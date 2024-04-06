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https://sputnikarabic.ae/20240406/تحسبا-لرد-إيراني-حتميعلى-غارة-دمشق-القوات-الأمريكية-والإسرائيلية-بحالة-تأهب-قصوى-1087736210.html
تحسبا لرد إيراني "حتمي"على غارة دمشق.. القوات الأمريكية والإسرائيلية بحالة تأهب قصوى
تحسبا لرد إيراني "حتمي"على غارة دمشق.. القوات الأمريكية والإسرائيلية بحالة تأهب قصوى
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا قواتهما المسلحة في حالة تأهب قصوى وسط تقارير عن هجوم إيراني محتمل، رداً على قصف... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T02:44+0000
2024-04-06T02:47+0000
الجيش الأمريكي
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أخبار إيران
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت التقارير الأمريكية نقلا عن المصادر قولها، " تم وضع القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب قصوى. كما وضعت إسرائيل قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى، وعلقت إجازات الوحدات القتالية، واستدعت بعض جنود الاحتياط لوحدات الدفاع الجوي، وحجبت إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس ".أمس الجمعة، قال مسؤولون أمريكيون وفقا لتقارير إعلامية، أنّ معلومات استخبارية حصلت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل تفيد بأن إيران تستعد لـ"رد انتقامي" على استهداف سفارتها في دمشق، وأنها قد تستعمل طائرات مسيّرة من طراز شاهد وصواريخ كروز، مشيرة إلى أن "الرد الإيراني المتناسب" سيكون استهداف منشأة دبلوماسية إسرائيلية.وأكد المسؤولون أن المعلومات تشير إلى أنه لا يوجد وقت محدّد لرد طهران، لكن من المرجح أن يُنفذ قبل نهاية شهر رمضان، في وقت تهدد فيه إيران باستمرار بأنها سترد مباشرة على إسرائيل.ووجهت إسرائيل ضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين الماضي أودت بحياة 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني بينهم مستشاران كبيران.وعلى خلفية التهديدات من طهران بالرد على الغارة الأخيرة على القنصلية الإيرانية في دمشق، قام الجيش الإسرائيلي بتقييم الوضع الأمني ​​وقرر زيادة استدعاء قوات الاحتياط لوحدات الدفاع الجوي.كما توجه الجيش الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم الذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية.
https://sputnikarabic.ae/20240405/إيران-تحذر-واشنطن-من-السقوط-بفخ-نتنياهو-والبقاء-بعيدا-لتجنب-الضرر-1087727118.html
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الجيش الأمريكي, إيران, أخبار إيران, العالم, قصف إسرائيلي
الجيش الأمريكي, إيران, أخبار إيران, العالم, قصف إسرائيلي

تحسبا لرد إيراني "حتمي"على غارة دمشق.. القوات الأمريكية والإسرائيلية بحالة تأهب قصوى

02:44 GMT 06.04.2024 (تم التحديث: 02:47 GMT 06.04.2024)
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
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أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا قواتهما المسلحة في حالة تأهب قصوى وسط تقارير عن هجوم إيراني محتمل، رداً على قصف إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت التقارير الأمريكية نقلا عن المصادر قولها، " تم وضع القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب قصوى. كما وضعت إسرائيل قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى، وعلقت إجازات الوحدات القتالية، واستدعت بعض جنود الاحتياط لوحدات الدفاع الجوي، وحجبت إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس ".
أمس الجمعة، قال مسؤولون أمريكيون وفقا لتقارير إعلامية، أنّ معلومات استخبارية حصلت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل تفيد بأن إيران تستعد لـ"رد انتقامي" على استهداف سفارتها في دمشق، وأنها قد تستعمل طائرات مسيّرة من طراز شاهد وصواريخ كروز، مشيرة إلى أن "الرد الإيراني المتناسب" سيكون استهداف منشأة دبلوماسية إسرائيلية.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
إيران تحذر واشنطن من "السقوط بفخ نتنياهو والبقاء بعيدا لتجنب الضرر"
أمس, 17:15 GMT
وأكد المسؤولون أن المعلومات تشير إلى أنه لا يوجد وقت محدّد لرد طهران، لكن من المرجح أن يُنفذ قبل نهاية شهر رمضان، في وقت تهدد فيه إيران باستمرار بأنها سترد مباشرة على إسرائيل.
ووجهت إسرائيل ضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين الماضي أودت بحياة 7 من أفراد الحرس الثوري الإيراني بينهم مستشاران كبيران.
وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي الأربعاء الماضي أن إسرائيل "ستتلقى صفعة" هجومها على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وعلى خلفية التهديدات من طهران بالرد على الغارة الأخيرة على القنصلية الإيرانية في دمشق، قام الجيش الإسرائيلي بتقييم الوضع الأمني ​​وقرر زيادة استدعاء قوات الاحتياط لوحدات الدفاع الجوي.
كما توجه الجيش الإسرائيلي للمواطنين في إسرائيل بالتروي وعدم الذعر والهرع إلى المتاجر وسحب الأموال من الصرافات الآلية.
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