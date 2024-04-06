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https://sputnikarabic.ae/20240406/حزب-الله-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-مسلحة-إسرائيلية-فوق-الأراضي-اللبنانية-1087761465.html
"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيرة مسلحة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية
"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيرة مسلحة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة مسلحة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T22:46+0000
2024-04-06T22:46+0000
أخبار حزب الله
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0c/1083088979_0:99:2219:1347_1920x0_80_0_0_688a46dda0bbe4dc28f1c27335b3ca8c.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، قام ‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية [حزب الله] عند الساعة (8:50) من مساء يوم السبت 06-04-‌‏2024 بإسقاط طائرة ‏مسيرة مسلحة للعدو من نوع هرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية".ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "قبل قليل أطلق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو كانت تعمل في الأجواء اللبنانية حيث أصيبت الطائرة المسيرة وسقطت داخل الأراضي اللبنانية. الحادث قيد التحقيق".وبأوقات سابقة متفرقة اليوم السبت، أعلن حزب الله استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وأوضح الحزب، عبر سلسلة بيانات، أن "المقاومة الإسلامية [حزب الله]، قصفت تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية، وموقع ‏المالكية بصاروخ بركان ‌‏وأصابته إصابة دقيقة، وموقع ‏جل ‏العلام وانتشاراً لجنود الجيش الإسرائيلي بين الموقع ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان، وتجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة شتولا، وتجمعاً آخر في محيط ثكنة شوميرا، ومربض الزاعورة ‏براجمة صواريخ كاتيوشا، وقصفت موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصابته إصابة مباشرة، وثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة، كما استهدفت منظومة ‏التشويش على المسيّرات في موقع العاصي بمسيّرة هجوميّة انقضاضيّة وأصابتها إصابة مباشرة، وقصفت نقطة ‏الجرداح بصاروخ بركان وأصابتها إصابةً مباشرة".وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بالصواريخ بلدة عيتا الشعب، وبلدة طير حرفا، واستهدف منزل كان يستخدم لتخزين التبغ في بلدة أرنون بالقرب من قلعة الشقيف، وقصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة راشيا الفخار، ومنطقة القاطع في أطراف بلدة شبعا، كما استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية منزلاً في بلدة يارين، وبعدة قذائف بلدة الضهيرة".وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20240406/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-تجمع-لجنود-الجيش-الإسرائيلي-في-محيط-موقع-راميا-1087739770.html
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أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيرة مسلحة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية

22:46 GMT 06.04.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATقدرات حزب الله اللناني الصاروخية
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة مسلحة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، قام ‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية [حزب الله] عند الساعة (8:50) من مساء يوم السبت 06-04-‌‏2024 بإسقاط طائرة ‏مسيرة مسلحة للعدو من نوع هرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية".
ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "قبل قليل أطلق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو كانت تعمل في الأجواء اللبنانية حيث أصيبت الطائرة المسيرة وسقطت داخل الأراضي اللبنانية. الحادث قيد التحقيق".
وبأوقات سابقة متفرقة اليوم السبت، أعلن حزب الله استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأوضح الحزب، عبر سلسلة بيانات، أن "المقاومة الإسلامية [حزب الله]، قصفت تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية، وموقع ‏المالكية بصاروخ بركان ‌‏وأصابته إصابة دقيقة، وموقع ‏جل ‏العلام وانتشاراً لجنود الجيش الإسرائيلي بين الموقع ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان، وتجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة شتولا، وتجمعاً آخر في محيط ثكنة شوميرا، ومربض الزاعورة ‏براجمة صواريخ كاتيوشا، وقصفت موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصابته إصابة مباشرة، وثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة، كما استهدفت منظومة ‏التشويش على المسيّرات في موقع العاصي بمسيّرة هجوميّة انقضاضيّة وأصابتها إصابة مباشرة، وقصفت نقطة ‏الجرداح بصاروخ بركان وأصابتها إصابةً مباشرة".
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف تجمع لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في محيط موقع راميا
08:04 GMT
وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بالصواريخ بلدة عيتا الشعب، وبلدة طير حرفا، واستهدف منزل كان يستخدم لتخزين التبغ في بلدة أرنون بالقرب من قلعة الشقيف، وقصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة راشيا الفخار، ومنطقة القاطع في أطراف بلدة شبعا، كما استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية منزلاً في بلدة يارين، وبعدة قذائف بلدة الضهيرة".
وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصورأمس, 21:51 GMT
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