https://sputnikarabic.ae/20240406/حزب-الله-يستهدف-7-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1087736679.html
"حزب الله" يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
"حزب الله" يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 7 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T03:53+0000
2024-04-06T03:53+0000
2024-04-06T05:00+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله "في بياناته، اليوم السبت، أنه قصف أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، آلية عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجه، وأصابها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح، وقصف انتشاراً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة".ولفت البيان إلى أن" حزب الله" استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، تحركا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وقصفوا التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت، واستهدفوا مجموعة لجنود الجيش الإسرائيلي تتموضع في مبنى في مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة، وقصفوا موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة".من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان بلدات بليدا، ميس الجبل، جديدة مرجعيون، دير ميماس، كفركلا، الخيام، شبعا، وفي القطاع الأوسط بلدات عيتا الشعب، عيترون، وقصف في القطاع الغربي بلدات الضهيرة، طير حرفا، زبقين، الزلوطية، علما الشعب.
https://sputnikarabic.ae/20240406/تحسبا-لرد-إيراني-حتميعلى-غارة-دمشق-القوات-الأمريكية-والإسرائيلية-بحالة-تأهب-قصوى-1087736210.html
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أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله, أخبار لبنان, لبنان, طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
"حزب الله" يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
03:53 GMT 06.04.2024 (تم التحديث: 05:00 GMT 06.04.2024)
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 7 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله "في بياناته، اليوم السبت، أنه قصف أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، آلية عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجه، وأصابها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح
، وقصف انتشاراً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة".
ولفت البيان إلى أن" حزب الله" استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان، تحركا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وقصفوا التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت، واستهدفوا مجموعة لجنود الجيش الإسرائيلي تتموضع في مبنى في مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة، وقصفوا موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة".
من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان بلدات بليدا، ميس الجبل، جديدة مرجعيون، دير ميماس، كفركلا، الخيام، شبعا، وفي القطاع الأوسط بلدات عيتا الشعب، عيترون، وقصف في القطاع الغربي بلدات الضهيرة، طير حرفا، زبقين، الزلوطية، علما الشعب.