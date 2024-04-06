https://sputnikarabic.ae/20240406/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-تجمع-لجنود-الجيش-الإسرائيلي-في-محيط-موقع-راميا-1087739770.html

"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف تجمع لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في محيط موقع راميا

"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف تجمع لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في محيط موقع راميا

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، عن استهدافه تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية. 06.04.2024, سبوتنيك عربي

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وقال الحزب إن ذلك "جاء دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أكد أمس الجمعة، أن "جبهة جنوب لبنان لن تتوقف إلا بوقف الحرب على قطاع غزة".وقال نصر الله، في كلمة بمناسبة "يوم القدس": "جبهة جنوب لبنان لن تتوقف إلا بوقف الحرب على القطاع لأنها مرتبطة بجبهة غزة.. التهديد بالحرب الشاملة على لبنان لم يؤدِ إلى وقف الجبهة، والضغوطات كلها لم تغيّر من موقفنا".وأضاف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، بالقول: "حديث الإسرائيلي عن توسيع الحرب على لبنان وهو غير قادر على حسم معركته في غزة مجرد جنون".وتستمر المعارك في قطاع غزة بين حركتي حماس و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ155، ويومها الـ154 في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية اللبنانية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها لا تزال محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، حيث بلغ عدد العمليات التي نفذها "حزب الله" خلال 145 يومًا، 1191 عملية، مع فشل كل المحاولات والوساطات الدولية، حتى الآن، لخلق تهدئة.‏

https://sputnikarabic.ae/20240404/ميقاتي-100-ألف-نازح-و313-شهيدا-في-عدوان-إسرائيل-على-لبنان-1087687809.html

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