لإيقاف القتال
10:07 GMT
وفي وقت سابق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي، أن طائرات سلاح الجو هاجمت أكثر من 30 هدفا في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية، وأكد الجيش أنه من بين الأهداف التي تم قصفها مبانٍ عسكرية ومبانٍ حكومية ومستودعات أسلحة وأنفاق.
وفي السياق نفسه، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما على تمكين المفاوضين الإسرائيليين من التوصل لاتفاق مع حركة "حماس"، دون تأخير لإعادة المحتجزين إلى إسرائيل.
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